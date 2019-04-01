Беги, глупец, у них же трости! Старушки накостыляли агрессивному хулигану

Боевые старушки встали на защиту священника от пьяного хулигана. Пожилым женщинам удалось тростями отбить служителя церкви у неожиданно набросившегося на него прихожанина. О героической истории из Канады рассказывает CBC News.

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Дело было в городе под названием Эдмонтон, провинция Альберта. Неизвестный мужчина яростно набросился на священника, который только что провёл вечернюю службу. Нападавший повалил служителя церкви на землю и стал душить. Как рассказывает полиция, от него пахло алкоголем.

Но старушки, которые в этот момент находились в здании, не остались в стороне. Они сами набросились с тростями на мужчину, из-за чего тот вынужден был отпустить священника и отступить в безопасное место.

Теперь хулигана ищут в правоохранительных органах, ведь бабушки, несмотря на свою расторопность, не успели вовремя вызвать сотрудников полиции. Но винить их не в чем, ведь канадские старушки и так совершили по-настоящему героический поступок.

Пожилые люди порой славятся своим мужественным нравом, с которым лучше считаться. Недавно 80-летний дедушка из Финляндии в одиночку смог одолеть четырех грабителей! Пожилой мужчина защищался так яростно, что один из них в итоге оказался в больнице.

Но такая ярость даже в пожилом возрасте не всегда бывает праведной. Порой люди грешат, просто проявляя излишнюю настойчивость или даже опасную агрессию. Этим на весь интернет прославился 80-летний китаец из города Юнчжоу, который атаковал водительницу автобуса за то, что та попросила его показать свой билет. В итоге женщину даже отправили в больницу, а расследованием дела о безумном старике занялась полиция.

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