Зарезала отца за нотации: 16-летнюю девушку судят за жестокое убийство

Недавно в Омске нашли тело 55-летнего мужчины. Как оказалось, он стал жертвой своей несовершеннолетней дочери, которая очень не хотела делать домашнее задание и наводить порядок в квартире. Девушка просто зарезала своего отца, вызвала ему скорую и ушла гулять.

Тело мужчины обнаружили на минувших выходных. Следователи считают, что 16-летняя дочь погибшего напала на него с ножом и молотком. По словам самой девушки, у неё с отцом были крайне натянутые отношения. Он якобы постоянно ругал её и обвинял, а в день убийства мужчина в очередной раз пришёл домой пьяный и стал предъявлять претензии своей дочери. Больше такого девушка выдерживать не могла.

Поскольку мужчина был пьян, он не смог оказать сопротивления своей дочери. Тяжёлую историю дополнили соседи: оказывается, девочка переехала к отцу недавно – до марта этого года она жила в интернате. Дело в том, то мужчина просто не справлялся с её воспитанием и постоянно жаловался на её «неуправляемость».

Девочка вернулась к отцу лишь после того, как истёк срок её содержания. Мужчина решил отправить её в школу и понадеялся, что она наконец-то возьмётся за ум и будет прилежно учиться. Но всё пошло не по плану.

Поле интерната девушка совсем забыла об учёбе. Педагоги рассказывают, что на уроках она появлялась лишь пару раз в неделю. Впрочем, никто не мог упрекнуть девочку во вспыльчивости и жестокости. Даже наоборот, она была довольно послушной, никогда ни с кем не спорила, держалась поодаль от остальных учеников. «На переменах не скачет, не прыгает, как другие девчонки, — либо в книжке сидит, либо в телефоне что-то там посматривает. У себя я ее наблюдаю с полмесяца. Никогда никому плохого не скажет, не огрызнется», – заявила одна из педагогов девочки.

А вот домой к семье много раз заявлялись инспекторы ПДН, только вот им никогда не открывали. Стоит отметить, именно на пороге квартиры заканчивалось всё спокойствие девушки. Соседи рассказывали, что из жилища часто доносились крики, в том числе и в день убийства.

Отца девушки все знакомые оценивали лишь с положительной стороны. Никто не отрицал, что он выпивал, но и делал он это якобы не так уж часто: всё-таки мужчина работал водителем маршрутки. Сосед убитого Алексей рассказал, что совсем недавно мужчина жил ещё со старшей дочерью, которая скончалась в декабре 2018 года. Девушке-инвалиду на тот момент было всего 25 лет. Против его второй дочери уже возбудили уголовное дело, а ей самой необходимо пройти психологическую экспертизу.

Недавно суд объявил приговор другому жестокому подростку, которому на момент преступления было всего 15 лет. Мальчик напал на свою бабушку с топором в мае 2018 года, когда дома осталась она одна. Парень нанёс один удар лезвием топора и не менее четырех – обухом по голове.

Добить бабушку молодой человек решил с помощью ножа, а потом он спрятал тело жертвы в подвале. Вечером домой вернулась приёмная мать мальчика, которую ждала та же участь.

После преступлений парень украл ключи от машины и уехал в другой город, а через несколько дней он попал в аварию. На это его злоключения не закончились: парень вернулся домой и украл из сейфа более 368 тысяч рублей. Но уже спустя несколько дней преступника задержали полицейские.

Следователи выяснили, что молодой человек уже давно продумывал своё преступление, выискивая варианты для убийства в интернете. По итогу жестокого подростка отправили в воспитательную колонию на восемь с половиной лет.

Ещё один случай жестокости подростков произошёл совсем недавно в казанской школе. Утром 13 мая поступил звонок от родителей ученицы 10-го класса гимназии № 7 в Казани— они рассказали, что вооруженный пистолетом и ножом одноклассник их дочери удерживает учеников в одном из кабинетов. На место выехали оперативники, которые задержали подростка. Выяснилось, что подросток был вооружен пневматическим пистолетом и кухонным ножом. Каких-либо требований он не выдвигал.

А в Перми суд вынес приговор подростку, обвиняемому в нападении с ножом на учеников в школе 15 января. В том происшествии пострадали 10 человек, в том числе учительница.

Подобная подростковая жестокость всё чаще проявляет себя в наши дни. Психологи объясняют это по-разному, в основном склоняясь к «эффекту Колумбайн»: якобы массовые преступления и жестокость сегодня стала в каком-то смысле «модной», да и современный мир создаёт очень удобные условия для такого феномена. Специалисты также указывают и другие причины, даже дают советы по воспитанию, но пользоваться их рекомендациями удаётся не всегда.

К тому же для России такой уровень подростковой жестокости – дело непривычное. Мир меняется, так что старые советы по воспитанию работают уже не так хорошо. А мы ещё точно не знаем, что можно с этим делать, но и сидеть на месте тоже не можем! В таких случаях есть один рецепт, который работает всегда и везде: воспитание ребёнка в первую очередь зависит от его родителей. Так что именно родители сами могут создать добрую и любящую атмосферу, которая уже не приведёт к проявлению чрезмерной подростковой жестокости.

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