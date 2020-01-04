«Мастер и Маргарита»: что могло «перекочевать» на страницы романа из других произведений?

Некоторые исследователи творчества Михаила Булгакова полагают, что при создании своего самого загадочного и неоднозначного романа «Мастер и Маргарита» он прибегал к заимствованию сюжета у других авторов.

Густав Майринк

Культуролог Светлана Махлина считает, что Булгаков, как и другие увлеченные мистическим реализмом русские писатели начала ХХ века, черпал вдохновение в творчестве австрийского писателя Густава Майринка. Из романа «Голем» Михаил Афанасьевич мог позаимствовать мастера Анастасиуса Перната и его возлюбленную Мириам, которые, превратившись в Мастера и Маргариту, также не смогли обрести счастья в реальном мире.

Из «Белого доминиканца» на страницы советского романа могла перекочевать ставшая крылатой фраза «Рукописи не горят», только в европейской интерпретации она звучала как: «Да, конечно, истина не горит и ее невозможно растоптать». Отсюда же, по мнению исследователей, Булгаков вооружился мыслью о том, что главным в жизни является не цель, а сам процесс развития и ее достижения. По мнению литературоведа Бориса Соколова, решающее воздействие на сюжет «Мастера и Маргариты» оказало произведение «Ангел западного окна», которое было прочитано Булгаковым на немецком языке, поскольку первый выход этой книги в русском переводе датируется 1992 годом. Проанализировав оба текста, он нашел немало аналогий между сюжетными линиями романов, загадочным образом начинающихся с одинаковых действий: у Майринка при странных обстоятельствах погибает русский эмигрант Михаил Арангелович Строганов, а у Булгакова — Михаил Александрович Берлиоз, чьи имя и отчества начинаются с одинаковых букв.

Соколов полагает, что прообразом Воланда является персонаж Иль, который символизирует собой демона безводной пустыни Азазила. Этот вывод он делает на основе анализа их роли в произведениях, отмечая при этом, что в ранних редакциях романа «Мастер и Маргарита» главного демона звали не Воланд, а Азазелло. Однако последний все равно занял свое место в произведении, став выполняющим карательные действия подручным дьявола, отражающим все порочные мысли людей.

В русском антикваре Липотине Соколов видит булгаковского Коровьева-Фагота, а в желающем создать философский камень бароне Мюллере — Мастера — писателя, причем у обоих персонажей в огне погибает рукопись, которая позже при помощи магии восстает из пепла. Как в «Мастере и Маргарите», так и в «Ангеле Западного Окна» цитируются строки из произведения Иоганна Вольфганга Гете «Фауст».



Иоганн Вольфганг Гете

В 1968 году литературовед Владимир Лакшин констатировал, что «Мастер и Маргарита» насыщена множеством отголосков философской драмы Гете «Фауст». По его утверждению, Булгаков даже не стремился скрыть данный факт, а в некоторых местах открыто полемизировал с точкой зрения немецкого классика XIX века. Именно поэтому Воланд, наделенный чертами Мефистофеля, не ассоциируется как его родной брат, а являет собой образец «большего благомыслия и благородства».

Булгаков ссылается на Гете, когда вкладывает в руки Воланда трость с набалдашником в форме головы пуделя и вешает Маргарите кулон с изображением аналогичного животного, в образе которого Мефистофель впервые проник в обитель Фауста. Заслуживает внимания и тот факт, что сатана из немецкого произведения во время Вальпургиевой ночи, так похожей на булгаковский Великий Бал, представлялся всем юнкером Воландом.

Юрий Винничук

Украинский литератор Юрий Винничук утверждает, что любой читатель, знакомый с произведениями иностранных авторов, с легкостью подметит вторичность сюжета романа, написанного Булгаковым. Обвиняя русского писателя в плагиате, он приводит в пример как минимум пять всемирно известных книг, откуда Михаил Афанасьевич переселил героев на московские улицы. Среди них называется описанная выше книга «Ангел Западного Окна», а также произведение «Жозеф Бальзамо», принадлежащее перу Александра Дюма-отца.

Третьим источником грубого заимствования Винничук называет созданную Пьер Мак Орланом «Ночную Маргариту». Ее главными действующими лицами являются молодая певица кабаре Маргарита и влюбленный в нее престарелый потомок Фауста, который ради того, чтобы помолодеть, продает свою душу Мефистофелю в образе наркоторговца Леона. Четвертым произведением он называет незаконченную повесть Марка Твена «Таинственный незнакомец», в которой в роли всемогущего колдуна выступает юный работник типографии со странным именем Э 44, Новая Серия 864962.

Далее Винничук предлагает обратить внимание книгу «Похождения авантюриста Гуго фон Хабенихта», принадлежащую перу венгерского писателя Мора Йока. В этом авантюрном романе повествуется об аферисте Гуго фон Хабенихте, которого судили по обвинению в предательстве и шпионской деятельности, а на процессе выяснилось, что он совершил еще 22 греховных деяния, среди них и сделка с дьяволом.

Другие источники

Некоторые исследователи считают, что Булгаков освободил Маргариту от земных оков по примеру Данте Алигьери, который в «Божественной комедии» изобразил подобным образом свою возлюбленную Беатриче. Но в отличие от классика итальянского возрождения, наделившего девушку неземной красоты чертами ангела, указывающего путь к райскому свету, Михаил Афанасьевич связал образ Маргариты с двояким лунным светом, сулящим покой. Есть мнение, что образ Азазелло Булгаков подсмотрел в поэме «Потерянный рай», написанной Джоном Мильтоном в 1667 году. Только в том повествовании Азазиил является сатаной, несущим знамя всех сил ада.

Абрам Вулис предполагал, что сюжет для своего романа Михаил Афанасьевич подсмотрел у Оноре де Бальзака, сочинившего «Прощенного Мельмота». В этой новелле умеющий читать чужие мысли и прогнозировать будущее таинственный незнакомец Джон Мельмот воплощает в себе злые силы, сцена театра Жимназ ассоциируется с подмостками театра Варьете, а кассир Кастанье символизирует московских обывателей.

Эксперты не обходят в своих мнениях тему заимствований в литературе, и знаменитый роман Булгакова тоже нашел отражение в этом вопросе. Так или иначе, многие сюжеты пересказываются, переписываются и находят преломления в действительности, задуманной авторами. Все сюжеты Шекспира были заимствованы из разных источников, многое берется мастерами пера из Библии и т.д. Но главное, что получится на выходе, после переработки. Будет ли произведение свежим, оригинальным и затронет ли души и сердца людей, зависит только от таланта написавшего. Ведь можно и замечательный и интересный сюжет взять за основу, а положить его красивым актуальным литературным текстом, который сможет пройти через поколения, так и не суметь.

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По инф. cyrillitsa.ru

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