Когда в кино и спектаклях «плохие парни» получают по заслугам, людям это нравится

Месть приносит больше удовольствия, чем прощение, по крайней мере с точки зрения наблюдателя, выявило исследование.

Оказалось, что когда дело касается индустрии развлечений вроде кино, литературы или театра, то людям гораздо приятней наблюдать за реализованной в жизнь местью героев, чем за их стремлением понять и простить. Истории с прощением не рождают такой радости, но людям они кажутся более значительными, хотя и вызывающими больше мыслей, чем те, в которых плохие парни получают по заслугам.

В экспериментах ученых из Университета Огайо приняли участие 184 студента колледжей, которые читали короткие истории, якобы являющиеся сюжетами для будущих эпизодов телесериалов. Всего было прочитано 15 историй. В каждой третьей злодеи получали от героев позитивное отношение, еще в трети — только наказание, и в оставшихся — такую расплату, которая очевидно превосходила по своей тяжести масштаб совершенных злодеями проступков.

К примеру, в одной истории главный злодей крал $50 у коллеги по работе. В одном сценарии жертва покупала ему кофе и все прощала, в другом крала виски той же стоимостью из его запасов, а в третьем — не только крала деньги, но и загружала порно на рабочий компьютер вора, «подставляя» его перед начальством.

Немедленно после прочтения истории участники эксперимента отмечали, нравится она им или нет. Время реакции после второго сценария (расплата по заслугам) было минимальным, а после первого (нет наказания) и третьего (чрезмерное наказание) было больше. Затем участники отметили, какие истории вызывали у них больше радости, а какие — чаще наводили на размышления.

Месть по отношению к плохим героям в индустрии развлечений — хороший наглядный материал, наводящий на определенные мысли: о добре и зле, безнаказанности и снисхождении, прощении и расплате за содеянное и т.д. Но месть существует не только в выдуманном мире, но и в настоящем. И здесь она не только иногда не учит обидчиков, но и приводит к трагедиям. Далеко ходить не надо – у всех на слуху история семейства Хачатурян, где дочки за издевательства отца взяли его и убили.

А вы как относитесь к мести?

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Sobesednik.ru

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