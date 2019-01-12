Огонёк (Сказка)

(Продолжение. Начало здесь)

Старик горестно вздохнул и замолчал. Шут почесал рыжий затылок, задумался. Поросёнок недоверчиво хрюкнул, а Огурцович, оживший было от рассола, вновь пожелтел с перепугу.

– Вот так история! – удивлённо произнёс наконец Шут.

– Да уж... – пробормотал Поросёнок, переглянувшись с Огурцовичем. – Живыми бы из этой истории выбраться!

Шут только молча посмотрел на него и к старику обратился:

– Слушай, Леший, а это покрывало нельзя снять? Не век же вам тут в темноте жить?!

Старик задумчиво полистал книгу, нашёл нужную страницу и прочёл почти наизусть: «В том краю леса, где когда-то солнце всходило, за седьмым полем, за седьмою речкою стоит столб каменный. А под тем столбом есть пещера потайная. В ней злой колдун ветер утренний спрятал. Сам рядом живёт, тот ветер стережёт. Только тем ветром чёрное покрывало развеять можно. Но найти столб, колдуна победить, ветер утренний выпустить сможет только тот, кто добровольно за это возьмётся, страх в своём сердце победит, сумеет друзей себе верных найти, поверит, что задуманное свершить может и награды себе за труды не потребует».

Задумались гости. Вроде и просто всё, а, поди ж ты, попробуй выполни!

– Письмом-берестянкой пригласить-то я вас пригласил, но ни приказать, ни даже просить я вас не могу, – тихо сказал старик. – Сами решайте. А уж коль решите, помогу.

– Солнышко увидеть так хочется! – прошептал Огурцович.

– Может, рискнём? – Шут задорно оглядел компанию. – Терять нам нечего, а без солнышка и нам из этого леса не выбраться.

– Хоть бы монетку за работу получить... – проворчал Поросёнок. Но тут Огурцович неожиданно поддержал Шута.

– Без солнышка ты, Поросёнок, и монетки не найдёшь, и сам из леса не выйдешь...

Поросенок задумался.

– Ну, хорошо. А куда идти-то надо? – деловито спросил он.

– Вот это другой разговор! – обрадовался Леший. – Куда идти, вам огонёк подскажет, а чтобы тропинку не потерять – вот вам эта вещица, – и Леший протянул Шуту что-то вроде небольшого фонарика. – Врагов в лесу у вас будет много, а он вам и защита, и подмога. Белую кнопку нажмёшь – дорогу укажет, зелёную – накормит, а вот красную кнопку можно нажать только тогда, когда уже и бежать некуда будет – это если вас погубить кто вздумает. Храните фонарик пуще глаза – он в чужих руках вашим врагом станет!

Шут бережно спрятал за пазуху волшебную вещицу.

– А если я вам вдруг понадоблюсь или совсем невмоготу станет, там ещё синяя кнопочка еле заметная есть. На неё надо нажать... Ну, а теперь пора и спать, завтра рано вставать. Хорошо высыпайтесь да ничему не удивляйтесь! – с этими словами старый Леший отложил книгу, а у путешественников будто сами собой глаза закрылись. Вмиг уснули они на мягких подушках.

А когда проснулись, вокруг было темно. Над едва различимыми верхушками деревьев одиноко мерцал, словно звал, огонёк. И Леший, и его пещера необыкновенная сгинули, словно их и не было. А вместо подушек – мягкий лесной мох под головами.

– Ой, а мне такое приснилось! – сказал Шут и начал рассказывать о необыкновенном старичке и о том, как он их привечал.

– И мне он тоже снился и тоже угощал! – сказал Поросёнок.

– И мне снился. И рассола на столе целый кувшин стоял! – мечтательно добавил Огурцович.

– Так... Значит, нам всё это вовсе и не приснилось... Не может быть, чтобы всем всё одинаково снилось, – задумчиво сказал Шут. – А вот потрогайте! – и он протянул спутникам вещицу, похожую на фонарик. – Это подарок Лешего, значит, точно не приснилось!

Обрадовались было путники, а потом задумались: вспомнили, что обещали Лешему взяться за непростое дело – лес от темноты спасти. И что он им говорил, тоже вспомнили...

– Ну-ка Шут, нажми на зелёную кнопку – позавтракать уже пора, – попросил Поросёнок.

– Шут нажал на нужную кнопку, и под зелёным лучом столик появился, кушаньями уставленный. Не обманул Леший!

Друзья с удовольствием поели, и как только Шут выключил фонарик, столик и всё, что на нём было, пропали.

– А теперь – в дорогу! – сказал Шут и включил белый лучик. Они сразу увидели узенькую тропку неизвестно когда и кем протоптанную,. Переглянулись и тронулись в путь. Впереди Шут белым лучиком дорогу высвечивает, за ним Поросёнок бежит, копытцами перебирает, следом Огурцович на тонких ножках семенит. Тихо вокруг, только издалека волчий вой доносится да шорохи неясные в темноте слышны. Ни ветерка, ни птичьего щебета.

– В таком лесу и с ума сойти недолго! – проворчал Поросёнок.

– И вправду страшновато! – откликнулся Огурцович.

– Ну-ну, не раскисайте, друзья, – попытался успокоить их Шут. – Помните, что Старый Леший сказал: чтобы солнечный свет в этот лес вернуть, нам надо свой собственный страх побороть.

– Легко сказать побороть, – снова заворчал Поросёнок. – Тебе самому не страшно, что ли?

– Конечно, страшновато! Только воли страху давать не надо, а то он так одолеет, что руки-ноги отнимутся...

– Ой! Спасите! – вдруг истошно завопил Огурцович. – Помогите!

Шут посветил фонариком, и они с Поросёнком увидели мелькнувшие в кустах волчьи тени.

– Огурцовича украли, – взвизгнул Поросёнок. – Бежим отсюда!

– Ну нет! Надо спасать Огурцовича! – и Шут взмахнул фонариком. Алый луч словно просеку в кустах прорубил, волки замерли и превратились в серые камни. Под одним из них тихо стонал Огурцович – волки успели-таки его крепко помять.

– Жив?! – кинулись к нему Шут и Поросёнок.

– Жив я, жив! – застонал Огурцович. – Спасибо, спасли от смерти неминучей!

Он хоть и был изрядно помят, но цел – волки, к счастью, не были вегетарианцами.

Отряхнув Огурцовича, путники двинулись дальше. Но через некоторое время, утомлённые приключениями, решили передохнуть. Шут выключил фонарик, и через минуту его и Огурцовича сморил глубокий сон... Только Поросёнок всё вздыхал, ворочался с боку на бок – не привык он в лесу ночевать. Вдруг у него под ухом чуть слышно трава зашелестела. Поросёнок хотел было уже завизжать и разбудить товарищей, но рядом раздался тихий шёпот.

– Не шуми, Поросёнок! Я лиса. Ты меня не бойся, лучше послушай. Недалеко от того места, где вы волков в камни превратили, есть пень высокий с дуплом посередине. Под этим пнём я однажды, когда мышей ловила, когтями мох содрала. Смотрю – а там блестит что-то, какие-то кругляшки жёлтые. Почти как пуговицы, только без дырочек. Мне они как-то без надобности, а тебе вдруг пригодятся. Я как узнала, что вы лес спасать от темноты собираетесь, так тоже захотела вам помочь. Особенно тебе! Ты такой упитанный, такой славный!

– Ну, уж ты скажешь! – смущённо хрюкнул Поросёнок. И даже покраснел от удовольствия. Хорошо, в темноте этого не было видно. – А много их там, этих кругляшек? – тут же деловито спросил он.

– Много! Может, даже сто. Только ты об этом никому не говори! А то я слышала, Колдун очень интересовался этими кругляшками. Только он не знает, где они лежат. А узнает, что я тебе сказала, – худо будет!

Поросёнок согласно хрюкнул, а Лиса неслышно растаяла в темноте. Огурцович и Шут безмятежно спали. Поросёнок прислушался к их ровному дыханию, потом потихоньку встал, вытащил из кармана у Шута фонарик и скрылся в зарослях.

Бежать пришлось долго. Поросёнок устал, запыхался, а тропка всё разматывалась в обратную сторону. Вот наконец в луче мелькнул и огромный пень с дуплом. Поросёнок обежал его по кругу, разрывая мох пятачком. В одном месте что-то звякнуло... Под лучом фонарика засверкали золотые монеты. Их было действительно много, не обманула Лиса! Поросёнок стал поспешно забрасывать их в щёлку на спине. Все до единой собрал. Аж раздуло его. Ну, думает, теперь можно и к Шуту возвращаться! Попытался на ноги встать, а не может. Придавило его золото к земле! Он сначала даже не очень и испугался. Лежит себе отдыхает, монетами в животе звенит. Приятно ему – никогда столько золота и видеть не приходилось! Порадоваться бы, но исчезла куда-то радость, потому что вспомнил вдруг Поросёнок, что сказал Шут о монетах и солнышке. Обманула, выходит, его Лиса! Знала ведь, чем копилку заманить можно! А друзья теперь без волшебного фонарика ни Колдуна победить, ни из лесу выбраться. Вдвоём они теперь остались. Да и помощи от Огурца немного. Крикнуть хотел., но до кого в этом глухом лесу докричишься?! Горько пожалел Поросёнок о своей жадности. Да сделанного не воротишь...

***

Тем временем Шут и Огурцович проснулись.

– Ну что, друзья, перекусим да и пошли дальше. Нечего нам тут задерживаться! – шут с хрустом потянулся. – Огурцович, Поросёнок, вставайте!

– Да я уже встал! – отозвался из темноты Огурцович. – А где Поросёнок?

– И вправду Поросёнка нет! – удивился Шут. – Дай-ка я фонариком посвечу. – И фонарика нет! Может, выронил я его?! – Шут пошарил длинными руками в траве. Фонарика не было.

Куда же он мог деться? – испуганно спросил Огурцович, принимаясь безуспешно шарить в траве. – И куда Поросёнок мог уйти?

Через несколько минут они поняли, что ни Поросёнка, ни фонарика им не найти. Присели под корягой, задумались. Что делать дальше, не знают.

Вдруг слышат – в траве кто-то шуршит и попискивает...

– Эй, кто тут? – окликнул Шут.

– Это я – мышь лесная! Вы меня не бойтесь! Это вы идёте наш лес спасать?

– А ты откуда об этом знаешь? – удивились путники.

– Да Филин ваш разговор подслушал. И сейчас об этом весь лес уже наверняка знает. Филин и Колдуну-чудовищу донёс на вас. Это он к вам волков подослал. И если б не фонарик ваш волшебный, то неизвестно, чем бы всё это закончилось. А потом, по его приказу, пока вы с Огурцовичем спали, Лиса Поросёнка сманила. Он и фонарик забрал. Это я сама видела. И следом за ним до большого пня бежала. И как он монетки золотые подбирал, тоже видела. Он и сейчас там лежит, подняться не может, плачет. А ещё две Рыси на охоту вышли только что, у них приказ – забрать фонарик у Поросёнка, – все это Мышь выпалила одним духом. – Ну, я побежала, а то как бы Филин не прилетел...

– Ну, что делать будем? – спросил Огурцович.

Шут немного подумал:

– Поросёнок, конечно, глупо поступил, жадности своей поддался. Он ведь от роду – копилка. Но без него и без фонарика нам ни Колдуна не одолеть, ни лес не спасти. Выручать Поросёнка надо. И побыстрее. А то рыси до него раньше нас доберутся.

И побежали Шут с Огурцовичем по тропинке обратно. Бегут, спотыкаются в темноте, про страх и вовсе забыли, одно на уме: как бы Поросёнка из беды вызволить.

***

А Поросёнок от страха и горя совсем из сил выбился. Пятачком в мох уткнулся и только жалобно постанывает. Вдруг слышит: кто-то бежит по дороге. Ещё пуще испугался, фонарик схватил да и нажал на кнопку... Яркий белый лучик осветил тропинку, а на ней – Шута и Огурцовича. Ошибся, к счастью, Поросёнок, не на красную кнопку нажал. Увидел друзей – обрадовался! Шут с Огурцовичем тоже рады были увидеть его невредимым. Они вдвоём вытряхнули из него монеты и, наверное, впервые в жизни не пожалел Поросёнок об этом. А потом они рассказали ему о том, что услышали от лесной Мыши.

– Хорошо, хоть она нас предупредила! – заключил Огурцович, поёживаясь, – он ещё не забыл волчьих клыков...

Друзья забрались под большую корягу и стали думать, как от этой новой опасности уберечься.

– Давайте мы этих рысей красным лучом в камни превратим, – предложил Поросёнок.

– Давайте! – поддержал его Огурцович.

– Нет, друзья, так дело не пойдёт! Если мы всех рысей, филинов, медведей прочих зверей в камни превратим, то и остальным зверям даже при солнышке жизни не будет. Нет в лесу никого лишнего, кроме самого Колдуна, – сказал Шут. – Каждый зверь свою пользу приносит. А то, что они в услужение к Колдуну пошли – так это от неграмотности. Им и самим сейчас нелегко, да другого пути нет.

– А если я поговорю с рысями? – неожиданно предложил Поросёнок. (Шут посмотрел на него с удивлением и задумался.) – Я ведь поросёнок-то глиняный! – добавил он...

– Ну что ж, попробуй! – не очень охотно согласился Шут.

В это время на тропе чуть слышно хрустнула сухая веточка, и в белом луче огонька засветились жёлтые круглые рысьи глаза. Дрожа от страха, Поросёнок выбрался из-под коряги. Рыси от неожиданности и яркого света зажмурились, оторопели.

– Ты кто такой?

– Я Поросёнок глиняный! Только зря вы за нами охотитесь. Фонарик вам у нас нипочём не отобрать. А дорогу к месту, где спрятан утренний ветер, мы всё равно отыщем. Так что послушайте, что я вам скажу. Сколько лет вы без солнца живёте и неужели не захотелось вам понежиться на солнцепёке, на травке зелёной?! Это ведь охотиться в темноте хорошо, а жить-то веселее при солнышке! А много ли дичи прибавилось, с тех пор, как Колдун солнце от вас спрятал?

(Продолжение следует. Начало - по ссылке)

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