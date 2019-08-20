Продолжение истории ингушской девочки: истязания как месть тети?

Мать девочки, пострадавшей от побоев в Ингушетии, считает истязания местью тети ребенка за претензии отца девочки ко внешнему виду сестры.

Как рассказала «Интерфаксу» мать девочки Лидия Ажигова, ее муж избил свою сестру из-за ее неподобающего вида на похоронах. В связи с этим мать ребенка предположила, что тетя решила отомстить брату и избила его дочь. Ажигова заявила, что хочет вернуть девочку в семью.

Напомним, что девочку избивали в приемной семье. Состояние ребенка проконтролировал доктор Рошаль. Девочку перевели на лечение в Москву. У нее диагностировали старые переломы ребер, обеих рук, компрессионные переломы отдельных позвонков и не леченный врожденный вывих левого тазобедренного сустава. Девочке ампутировали руку из-за того, что от побоев тетки началась гангрена. Тетя семилетней девочки была отправлена под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Вот такие страшные предположения делает мама девочки. И если это так, то за что же объектом для мести тетей был выбран именно маленький ребенок? В итоге исковеркано несколько судеб. Особенно тяжело придется девчушке, ведь ей надо будет залечивать и моральные, и физические раны. И еще заново учиться доверять взрослому миру, так безжалостно с ней поступившему. Нашелся бы только рецепт, как все это сделать...

По инф. rosbalt.ru

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