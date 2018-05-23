Актёр Иван Краско заявил о разводе со своей молодой женой

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Три года тому назад Россию всколыхнула неожиданная и даже во многом скандальная новость: знаменитый 84-летний актёр Иван Краско, наиболее известный ролью Ивана Соловьёва в приключенческом фильме «Конец императора тайги», женился на своей 24-летней студентке Наталье Шавель. Значительная разница в возрасте (целых 60 лет!) тогда смутила многих поклонников актёра, впрочем, сами молодожёны об этом факте отзывались с улыбкой. Сегодня герой нашумевшего романа потрясает прессу сообщением: «Я надеюсь, что это будет развод»...
Да, сегодня их браку может прийти конец. Иван Краско в эфире ток-шоу Первого канала «На самом деле» заявил о разводе. «В каком-то будущем ближайшем», - ответил актёр на вопрос ведущего о возможном разрыве отношений. По словам его супруги Натальи, это признание не стало для неё откровением. (Да, каждый из наших пожилых читателей сможет вспомнить какую-нибудь похожую историю из жизни своих друзей и родственников, достойную публикации в нашей коллекции статей по психологии и стилю жизни - но не с участием таких ярких знаменитых людей! - прим. редакции)
Но, как известно, ничего просто так не происходит. Вполне возможно к такому решению Ивана Краско подтолкнули слухи об измене его жены. Ещё в январе этого года некий Александр признался о романе с Натальей Шавель. Недавно история получила своё продолжение в виде компромата, на котором были запечатлены кадры, где Наталья целуется с неизвестным мужчиной. На просьбу ведущего объяснить происходящее на экране супруга Ивана Краско ответила: «Это поцелуй. Это не измена. Этот человек меня использовал».
В подтверждение своим словам Наталья Шавель заявила, что вся история с изменой была подстроена бывшей женой Ивана Ивановича Натальей Вяль, которая также присутствовала на ток-шоу. Молодой человек, с которым была запечатлена нынешняя супруга 87-летнего Краско, признался, что его наняли для того, чтобы соблазнить жену актёра.
Вот такая запутанная история произошла в семье популярного артиста. Рассудить кто прав, а кто виноват очень сложно: даже сами герои этого скандала не могут до конца разобраться в сложившейся ситуации. С другой стороны, никто не отменяет вероятность того, что всё это было придумано только для саморекламы, очередной пёстрой сенсации в духе жёлтой прессы. О чём-то подобном уже заявлял Вячеслав Смородинов, друг Ивана Краско. По его словам, скандал с изменой был создан только для пиара музыканта по имени Александр, который является одним из виновников этого происшествия. Остаётся только ждать финала истории с разводом, который, к слову, может наступить совсем скоро. Не зря же Иван Краско, говоря о разрыве отношений, намекал на ближайшее будущее.
Кстати
- Полезная ссылка для тех, кто надеется устроить свою личную жизнь в далеко не юном возрасте: знакомства для пожилых.
А что думаете вы по поводу истории Ивана Краско и его молодой супруги?
Выберете тот ответ, который ближе всего к выражает ваше отношение
- Очень трогательно и непонятно, я волнуюсь и буду следить за развитием этой драмы дальше!
- Я думаю, что все это — какой-то рекламный спекткаль от начала и до конца!
- Мне эти глупости совершенно не интересны!
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