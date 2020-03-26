Кому за 65? Власти составляют список пожилых, нуждающихся в лекарствах

В Иркутской области создается реестр лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Таким пациентам волонтеры будут доставлять необходимые лекарства на дом — без посещения поликлиник для выписки рецептов.

По информации пресс-службы губернатора об этом сообщила министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса на территории региона.

— При угрозе возникновения случаев заражения в группе риска находятся люди пожилого возраста. Наша задача — сделать все, чтобы они оставались в режиме самоизоляции. Ответственные ведомства должны иметь доступ ко всей необходимой информации, чтобы вовремя оказать помощь — продуктами, лекарствами, средствами защиты. Эта работа должна идти в одном формате с работой горячей линии, чтобы была возможность реагировать на поступающие сигналы в течении 15 минут, — подчеркнул врио главы региона Игорь Кобзев.

Он также напомнил, что в ближайшее время должен быть решен вопрос обеспечения региона медицинскими масками. Как сообщил заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров, в стационарных учреждениях социальной защиты и под наблюдением на дому находится 15126 человек, которых необходимо обеспечить бесплатными медицинскими масками, из них 13286 человек — старше 60 лет.

По инф. Телеинформа

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