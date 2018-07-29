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Секс после 60: для счастья рекомендованы... игрушки
ИА БайкалИнформ   
29 Июля 2018 г.
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Согласно результатам последних исследований, сексуально активные в пожилом возрасте супружеские пары чувствуют себя значительней счастливей, чем те пары, которые менее активны или вовсе не активны в сексуальной жизни. В общественном опросе приняли участие 238 супружеские пары в возрасте 65 лет и более.

 сексуально активные в пожилом возрасте супружеские пары чувствуют себя значительней счастливей,

40% респондентов были довольны своей жизнью и счастливы, не имея секса в течение года. Остальные 60% опрошенных людей считали себя очень счастливыми, но занимались при этом сексом несколько раз и более в месяц.

Более того, результаты эксперимента, которые, по мнению исследователей, влияют на счастье пожилых людей, оставались стабильными даже при учете их финансового положения, состояния здоровья, возраста и пола.

Однако до конца еще не выяснено, что же в первую очередь делает счастливыми пожилые пары? Их сексуальная жизнь, или же наоборот – счастливая жизнь в пожилом возрасте ведет к более активной сексуальной деятельности.

Ученые из Университета штата Индиана предложили организовывать вечеринки с сексуальными игрушками для пожилых людей, чтобы таким образом восполнять их пробелы в знаниях, которые относятся к половой жизни.

Взаимосвязь между счастьем людей в преклонном возрасте и их сексуальной активности поможет ученым создать специальные методы, направленные на заботу о здоровье пожилых людей.

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