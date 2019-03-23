"Горячий финский дедуля" отдубасил грабителей

80-летний дедушка из Финляндии сумел справиться с грабителями, который ворвались в его дом в малонаселенной местности региона Пяйят-Хяме. Как сообщает Yle, пожилой мужчина защищался так яростно, что один из четырех грабителей в итоге оказался в больнице.

Дедушка также пострадал от побоев и находится под присмотром врачей.

Трое других преступников скрылись с места преступления, однако позже их задержали в центре муниципалитета Хартола. Злоумышленниками оказались двое — 1997 года рождения, один 1999-го, самый младший — 2000-го.

Ведется расследование. Преступники помещены под стражу.

По инф. rosbalt.ru

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