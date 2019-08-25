Маски для век в домашних условиях: лучшие рецепты красоты

Маски для зоны вокруг глаз являются неотъемлемой частью качественного ухода любой женщины. Они могут быть как промышленного производства, так и домашнего происхождения. При этом те маски для кожи вокруг глаз, которые приготовлены самостоятельно порой дают потрясающий эффект. Однако стоит помнить, что помимо увлажнения и питания, они должны оказывать подтягивающий (лифтинг) эффект и обладать омолаживающим действием.

Натуральные масла

Натуральные и эфирные масла невероятно полезны и в качестве косметических средств, и как ароматерапия. Они прекрасно сочетаются друг с другом, великолепно ухаживают за кожей любого типа. Для приготовления маски для области вокруг глаз необходимо взять в равных количествах различные (растительные) масла и смешать с ними несколько капель витамина Е в жидком виде. Эта маска универсальна тем, что вы можете использовать масло жожоба, зародышей пшеницы, авокадо, а также льняное, оливковое и даже облепиховое.

Полученную смесь стоит аккуратно, без растирания, нанести на кожу век при помощи ватного диска и выдержать 20-30 минут. Затем также аккуратно смыть прохладной водой.

Полезные овощи

При наличии темных кругов под глазами, настоящей палочкой выручалочкой станет обычный картофель. Независимо от первопричины появления синевы – гормональная перестройка, стресс, недосыпание, плохая экология – вы можете избавиться от нее полностью или сделать на пару тонов светлее при помощи маски, приготовленной из картофеля и муки. Для этого почистите и вымойте сырой картофель, натрите его на мелкой терке. К полученной массе добавьте равное количество муки.

Затем перемешайте и добавьте к смеси столовую ложку молока. Теперь готовую маску можно нанести на веки, выдержать 10 минут и аккуратно смыть водой комнатной температуры. Делайте такую маску раз в 3-4 дня и результаты не заставят себя ждать.

Вся польза молока

Хороший эффект от морщин у женщин старше 55 лет дает маска для век из натурального творога. Сделать эту маску довольно просто. Возьмите пару чайных ложек жирного (желательно деревенского или фермерского) творога и разотрите их с яичным желтком.

Нанесите получившуюся смесь на веки, смойте через 20 – 30 минут чуть тёплой водой.

Подобная маска напитает кожу полезными веществами, великолепно увлажняет и

сглаживает морщины, дарит коже сияние и эластичность. Благодаря лецитину, который в избытке содержится в желтке, активируются и регенерирующие процессы. Поэтому кожа будет обновленной. Подобную маску можно делать хоть каждый день без вреда для красоты кожи и без привыкания.

Немного экзотики

Бананы – это не только вкусные и полезные фрукты, но и великолепная основа для эффективной маски. Для ее приготовления помимо банана потребуется оливковое масло и жидкий витамин Е, которые в равных пропорциях следует добавить к кашицы из фрукта.

Полученную смесь нанесите на кожу век, выдержите 30 минут и после смывания нанесите на кожу питательный или увлажняющий крем.

Используя эти простые, но эффективные маски, вы превратите ежедневный уход в творчество и удовольствие, сделаете взгляд свежим, открытым и молодым.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ