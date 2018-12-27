Огонёк (Сказка)

По лугу зелёному, под солнышком ясным шагал однажды по тропинке Шут Гороховый: колпак зелёный, курточка красная, штаны и вовсе необыкновенные: одна штанина жёлтая, другая фиолетовая.

Во времена-то было, наверное, не слишком давние, но и не слишком близкие. А в каком царстве- государстве – и вовсе неведомо. Солнышко-то, оно над всей землёй одинаково светит, луга зеленит, ручьями да реками звенит.

Шагал себе Шут и песенку напевал-насвистывал:

Иду тропинкой полевой,

Играет солнце надо мной.

И пусть нелепен мой наряд,

Я рассмешить любого рад!

Профессий всех не перечесть.

Вот и моя меж ними есть!

Пусть не смущает мой колпак –

Под ним чудак, но не дурак.

Я вас развеселить могу.

А если надо – помогу.

Мой смех, как хлеб, – он нужен всем,

И этот хлеб я тоже ем!

Вот так шёл он и пел. Вдруг, глядь, – а вдоль дороги поросёнок бежит. Бежит, оглядывается, к каждому бугорку принюхивается, повизгивает жалобно... Догнал его Шут.

– Здорово, – говорит. – Куда бежишь?

– Здорово, – недовольно буркнул поросёнок. – Монетку вот потерял и найти никак не могу! Кругленькая такая, блестящая. – И всхлипнул.

Тут Шут внимательно пригляделся и увидел, что поросёнок не простой, а глиняный. И щёлочка на спине...Копилка он.

– Ладно, не тужи, пойдём со мной. Если повезёт, другую монетку отыщем, а может, и не одну. Да и веселей вместе идти!

– Ну, что ж, пойдём! Мне ведь, в общем, торопиться некуда.

Пошли они вдвоём. Солнышко всё так же весело светит, однако за полдень уже перевалило. Только собрались они передохнуть, смотрят: кто-то в придорожной траве лежит. Человек не человек, а огурец большой, необыкновенный – с руками, с ногами и даже с головой. Лежит в траве и аж пожелтел от жары. Остановились путники.

– Тебя как зовут и откуда ты такой помятый? – спросил поросёнок.

– Да из бочки... из бочки я выпал. А зовут меня Огурец Огурцович, – простонал огурец. Мне бы в рассольчик сейчас... – жалобно посмотрел он на Поросёнка.

– Ха-ха-ха! Рассольчика ему захотелось! – визгливо рассмеялся Поросёнок. – Тут тебя самого кто-нибудь слопает!

– Чем тут валяться, пойдём лучше с нами, предложил Шут. – Под лежачий камень вода не течёт. А под огурец – тем более... Слышал такую мудрость народную?

– Может. и вправду лучше с вами пойти? – пробормотал Огурцович, с трудом поднимаясь на тонкие ножки. – А куда вы идёте?

– Да, может, до деревни дойдём, людей повеселим, да и сами в накладе не останемся. Глядишь, и переночевать пустят! – беззаботно улыбнулся Шут.

Пошли они втроём. Солнышко уже не припекает, а низко над дальним лесом висит, как румяное созревшее яблоко, вот-вот упадёт.

Давайте побыстрее пойдём! А то ведь здесь в чистом поле и заночевать негде, – предложил Поросёнок, – А в лесу, может, и найдём где отдохнуть.

– Не могу я быстрее! Мне бы рассольчику!

– Ну, где мы тебе здесь рассольчик достанем?! – огрызнулся Поросёнок. – Водички бы холодной испить – и то хорошо!

– Перестаньте ругаться! – урезонил спутников Шут. – Вон ручеёк в траве блестит, почти рядом. Сейчас и напьёмся!

Путники прибавили шагу, смотрят – и впрямь ручеёк. Вода чистая, прозрачная в нём бежит. Вдоль берега песок жёлтый, тальник шуршит зелёными листьями. Вволю напились они прохладной водицы, отдохнуть присели. Сидят, в живое текучее зеркало воды смотрятся. Каждый о своём думает. Вдруг смотрят, коряжина плывёт, а на сучке белый листок полощется. К самому берегу коряжину прибило. Шут руку протянул – благо длинная! – поймал тот листок. А это оказался лоскут коры берёзовой, и на нём буквы нацарапаны.

– Ну-ка, что там написано? – Поросёнок с Огурцовичем шеи от любопытства вытянули: – Читай скорее!

– Да тут плохо видно. Вода почти всё размыла. Отдельные слова только и можно прочитать.

– Читай что есть!

– Ладно, попробую. – И Шут прочёл: «...лес...темно...звери...беда... кто найдёт, пусть идёт по тропе... Ждут»

– Да-а, – почесал рыжий затылок Шут. – Ничего мне тут непонятно! Ясно только, что кто-то хочет, чтобы мы по тропинке шли к лесу. Беда там какая-то случилась. Выручать надо.

– А может, это и не для нас вовсе написано! – запротестовал Поросёнок.

– Тут же ясно сказано: «кто найдёт». Вот мы и нашли. Значит, нам идти. Да и ночевать нам всё равно негде.

– Ну что ж, пойдём – не слишком охотно согласился Поросёнок. Идти ему не очень хотелось, но и оставаться одному – страшно. Вместе всё-таки веселее.

– А вот и тропинка! – Шут показал на примятую траву. Поросёнок и Огурцович могли бы поклясться, что минуту назад здесь этой тропки не было...

– Ну что ж, пошли!

Солнце тем временем и вовсе за лес закатилось. Быстро стемнело. Идут путники час, второй, третий, а силы всё не убывают. Видно, не простая вода в том ручейке течёт! Вот уже и лес начался. Огромные ели небо закрыли. Вроде и остановиться надо, да ноги сами несут. В небе ни одной звёздочки не видно. Вдали волки воют, за кустами рысь шипит. А тропка, будто лунным светом полита, светится чуть заметно, вьётся, петляет между сосен-великанов, между елей тёмных, седыми бородами мха подпоясанных. Но журчит рядом ручеёк, будто успокаивает. А путники всё идут. Впереди Шут Гороховый идёт, длинными руками размахивает, за ним Поросёнок Глиняный семенит на коротких ножках, похрюкивает, а позади всех, кряхтя и охая, переваливается Огурец Огурцович. Страшно ему. Ветка хрустнет – у него ноги от страха подгибаются, сердце в пятки закатывается... Высоко на ветке филин ухнул: «Кто такие? Куда идёте?»

– Да вот, где переночевать ищем. А ты что здесь делаешь? – откликнулся Шут.

– А я посмотреть прилетел: кто это по нашему лесу заповедному бродить смеет?! Да пути вам счастливого пожелать. Волки здесь недалеко охотятся.

– Может, ты и объяснишь, куда эта тропинка ведёт?

– Вот ещё! – фыркнул филин. – Желать чего-нибудь вовсе не значит что-то делать! Идите куда идёте, и пусть случится то, что случиться должно. Полечу, лучше мышей поищу, – пробормотал он и бесшумно скрылся, словно его и не было.

– Тоже мне доброжелатель! – проворчал Огурцович. – И откуда только берутся такие?!

– Да уж не из бочки падают! – съязвил Поросёнок.

– Ох, устал я, – захныкал Огурцович. – Сейчас бы в рассольчике полежать!

– Отстань ты со своим рассольчиком! – взвизгнул Поросёнок. – Лучше пошли быстрее, иначе мы отсюда никогда не выберемся.

– Зря ты на него так, – спокойно сказал Шут. – У меня ноги вон какие длинные, и то притомился.

Тут разглядели они рядом с тропинкой куст густой, забрались под его ветви, прижались друг к другу потеснее и мгновенно уснули, словно выключили их.

Когда проснулись, вокруг было по-прежнему темно. Лишь тропинка слегка светится. А спать уже совсем не хочется – выспались. Удивились путники, да делать нечего, из-под куста выбрались и дальше по тропинке пошли. Впереди всё также Шут вышагивает, за ним Поросёнок копытцами стучит, следом Огурцович вприпрыжку поспешает.

– Смотрите, огонёк! – неожиданно воскликнул Шут. – Пошли быстрее! И правда: вдали меж деревьями блеснула яркая точка чуть крупнее звезды утренней. Тут даже Огурцович про рассол забыл и про волков, что где-то рядом бродят. Припустили путники бегом. Бежали, бежали, вспотели, запыхались, устали. А огонёк всё не приближается. И тропинка вдруг кончилась, только ручеёк тихо журчит. Пригляделись путники, а перед ними огромные корни растопырила вывернутая ветром лиственница, а под ней – что-то на нору похожее.

– Давайте залезем, передохнём и подумаем, что дальше делать, – предложил Шут.

– Вдруг там кто-нибудь есть? – забеспокоился Огурцович.

Поросёнок только поёжился.

– Ладно уж, я первый пойду! – храбро сказал Шут и полез в нору. Следом за ним, подбадривая друг друга, втиснулись Огурцович и Поросёнок. Вдруг перед ними в земляной стене открылась небольшая дверца, и яркий свет заставил глаза зажмурить...

– Проходите, проходите! – приветствовал их ласковый старческий голос.

– Наверное, какая-нибудь баба-яга! – успел шепнуть на ухо Шуту Поросёнок.

– Всё может быть... – философски отозвался Шут.

Между тем перед ними открылась небольшая комната. На стенах висели пучки трав, потолок светился мягким зеленоватым светом, – ночью в тайге гнилушки так светятся. В углу комнаты на подушках из оленьих шкур сидел маленький старичок в круглой песцовой шапке, меховой шубейке, искусно расшитой яркими цветными нитками, и тонким, сухим пальцем водил по странице большой книги в тёмном кожаном переплёте. Едва путники вошли, как дверь бесшумно захлопнулась и... пропала. Только пучок травы над тем местом, где дверь была, слегка закачался. Старик хитренько засмеялся: «Хи-хи-хи!»

– Кто вы такой? – спросил Шут.

– Я? Я Леший не конный, не пеший. Гостей принимаю да развлекаю. Иные про меня говорят лишку, а я сижу да читаю книжку. – И он опять тихонько рассмеялся. – Я говорить люблю в лад и гостям всегда рад! Прошу не рядиться да тут и садиться!

От такого приёма Шут, Поросёнок и Огурцович вначале слегка опешили, но быстро осмелели и расселись на мягких меховых подушках около удивительного старичка.

– Ну что, будем есть-пить да о деле говорить? – он выдернул травинку из пучка и быстро растёр её между ладошками, а пыль сдул. И тотчас перед голодными путниками появился невысокий столик, заставленный всевозможными кушаньями. А рядом с Огурцовичем оказался запотевший кувшин с ароматным рассолом. Гости даже рты открыли от изумления. А старичок знай приговаривает: – Не стесняйтесь, угощайтесь! Кто хорошо поел, тот и силён, и смел...

Ну, тут уж дважды никого уговаривать не пришлось. Столик начал быстро пустеть. Видя, с каким аппетитом путники уничтожают угощение, старичок примолк, а чтобы не мешать, носом в книжку уткнулся. А когда гости наелись, он растёр травинку из другого пучка, и стол пропал, будто его и не было.

– А теперь отдохните да о себе расскажите!

Рассказал ему Шут и про то, как они друг друга повстречали, и про ручеёк с необыкновенной водой, и про лоскут коры берёзовой, а потом и сам лоскут достал из-за пазухи и показал Лешему.

– Да-да. Вот и выручила текучая вода... – непонятно пробормотал он, разглаживая бересту ладошкой.

– А потом мы огонёк увидели, – закончил свой рассказ Шут. Правда, до него мы дойти не сумели, а в дом твой вроде как случайно попали...

– Куда шли, туда и пришли. Ручеёк тот, с водой целебной, и вправду волшебный, – выслушав Шута, сказал Леший. – А письмо берестяное я послал с его водою. Теперь слушайте и не перебивайте. Расскажу вам всё по порядку...

Лес наш не всегда был такой тёмный да страшный. Когда-то и над ним солнышко светило... Только давно это было. Пришёл невесть откуда в наш добрый, зелёный лес злой и жадный колдун, тёмное покрывало на него накинул. Птицы петь перестали, вся другая живность, что солнышко любит, в норах да в дуплах попряталась. Тех, кто спрятаться не успел, злой колдун убил да съел. А покрывало, сами догадываетесь, зачем злодею понадобилось. Ведь в темноте грабить и убивать сподручнее. Так и живём мы с тех пор, не высовываясь из нор, – старый Леший грустно покачал головой. – Волки, рыси да филины в услужение к колдуну пошли. Они и в прежние времена пошаливали, но тогда хоть при солнышке от них лесному народу можно отдохнуть можно было. А сейчас они и вовсе стыд потеряли: всю живность в лесу разогнали, кого совсем извели, кто сам от страха еле жив. Огонёк, тот, что вы увидели, и впрямь не простой – это солнечный лучик пробился сквозь волшебное покрывало. Только тех, кто знает об этом, мало. Остальные думают, что это звёздочка далёкая. Да и в темноте, в страхе всякое любопытство потеряли. Не до звёзд им... И пойти сорвать покрывало ни у кого пока ни сил, ни храбрости не достало... И моего колдовства на это не хватает, хотя и я кое-чего могу!

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