Анастасия Волочкова выбирает «красивую» дату для свадьбы

Известная в первую очередь не своим творчеством, а экстремальными шпагатами, балерина Анастасия Волочкова продолжает интриговать поклонников возможными переменами в личной жизни.

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На этот раз артистка объявила, что уже в этом году собирается выйти замуж. При этом личность будущего мужа Анастасия всё так же скрывает, отделываясь лишь общими фразами.



- Скажу лишь, что мой любимый человек никогда не был женат, он абсолютно свободен и не известен широкой публике. Он восхитил меня своим искренним чувством, вниманием ко мне, добропорядочностью, - поделилась Волочкова на праздновании собственного дня рождения.



По словам балерины, отношения активно движутся к свадьбе, которая может состояться уже в этом году. Любительница широких жестов и пышных торжеств, Волочкова и на этот раз не намерена изменять своим привычкам.



- Люблю красивые даты. Поэтому выберу что то с числами 10 или 20. Ждите семь свадебных платьев и торжество в самом красивом дворце!

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