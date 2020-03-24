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Как избежать осложнений от коронавируса? Послушаем врачей из Испании
По инф. rosbalt.ru   
24 Марта 2020 г.
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Врач скорой помощи в больнице Гранады (Испания) Хесус Кандель в видеороликах, которые он публикует на своем канале в YouTube, не стесняясь в выражениях рассказывает о реальной ситуации с коронавирусом COVID-19.

Как избежать осложнений от коронавируса? Послушаем врачей из Испании

Он призывает правительство принимать более решительные меры, а общество — серьезнее относиться к ситуации и придерживаться карантина, и объясняет, почему это крайне важно.

Сам Кандель еще недавно называл коронавирус не более чем «дрянной простудой». Но он отметил, что лидеры страны позволили ему распространиться, и он не может доверять их цифрам, поскольку видит реальную ситуацию.

«Люди умирают, мы принимаем их в очень тяжелом состоянии, а респираторов мало», — заявил медик.

В одном из роликов он и его коллега разъясняют, о какой вирусной нагрузке идет речь. «Мы расскажем одну вещь, которую вы должны знать, чтобы вы хоть немного осознали, насколько важно оставаться дома», — говорят они, предупреждая, что некоторых услышанное может напугать.

«Мы знаем, что этот вирус, как и любой другой, зависит не только от самого вируса, но и от факторов сети распространения, в этом случае — от нас. Соответственно, мы знаем, что человек со здоровой иммунной системой будет реагировать на заболевание лучше. Но мы также знаем, что в зависимости от вирусной нагрузки, то есть от количества бактерий, которые попадают в организм, развитие (заболевания) может пойти хуже, независимо от иммунной системы», — заметил доктор. Другими словами, пояснил он, «не все равно, заразят тебя X миллионов бактерий или же это количество, умноженное на миллиард или на тысячу».

«То есть, чтобы все поняли, это не одно и то же, когда к вам в организм попадает один вирус, и когда попадает намного больше. Потому что когда вы там разгуливаете везде и ходите на работу, возможно, вас кто-то один заразит, потом кто-то еще и т. д. Короче, чем больше вы контактируете с людьми, тем больше вероятность того, что, если вы заразитесь, то заболевание осложниться. А если оно осложняется, то это очень плохая ситуация», — отметил он.

«Речь идет о вероятности. У меня больше вероятность заболеть с осложнениями, если у меня плохая иммунная система. У меня больше вероятность тяжелого течения заболевания, если я старше. И если больше вирусная нагрузка. Поэтому главное — постараться минимизировать попадание в организм бактерий — минимизировать вирусную нагрузку», — сказал врач.

По его словам, люди часто спрашивают, как они могут помочь медикам, которые работают на износ в условиях эпидемии. «Вы можете помочь лишь оставаясь у себя дома. Просто ничего другого вы не можете сделать», — подчеркнули медики.

Они также призвали правительство Испании «начать работать, как работаем мы», и предоставить медикам необходимый материал.

«Потому что война только начинается, и, к сожалению, впереди еще очень много борьбы. Но мы на своих местах, и не подведем наше население», — заверили доктора.

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По инф. rosbalt.ru

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