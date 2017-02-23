У пожилых мужчин особенная сексуальность, которую нужно поддерживать

|
Состояние климакса – особого периода в жизни живого организма, который характеризуется угасанием половой функции в связи с происходящими возрастными изменениями – обычно ассоциируется с прекрасной половиной человечества. Но оказывается, это естественное состояние относится и к сильному полу. Ранний «к» – наступает примерно до сорока пяти лет, если подобная картина возникла до шестидесяти лет, климакс называют поздним. Видимые признаки у мужчин, входящих в возраст, обычно отсутствуют. Но у некоторых это проявляется в ухудшении аппетита, снижении степени полового влечения и проявлениях раздражительности. Впадать в уныние не стоит. Нужно просто принять изменения и понять, что в более взрослом возрасте силы восстанавливаются не так быстро, возбуждение в «подобающей» ситуации может не возникнуть так же стремительно, как у молодого человека, «два раза за вечер» может и не получиться. Это нормально! Но...
Обязательно нужно поддерживать свой организм. Многие представители сильного пола прибегают к помощи таких препаратов, как виагра (один из поставщиков тут - сиалис киев). Преимущества последнего дженерика заключаются в отсутствии привязки к приему пищи, периоде действия до тридцати шести часов, продлении на четверть часа предварительных моментов. Тем, кто применяет препараты в дополнение или вообще от них воздерживается, на помощь могут прийти физические упражнения. Кроме того, как советуют специалисты, мужчине необходимо заботиться о психологическом состоянии, на секс-активность депрессия влияет только отрицательно. Некоторыепредставители сильного пола, чтобы увеличить выносливость в постели, обращаются к изменениям в питании. И... поедают устриц (там много цинка). К слову, такой опытный парень как Казанова съедал, по слухам, дошедшим до наших дней, до пятидесяти сырых устриц ежедневно. Цинком, кроме того, богаты семена тыквы, арахис, кешью и красное мясо. Чтобы подкреплять пролонгированное возбуждение, сильному полу может помочь аминокислота L-аргинин. Это биологическая пищевая добавка к пище, которая поддерживает нормальный уровень холестерина, оказывает благотворное действие на функционал сердца и состояние сосудов. Вещество способствует сосудистому расслаблению, хороший кровоток обеспечивается для половых органов. Упомянутая аминокислота присутствует в морепродуктах, жирной морской рыбе, грецких орехах.
В общем, способов продлить свою мужскую состоятельность, как выясняется, действительно много. Но, конечно, применение любого метода должно сопровождаться консультацией специалиста.
В добрый путь, уважаемые мужчины! Пусть ваша молодость во всех ее проявлениях длится бесконечно, и в зрелом возрасте всех вас активно преследуют прекрасные запоминающиеся сексуальные победы!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ • Публикации о психологии и стиле жизни • Живем со вкусом! • Статьи о нашем здоровье • Книги о здоровье • Гимнастика для пожилых • Мода для пожилых • Прически для дам «в возрасте» • Рукодельница • Хозяйке и рукодельнице: книги и товары • Ежедневные притчи • Видеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Стильные прически для пожилых женщин
Каждая женщина независимо от возраста хочется оставаться привлекательной и стильной как можно дольше. И хотя возрастных изменений не избежать, модные стрижки для пожилых женщин станут прекрасным способом сох...
Пенсия – наконец-то найдется время для себя
Всю жизнь мы куда-то торопимся: семья, дети, работа, дом, дача. На себя совсем не остается времени. Что уж говорить о том, чтобы заниматься любимым хобби! Потом мы выходим на пенсию, как говорят «на отдых»......
Талисман на зачатие ребенка
Одним из важных жизненных этапов в жизни женщины это таинство рождения желанного ребеночка. Применяемые талисманы для зачатия работают в том случае, если нет медицинских проблем для зачатия, когда казалось...
Виртуальные миры 80-летней Аси Алексеевны
А чем вы занимаетесь на пенсии? Ася Алексеевна Колдаева недавно отметила юбилей – 80 лет. Внуки и правнуки с удовольствием наблюдают, как она занимается своим любимым делом – играет в компьютерные игры. Ася А...
"Как вам идет эта стрижка!"
Каждая женщина хочет слышать такие слова в свой адрес. И неважно сколько ей лет. Красивая стрижка - это половина образа, а может и больше. Прическа, как и одежда, может сделать моложе, а может и добавить чут...
В человеке все должно быть прекрасно
«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...»Так сказал наш замечательный классик Антон Павлович Чехов. И ведь мы всегда, со школьной скамьи, были согласны с великим писателем. ...
Современная кухня - как камбуз космического корабля
Выбор бытовой техники в современных магазинах огромен. И чего только нет на прилавках супермаркетов и гипермаркетов! Однако с появлением разнообразных товаров возникла необходимость тщательного изучения харак...
Модный хит сезона - платья бирюзового цвета
«Яркое платье – отличный вариант для оригинального, стильного повседневного образа. В такой одежде представительница прекрасного пола гарантированно привлечет к себе всеобщее внимание, станет объектом восхище...
Мода - только для богатых, стиль доступен всем
Он говорит, что быть модным уже не модно. Это верно. Хотя что значит "уже"? Погоня за модой сродни погоне за сорванной с головы и уносимой ветром шляпой. В обоих случаях человек выглядит смешно. А выглядеть с...
12 правил бабушки Зельды
Двенадцать самых вдохновляющих советов от бабушки Зельды, которые она оставила своим потомкам перед смертью.
Next
Prev
Займ онлайн: мечта становится реальностью
С выходом на пенсию люди не перестают о чем-то мечтать. Но так как денежное государственное «довольствие» не всегда позволяет сразу осуществить задуманное, то человеку приходится думать, где взять средства, ч...
Вода и свет подорожали на 50 процентов
Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики. Пишет "Российская газета".
Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году
В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодат...
МФО предоставляют займы быстрее, чем банки
Сегодня банковская карточка - это не просто банковский продукт для получения заработной платы и прочих платежей. Уже давно известна такая опция карт, как оплата товаров и услуг. Сегодня с помощью банковских к...
Покупка недвижимости в Испании в кредит
Сегодня многие люди (не самые бедные, конечно - но вовсе не обязательно долларовые миллионеры) предпочитают приобретать недвижимость не в России, а в других странах. Особенной популярностью у наших соотечеств...
Уйти на пенсию в Германии
Развитое общество характеризуется своим отношением к старикам и детям. В части обеспечения старшего поколения Германия показывает хороший пример. Уровень жизни пенсионеров в этой стране высокий, несколько ниж...
.