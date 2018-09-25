Старости надо бояться?

Старости боятся многие, если не все. Пугает и возраст сам по себе, и все, что ему нередко сопутствует: болезни, бедность, одиночество. Сейчас в России проживает более 33 миллионов людей старше трудоспособного возраста. Это 23 процента населения страны. По прогнозам, к 2025 году доля этих граждан составит 28 процентов. – "Российская газета"

Чего мы боимся, когда боимся старости? И надо ли вообще ее бояться? Обсудим тему с академиком РАН, руководителем клинико-диагностического отделения Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Юрием Бузиашвили.

Все хотят дожить до старости, а когда доживают - ее же винят

Вы боитесь старости?

Юрий Бузиашвили: Да, очень. Понимаете, старость как таковая никому не мешает - мешают мысли о ней, и первая из них: а что скажут люди о моей старости? Эпиграфом же к нашей беседе я взял бы слова Омара Хайяма: "На базаре мудрость продавали / И давали старость к ней в придачу. / Люди проходили, но не брали. / Уходили молча, деньги пряча. / Глупость продавали на базаре, /Молодость давали к ней в придачу! / Люди подходили, покупали, / Убегали, позабыв про сдачу". Человечество не изменилось со времен своего появления на свет. И все человеческие инстинкты остались прежними, в том числе страх перед старостью, страх перед смертью. Все хотят дожить до старости, а когда доживают - ее же винят. Другое дело, что люди стали доживать до очень преклонных лет, и эти преклонные года имеют такие же особенности, какие присущи детству. Например, кожа ребенка и кожа старика в чем-то сопоставимы по своей нежности и уязвимости. Детская радость и радость старого человека тоже сопоставимы. Единственное, чего нет у детей, это некой виноватости в глазах, какая читается во взгляде старика: а не обременяю ли я вас своим существованием? Но увы… Если бы у старика были глаза юноши, он и видел бы, как юноша.

По вашим наблюдениям, когда начинается старость? По достижении пенсионного возраста? Или когда человек перестает работать?

Юрий Бузиашвили: Я думаю, старость определятся не биологическим возрастом человека, а его мыслями, настроением. Я встречал людей в восемьдесят и даже в девяносто лет, которые были более азартны, энергичны, предприимчивы, нежели молодые. Формально считается, что после семидесяти пяти человек вступает в поздний зрелый возраст. А ранний зрелый возраст начинается после шестидесяти. От этого никуда не деться, природу не обманешь. У Шекспира есть строки: "Но если смерти серп неумолим, / Оставь потомков, чтобы спорить с ним!" Единственное, чего бы я не пожелал в старости даже врагу, это одиночества. Если человек в старости окружен детьми - неважно, родными или неродными, - вообще молодым поколением, значит, он не одинок и его жизнь прожита не зря.

К старости надо готовиться?

Юрий Бузиашвили: Безусловно.

Когда начинать?

Юрий Бузиашвили: С детства. Подготовка к старости - это тройная подготовка: здоровье, окружение и личная жизнь. Потому что все эти три составляющие в старости играют колоссальную роль. Если хотя бы одна из них отсутствует, человеческая жизнь превращается в мучение. Я видел много больных, которые постарели в своей молодости. И я не знаю, что здесь было первопричиной - депрессия привела к болезни или наоборот. Кто не помнит о прежнем счастье, тот сегодня уже старик. Погасшие глаза - это страшно. В любом возрасте это страшно, особенно в молодом. Надо научиться говорить себе: я молод, здоров, полон сил, но так будет не всегда.

Жизнь все время нас ловит на удочку негатива

Постоянная оглядка на прожитое, страсть к воспоминаниям о днях молодости - это признак старения?

Юрий Бузиашвили: Ни в коем случае. Даже физиологически это не признаки старения. Физиология мозга такова, что воспоминания посещают нас отнюдь не только в старости. Они приходят и в детские годы, и в молодости, и в пору ранней или поздней зрелости. Поэтому склонность к воспоминаниям - не признак старости. В жизни нашего с вами окружения "красной нитью" проходят переживания о происшедшем вчера и забота о подчас далеком будущем. Очень интересны для анализа племена живущих в джунглях людей в набедренных повязках. Они, как правило, долгожители. И человек, проживший с ними два года, не смог обратить их в христианство. Они внимательно слушали, соглашались, но в итоге всегда говорили: "Покажи Его, в кого нам надо поверить". Они не вспоминали прошлое и ни разу не говорили о будущем. Другие особенности не буду перечислять, но они реально воплотили в жизнь очень мудрое правило жизни: "Не жалей, что было, не мечтай, что будет - береги, что есть".

А брюзжания типа "раньше воздух был чище, девушки целомудренней, мороженое вкусней" - это признак?

Юрий Бузиашвили: Во-первых, это действительно так. "Были мы юной порослью. А стали людьми" (А. Дементьев). Во-вторых, вы мало видели молодых людей, которые брюзжат? Это характер. Да, все дурное в нем с возрастом усугубляется. Если вы поймали молодую маленькую рыбку, она будет изо всех сил сопротивляться, вырываться из рук и в конце концов может вырваться. А если вам попалась старая, грузная рыба, у вас больше шансов удержать ее в руках, уже пойманную. Так и в старости. Жизнь все время нас ловит на удочку негатива. И пожилого человека намного легче поймать. Почему депрессия приводит к болезням? Потому что она затрудняет деятельность мозга, который в круглосуточном режиме контролирует все участки тела и делает все, чтобы его не коснулся негатив. Есть мнение, что старость сама по себе уже болезнь, но это не так.

Верно ли расхожее утверждение, что человеку столько лет, на сколько он себя ощущает?

Юрий Бузиашвили: Оно абсолютно верно. Вот я, например, чувствую себя лет на сорок, хотя мне за шестьдесят.

Но тут можно впасть в опасное заблуждение. Человеку под семьдесят, а он себя мнит сорокапятилетним и в глазах окружающих выглядит нелепо, потому что ведет себя неадекватно своему реальному возрасту.

Юрий Бузиашвили: "И старческой любви позорней сварливый старческий задор". И это, к сожалению, очень часто случается. Шутя можно сказать, что старики любят давать хорошие советы, потому что уже не способны давать дурные примеры. Ведь старость выводит наружу все пятна характера. Но где найти ту золотую середину, чтобы человек все делал в меру своего возраста? Хотя мера - понятие относительное. У каждого она своя. Если человек даже в престарелом возрасте вынашивает планы на будущее, это очень хорошо, потому что это помогает ему жить. Хороша та старость, которая отвлекает от занятий делами. Я был очень удивлен, когда я приехал в Соединенные Штаты в 1991 году и мой брат сказал, что начинает новый бизнес со своим партнером. Я познакомился с этим человеком, и брат, сидящий рядом, мне шепнул: "Ты знаешь, ему семьдесят девять лет". И он с ним начинал бизнес. Бизнес, рассчитанный не на год, не на два, а на достаточно длинную перспективу. Человеку под восемьдесят, а в США он продолжает считаться перспективным партнером.

Обидно не то, что надвигается старость, а то, что проходит молодость

Психологическое старение более значимо, чем физическое?

Юрий Бузиашвили: А с него и начинается. Ведь в старости под страхом смерти запрещены наслаждения юности. Что такое депрессия? Это страх перед будущим. Это нежелание жить. Это все в пасмурном свете. Это отсутствие надежды. Нельзя высмеивать старость - все мы к ней идем. Я помню, как Алекс Москович, один из умнейших людей, с которыми я в жизни встречался, сказал мне в свои, кажется 76 лет, когда я попросил его об участии в одном деле: "Юрочка, к этому вопросу мы вернемся через три-четыре года". Я, конечно, виду не показал, но про себя подумал: ишь ты, как загадывает наперед. Он уловил эту мою мысль и сказал: "Запомните, Юра, я буду жить до тех пор, пока у меня есть интерес к жизни". Интерес к жизни - это спасение от старости. В каком-то смысле это и спасение от смерти. Самый сильный инстинкт у человека - инстинкт самосохранения. Но этот инстинкт не работает без интереса к жизни и желания жить. Хотя, конечно, многое здесь решает здоровье. Как показал опрос, 85 процентов российских граждан не считают здоровье составляющим своего счастья. Сейчас по телевизору как некое чудо показывают пожилых россиян, которые в свои семьдесят пять - восемьдесят ведут активный образ жизни. Но так живут большинство стариков на Западе. Я был потрясен, когда вышел в Барселоне вечером и увидел огромное количество пожилых людей, очень опрятно и даже красиво одетых. Она с сумочкой, в шляпке, он в модном пиджаке, в красиво повязанном шарфе. Заходят в кафе, садятся, проводят вечер за бокалом вина или мороженым. Они живут, понимаете, а не существуют и доживают.

Если психологическое старение идет впереди физического, можно ли сказать, что в этом смысле оно ускоряет физическое?

Юрий Бузиашвили: Безусловно. Ведь молодые могут умереть - а старики должны. Депрессия - синдром, который обязательно переходит в физический недуг. Психическая немощь переходит в физическую. Но надо учесть, что бурная молодость передает старости изношенное тело. И обидно не то, что надвигается старость, а то, что проходит молодость.

Вы можете определить возраст человека по внешности?

Юрий Бузиашвили: В большинстве случаев - да.

Внешность разве не обманчива?

Юрий Бузиашвили: Не обманчива, нет. Вы никуда не скроете руки. Вы никуда не скроете кожу. Я был знаком с человеком, которому было далеко за шестьдесят. Он сделал себе три или четыре пластические операции в Швейцарии. Я его издали не узнал, когда увидел. Но его ближайший друг сказал, что это он. Я говорю: нет, погоди, не может быть. Подошли, поздоровались. Действительно, тот самый человек, только лицо сильно помолодело. Но когда он повернулся и пошел… Его выдала походка и появившаяся сутулость. Это был не такой молодой человек, каким он выглядел внешне. Все-таки возраст не скроешь.

В молодости человек учится, в старости - понимает. Если человек мастер своего дела, он всегда будет востребован

Молодящийся старик выглядит как мужеподобная женщина

Бояться старости - это естественно для человека?

Юрий Бузиашвили: Да. Для российского человека - особенно. Старость в условиях развитых стран - это жизнь на приличную пенсию, это путешествия по всему миру. А у нас - ну, что рассказывать… У нас очень много долгов перед поколениями, воспитавшими нас. Помню, когда я жил в Америке, я однажды пришел сдавать на права. Вдруг за мной занимает очередь женщина… ну, лет ста, наверное. Вся сморщенная, в коляске. И удивило меня не то, что эта женщина пришла пересдавать на права, мало ли кто как сходит с ума. Меня удивило, что никто в очереди даже глазом не повел в ее сторону, никто не взглянул не то что с укором, даже с удивлением. А наше общество не готово воспринимать стариков, тем более стариков-инвалидов, детей-аутистов. Все, что выходит за рамки "нормального", в лучшем случае игнорируется. Старики с их стоянием в поликлиниках, с их жалобами на здоровье, с их нищенскими пенсиями, даже с их очевидной покорностью судьбе всех раздражают.

Общество, несомненно, должно нести некие обязательства перед стариками. А старики имеют какие-то обязательства перед обществом?

Юрий Бузиашвили: Какие могут быть обязательства перед обществом у человека, отработавшего 40-60 лет. Только одно - вести себя сообразно своему возрасту. В юности мы ищем счастья в непредвиденном, а в старости - в привычном. Молодящийся старик выглядит как мужеподобная женщина.

К старости надо готовиться физически, морально, материально и духовно

Что самое страшное в старости?

Юрий Бузиашвили: Одиночество. Старость одинокая - всем бедам беда. Не зря же заключенных, которых хотят особым образом наказать, сажают в одиночную камеру. Большего наказания для человека, чем одиночество, не бывает. Я не люблю слов "старый возраст". По-моему, лучше - "желанный возраст". Скажем, "поздний желанный возраст" или "ранний желанный возраст". Именно желанный, ведь до старости еще надо дожить, что не каждому удается. Чтобы долго прожить - надо состариться.

К старости надо готовиться?

Юрий Бузиашвили: Безусловно.

Как?

Юрий Бузиашвили: Физически, морально, материально и духовно. И каждая из этих составляющих может сделать старость невыносимой. Готовиться физически - значит оберегать себя, думать о здоровье. Готовиться морально - значит делать добро, чтобы тебя, когда состаришься, никто не проклинал, наоборот, благодарили и почитали. Благодарность и почитание - это лучшее из того, что может усладить и скрасить старость. Здесь уместно вспомнить слова Мохаммеда Али: "Жизни у нас немного, / И вся она скоро пройдет, / Но сделайте что-то для Бога, / И оно никогда не умрет".

К старости люди становятся мудрее?

Юрий Бузиашвили: В молодости человек учится, в старости - понимает. Если человек мастер своего дела, он всегда будет востребован и обеспечен. Давайте договоримся, что деньги не делают человека дураком. Они проявляют его дурость, если он был дураком. То же касается и возраста. Есть инертное большинство, которое не умеет и не желает анализировать происходящее, восприимчиво к пропаганде, поддается манипулированию. Таких людей, независимо от их возраста, вряд ли можно назвать очень умными. Мудрость тоже едва ли придет к ним с годами. Мудрость - это ведь не особый склад ума. Это умение анализировать и запоминать важные вещи в логике своей жизни. Я себя не считаю мудрым, но некоторые факты из моей биографии всплывают у меня в памяти ровно тогда, когда это становится необходимым. Вот вам пример такого рода. На третьем-четвертом курсе я приезжаю домой на каникулы. Папа выходит из дома, мы с ним здороваемся, и он мне говорит: поезжай со мной. Я говорю: папа, подожди, я еще маму не видел, я поесть хочу после дороги. Нет, говорит он, поезжай со мной. Мы поехали. Приехали в дом на окраине Кутаиси. Зашли. У постели очень ухоженного старца собралась вся семья. Папа (он был врач) проконсультировал его, и мы уехали. Я продолжаю брюзжать в машине: ну зачем мы сюда ездили, что я нового увидел, я маму не видел, я есть хочу. Он говорит: сынок, кем, по-твоему, эта женщина приходится этому старому человеку? Я говорю: ну, наверное, старшая дочь. Папа говорит: я давно курирую этого человека и очень хорошо знаю эту семью. А взял тебя с собой для того, чтобы ты увидел, что эта женщина - не его старшая дочь, а его старшая невестка. Она вошла в этот дом, вырастила братьев своего мужа, а теперь так ухаживает за своим свекром. Я тогда ничего не понял. Ну, невестка так невестка, что тут такого. Должно было пройти пятнадцать-двадцать лет моей молодости, удач и неудач в личной жизни, чтобы я вспомнил этот поездку и усвоил урок, содержавшийся в ней. Так вот, мудрый человек обязательно анализирует то, что он видел или слышал когда-то.

Вы себе представляете свою старость?

Юрий Бузиашвили: Я очень хочу ее себе представить. Можно сказать, я ее иногда планирую. Но я врач, и моя профессия приучила меня не заглядывать слишком далеко, потому что мы предполагаем, а Бог располагает. Все мы в абсолютной зависимости от Господа и природы.

Все же старости надо бояться?

Юрий Бузиашвили: Старость можно провести, наслаждаясь ею, если правильно и праведно вы прожили всю жизнь.

Визитная карточка

Юрий Бузиашвили, заместитель директора Института кардиохирургии имени В.И. Бураковского Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, руководитель клинико-диагностического отделения, академик РАН.

Родился в 1954 г. в Кутаиси. В 1977 г. окончил 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова. С 1977 г. по 1982 г. проходил клиническую ординатуру и аспирантуру в НЦССХ им. А.Н. Бакулева и остался в нем работать. В 1989 г. защитил докторскую диссертацию. С 1999 г. - заместитель директора по научной работе Института кардиохирургии им. В.И. Бураковского; с 2004 г. - член-корреспондент РАМН. С 25.05 2007 г. действительный член РАМН. с 2011 г. по 2013 г. - главный кардиолог г. Москвы, 27.03.2014 г. присвоено звание академика Российской академии наук.

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