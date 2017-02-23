У пожилых мужчин особенная сексуальность, которую нужно поддерживать

Состояние климакса – особого периода в жизни живого организма, который характеризуется угасанием половой функции в связи с происходящими возрастными изменениями – обычно ассоциируется с прекрасной половиной человечества. Но оказывается, это естественное состояние относится и к сильному полу. Ранний «к» – наступает примерно до сорока пяти лет, если подобная картина возникла до шестидесяти лет, климакс называют поздним. Видимые признаки у мужчин, входящих в возраст, обычно отсутствуют. Но у некоторых это проявляется в ухудшении аппетита, снижении степени полового влечения и проявлениях раздражительности. Впадать в уныние не стоит. Нужно просто принять изменения и понять, что в более взрослом возрасте силы восстанавливаются не так быстро, возбуждение в «подобающей» ситуации может не возникнуть так же стремительно, как у молодого человека, «два раза за вечер» может и не получиться. Это нормально! Но...

Обязательно нужно поддерживать свой организм. Многие представители сильного пола прибегают к помощи таких препаратов, как виагра (один из поставщиков тут - сиалис киев). Преимущества последнего дженерика заключаются в отсутствии привязки к приему пищи, периоде действия до тридцати шести часов, продлении на четверть часа предварительных моментов. Тем, кто применяет препараты в дополнение или вообще от них воздерживается, на помощь могут прийти физические упражнения. Кроме того, как советуют специалисты, мужчине необходимо заботиться о психологическом состоянии, на секс-активность депрессия влияет только отрицательно. Некоторыепредставители сильного пола, чтобы увеличить выносливость в постели, обращаются к изменениям в питании. И... поедают устриц (там много цинка). К слову, такой опытный парень как Казанова съедал, по слухам, дошедшим до наших дней, до пятидесяти сырых устриц ежедневно. Цинком, кроме того, богаты семена тыквы, арахис, кешью и красное мясо. Чтобы подкреплять пролонгированное возбуждение, сильному полу может помочь аминокислота L-аргинин. Это биологическая пищевая добавка к пище, которая поддерживает нормальный уровень холестерина, оказывает благотворное действие на функционал сердца и состояние сосудов. Вещество способствует сосудистому расслаблению, хороший кровоток обеспечивается для половых органов. Упомянутая аминокислота присутствует в морепродуктах, жирной морской рыбе, грецких орехах.

В общем, способов продлить свою мужскую состоятельность, как выясняется, действительно много. Но, конечно, применение любого метода должно сопровождаться консультацией специалиста.

В добрый путь, уважаемые мужчины! Пусть ваша молодость во всех ее проявлениях длится бесконечно, и в зрелом возрасте всех вас активно преследуют прекрасные запоминающиеся сексуальные победы!

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