Александр Васильев: "Цель женщины – не понравиться мужчине, цель женщины – сразить наповал всех подруг"

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29 мая на ВДНХ открылась экспозиция с образцами винтажной одежды из коллекции Александра Васильева. Посетители выставки смогли собственными глазами увидеть, как менялась мода в последние 80 лет, и узнать об истории отдельных экспонатов.
На открытии экспозиции ведущий "Модного приговора" охотно отвечал на вопросы журналистов. Но когда его спросили о том, как женщине стоит одеваться, чтобы привлечь внимание мужчин, Александр Васильев дал довольно неожиданный ответ. По его словам, представительницы прекрасного пола следят за модными тенденциями и меняют наряды вовсе не ради мужского внимания, а чтобы "сразить наповал всех подруг".
И с этим сложно не согласиться, особенно посетив выставку на ВДНХ и узнав, на какие только ухищрения ни шли женщины ради моды во времена всеобщего дефицита. Например, в 30-е годы прошлого столетия отсутствовавшие в продаже пуговицы заменяли обтянутыми тканью монетами. А в послевоенное время лучшей тканью для свадебных платьев считался шелк от немецкого парашюта. Не говоря уже о том, что практически каждая советская женщина умела и шить, и кроить, и вязать, и переделывать старые вещи в новые - не только для себя лично, но и для всей семьи!
К сожалению, многие предметы одежды из прошлого века не сохранились до наших дней. В условиях маленьких квартир большой гардероб было просто негде хранить, чтобы показать потомкам - поэтому моды на винтаж в нашей стране очень долго не существовало. Но те экспонаты, которые удалось сохранить, как нельзя лучше передают дух времени и старания модниц ушедшей эпохи.
Если вы хотите вспомнить молодость и снова увидеть наряды, в которых щеголяли советские женщины 80, 60 или 40 лет назад, то найдите время и посетите выставку на ВДНХ. Экспозиция будет работать до 29 сентября 2019 года.
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