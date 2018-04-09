Ирина Антонова: «Искусство определяется категориями добра и красоты»

Президент ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Антонова, более полувека занимавшая пост директора музея, отпраздновала 96-летие. День рождения выдающийся искусствовед неожиданно встретила в Московской консерватории: МГК в качестве подарка организовала творческий вечер.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Впрочем, выбор места не кажется случайным. Ирина Александровна появилась на свет в один день со Святославом Рихтером и вместе с ним основала знаменитые «Декабрьские вечера» в ГМИИ. Значительную часть встречи она посвятила великому музыканту:
— Еще до появления «Вечеров» Святослав Теофилович нередко играл в музее. Звонила его жена, Нина Львовна, и говорила, что супруг хотел бы у нас выступить уже завтра. С одной стороны, подобная новость — счастье. С другой — я страшно пугалась: нужно провести огромную организационную работу. Потом поняла — Рихтер исполнял многое из того, что впоследствии звучало в Большом зале Консерватории, проигрывал готовящиеся программы. Каждый раз записывал, где выступал — например, в зале французского искусства XVII века. Святослав Теофилович был не только музыкантом, но и художником, брал уроки у Фалька. Мы неоднократно показывали его работы.
В 1981 году он пригласил меня на свой фестиваль «Музыкальные празднества в Турени» во Францию. Концерты проходили в необычном помещении — огромном деревянном зернохранилище с земляным полом. В плафоне жили совы, во время представлений они иногда ухали. Впечатления от той поездки остались незабываемые. Однажды я спросила: «Святослав Теофилович, вы проводите замечательный фестиваль за границей. А почему бы не организовать его на Родине?» Он как-то по-детски развел руками: «А где?» Я нагло ответила: «Ну, хотя бы в нашем музее». Рихтер сначала помолчал, а потом говорит: «Когда начнем? В этом году?» Я была ошеломлена — уже середина лета, как все успеть. В итоге назначили на декабрь. Предложила название «Дары волхвов», имея в виду неожиданный поклон музею. Однако Святослав Теофилович сказал: «Нас не поймут». И озвучил свой вариант: «Декабрьские вечера». Вот так они появились. Рихтер сразу попросил подумать о созвучии пластических искусств и музыки. Обычно он называл тему, мы подбирали соответствующий живописный материал.
Рассказ Ирины Антоновой в основном касался музыкальных тем, однако не обошлось без упоминаний об изобразительном искусстве. В частности, Ирина Александровна пояснила, как относится к contemporary art:
— Считаю полезным для классических музеев время от времени показывать качественное современное искусство, изучать реакцию аудитории. Принципиален другой момент. Не все, что создается в огромных масштабах, является искусством. Говорю это без уничижения. Пришло время придумать таким творческим объектам другое название. Что отличает настоящее искусство? На мой взгляд, оно определяется двумя вещами. Во-первых, наличием этического начала. Во-вторых, важен эстетический момент, то есть красота. Конечно, понятия со временем меняются, они не константы. Но очень часто сегодняшняя продукция совершенно лишена подобных качеств — добра и красоты. Следовательно, нужно определить, каково ее назначение, где ее показывать и как.
Говорила Ирина Александровна и о своей главной боли — Музее нового западного искусства, созданном на основе коллекций Щукина и Морозова и ликвидированном в 1948 году. Президент ГМИИ продолжает мечтать о его возрождении:
— Недавно прошел масштабный показ Щукинской коллекции в Париже. Такого ажиотажа в столице Франции я еще не видела. А если бы там были картины Морозова... Для Москвы воссоздание подобного музея безумно важно. Музей изобразительных искусств имени Пушкина — хороший, но мы не относимся к топам вроде Эрмитажа, Лувра, Прадо. А ГМНЗИ был, безусловно, первого класса: одним из первых в мире музеев современного искусства. Собрание можно дополнить работами русских художников. У нас прекрасная коллекция Родченко: семья мастера подарила 150 вещей, они должны висеть рядом с Матиссом и Пикассо, это один уровень. У меня нет сомнения: столица заслужила подобный музей.
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