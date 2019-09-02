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Эффективные домашние маски для кожи лица после 50 лет
|Екатерина Федулова
|02 Сентября 2019 г.
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Женщина в любом возрасте хочет выглядеть ухоженно, привлекательно и молодо. Особенно актуальны эти желания после 50 лет, когда наиболее активным становится процесс старения: кожа теряет влагу, замедляется регенерация, снижается темп выработки коллагена. Все это, как и отсутствие регулярного ухода, приводит к появлению заметных морщин, потере упругости и тонуса, а также к увяданию. Одним из эффективнейших способов противодействия процессам старения считаются маски для лица, предназначенные для женщин после 50 лет, которые могут быть как промышленного, так и домашнего производства.
Соблюдаем правила
Какую бы маску вы не выбрали – рукотворную или промышленную - соблюдайте несложные правила применения:
Домашние маски
Домашние маски разнообразны и универсальны. А еще хороши тем, что вы точно знаете кто, как и из чего их изготовил.
Рыжая красавица
Невероятный эффект способна дать маска из хурмы, размятой до состояния пюре и смешанной с чайной ложкой меда, оливкового масла и крахмала.
Перемешанные до однородной консистенции компоненты можно держать на коже до получаса, а затем смыть чуть теплой водой.
Хлеб всему голова
Отличный результат даст каждой даме после 50 лет маска из ржаного хлеба, для приготовления которой необходимо несколько кусочков хлеба размочить в теплой воде. К полученной массе следует добавить чайную ложку оливкового масла и нанести массу на лицо на 15 минут.
Помощь от буренки
Хорошую маску можно изготовить из творога, приобретенного у фермера, смешав пару столовых ложек продукта с ложечкой меда и куриным яйцом.
Такую маску лучше держать на лице минут 30 и в состоянии лежа.
Польза с грядки
Многие маски можно приготовить из того, что произрастает на вашей даче. Яркая маска из томатов, размельчённых до состояния пюре, с добавлением чайной ложечки оливкового масла, поможет вам в борьбе со старением, как и полезная для эпидермиса маска из укропа.
Для приготовления маски из зелени, измельченный укроп смешайте с 2 ложками овсяных хлопьев, заранее размоченных в воде и с небольшим количеством любого масла растительного происхождения. И первую, и вторую маску необходимо выдерживать на лице не менее получаса.
Глина белая, глина голубая
Моментальным подтягивающим, очищающим и осветляющим эффектом обладает белая (и голубая) глина, которую для приготовления маски достаточно развести в теплой воде до консистенции сметаны.
При желании можно добавить в маску пару капель любого масла или яичный белок. Маска выдерживается до того момента, как начнет подсыхать, а кожа неприятно стягиваться. Затем глина смывается теплой водой и сверху обязательно наносится увлажняющий или питательный крем.
Немного экзотики
При желании (и наличии возможности) используйте для приготовления масок экзотические продукты: фрукты, цитрусовые, пряности.
Например, масса из натертого на терке ломтика имбиря вместе с ложечкой свежевыжатого сока апельсина, выдержанная на коже около 20 минут, поможет избавиться от вялости, восстановит упругость и тонус, подарит красивый цвет.
А перетертый в пюре банан вместе с ложкой сметаны (сливок) не только напитает кожу, но и подарит ей ровный тон. Такая маска выдерживается около получаса.
Желатиновые маски
Однако самыми эффективными и быстродействующими считаются домашние маска для лица с желатином. Для приготовления самой простой из них необходимо всыпать желатин в посуду с теплым молоком и после разбухания поставить емкость на маленький огонь. Не доводя до кипения, потомите маску пару минут, добавьте к полученной массе мякоть фруктов (авокадо, грейпфрут, персик). Полученную кашицу подержите на лице не менее 20 минут, а затем смойте теплой водой.
Такие простые, но разнообразные и эффективные маски для лица позволяют женщинам после 50 лет оставаться молодыми и красивыми, улучшают тонус и состояние кожи, восстанавливают овал лица и избавляют от морщин, а также улучшают цвет лица даже в зрелом возрасте.
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