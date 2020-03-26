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В Москве отменили бесплатный проезд в транспорте для пенсионеров и студентов
По инф. polit.ru   
26 Марта 2020 г.
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Мэр Москвы Сергей Собянин отменил бесплатный проезд в общественном транспорте для людей старше 65 лет, студентов и хронически больных жителей столицы.

Собянин отменил бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов и пожилых людей

«Мера – непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек», − написал Собянин на своем сайте.

Также до 26 марта он запретил проводить любые досуговые массовые мероприятия как в помещениях, так и на открытом воздухе. Кроме того, Собянин приказал закрыть библиотеки, кинотеатры, ночные клубы и игровые комнаты до 14 апреля. Отметим, что такие же меры рекомендовано принять и в регионах.

Мэр Москвы напомнил, что 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей должны соблюдать домашний карантин до 14 апреля. Ранее он сообщал, что для компенсации расходов в самоизоляции им выплатят по 4 тыс. рублей. При этом 2 тыс. дадут авансом, а оставшуюся половину − после окончания домашнего режима «при условии его ответственного соблюдения».

Также Собянин запретил операторам связи отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе на счету людей с хроническими заболеваниями и пожилых, если они находятся на самоизоляции. Также их не будут штрафовать или взимать пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Polit.ru

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