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"Горячий финский дедуля" отдубасил грабителей
По инф. rosbalt.ru   
23 Марта 2019 г.
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80-летний дедушка из Финляндии сумел справиться с грабителями, который ворвались в его дом в малонаселенной местности региона Пяйят-Хяме. Как сообщает Yle, пожилой мужчина защищался так яростно, что один из четырех грабителей в итоге оказался в больнице.

 

80-летний дедушка из Финляндии сумел справиться с грабителями, который ворвались в его дом в малонаселенной местности региона Пяйят-Хяме

Дедушка также пострадал от побоев и находится под присмотром врачей.

Трое других преступников скрылись с места преступления, однако позже их задержали в центре муниципалитета Хартола. Злоумышленниками оказались двое — 1997 года рождения, один 1999-го, самый младший — 2000-го.

Ведется расследование. Преступники помещены под стражу.

По инф. rosbalt.ru

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