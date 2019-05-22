«Барбариски» с ядом: школьник из Новосибирской области отравил своих друзей

И вновь по России пронеслась новость о детской жестокости. Второклассник из Новосибирской области решил угостить своих друзей крысиным ядом, завёрнутым в красивые обёртки из-под конфет. В результате детей отправили в больницу на промывание желудка, а с родителями мальчика провели профилактическую беседу.

Инцидент произошел 20 мая. В этот день в больницу поступили 13 детей, у которых диагностировали отравление ядовитым веществом. Школьникам сразу же начали проводить промывание желудка, так что их жизням ничего не угрожает.

Подозревать неладное учитель начал ещё на уроке, когда школьники стали отпрашиваться за водой, а некоторых и вовсе стало рвать. Поначалу в этом деле обвиняли столовую, но настоящего виновника нашли довольно быстро.

Мальчик из второго класса купил мышиный яд в гранулах, который можно очень легко приобрести в аптеке. Запах у этих гранул, как отметил замглавы администрации Чановского района Валерий Говорунов, напоминает барбарисовые конфеты, вот дети и взяли такой подарок от своего друга без опаски.

Кое-кто всё-таки отказался от подозрительных конфет, а одну девочку стало рвать сразу после употребления ядовитой «барбариски». Как отметили следователи, второклассник воспитывается в приёмной семье. Впрочем, органы соцопеки ранее не имели проблем с этой семьёй. Теперь же с родителями серьёзно побеседовали и попросили их внимательно проследить за досугом мальчика. Такие же беседы проведут во всех школах Новосибирской области, чтобы избавиться от повторения подобных инцидентов в будущем.

Однако этот случай отравления в школе далеко не первый. Совсем недавно, в апреле этого года, в гимназии города Каменск-Уральский Свердловской области госпитализировали семь второклассников.

В тот раз виновником происшествия оказался старшеклассник, который решил подлить антисептик в еду детей. Школьникам оперативно промыли желудок в больнице, после чего отправили домой. Только вот после инцидента ни родители детей, ни учителя не стали подавать заявление в полицию. О случившемся правоохранители узнали только от врачей.

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В апреле 2018 года произошёл другой инцидент с отравлением. Тогда школьница дала своим одноклассникам бабушкины таблетки. В итоге дети оказались в больнице с отравлениями разной степени тяжести.

Вопрос подростковой жестокости в наши дни становится всё более актуальным. В Омске арестовали 16-летнюю девушку, которая жестоко зарезала своего отца. Она устала от его нотаций и решила действовать самым радикальным и страшным методом.

Но чаще всего дети и подростки проявляются свою жестокость именно в школах. Так, недавно 17-летний подросток попытался взять в заложники учеников в гимназии № 7 в Казани.

Откуда же берётся такая жестокость? Что становится причиной проявления неадекватной агрессии? Эксперты объясняют этот феномен по-разному, но сходятся в одном: в России по-прежнему довольно высокий уровень агрессии (причем, далеко не только детской!), с которым далеко не просто мириться.

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