ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Анастасия Волочкова выбирает «красивую» дату для свадьбы
Ульяна АНТОНОВА   
21 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Известная в первую очередь не своим творчеством, а экстремальными шпагатами, балерина Анастасия Волочкова продолжает интриговать поклонников возможными переменами в личной жизни.

 

Анастасия Волочкова выбирает «красивую» дату для свадьбы

 


На этот раз артистка объявила, что уже в этом году собирается выйти замуж. При этом личность будущего мужа Анастасия всё так же скрывает, отделываясь лишь общими фразами.

- Скажу лишь, что мой любимый человек никогда не был женат, он абсолютно свободен и не известен широкой публике. Он восхитил меня своим искренним чувством, вниманием ко мне, добропорядочностью, - поделилась Волочкова на праздновании собственного дня рождения.

По словам балерины, отношения активно движутся к свадьбе, которая может состояться уже в этом году. Любительница широких жестов и пышных торжеств, Волочкова и на этот раз не намерена изменять своим привычкам.

- Люблю красивые даты. Поэтому выберу что то с числами 10 или 20. Ждите семь свадебных платьев и торжество в самом красивом дворце!

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 