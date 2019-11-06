Мы в двух шагах от лозунга «Книги — в огонь»? Вброшена идейка о вреде гуманитариев...

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» провел связь между протестными настроениями и излишним количеством гуманитариев в стране. По словам телеведущего, главная причина митингов — низкий уровень российского гуманитарного образования, которое превратилось в «конвейер, создающий недовольных».

В качестве примера Киселев назвал «арабскую весну», которая якобы началась с того, что тунисцы, получившие высшее образование во Франции, не захотели становиться рядовыми рабочими на родине.

Может ли гуманитариев быть слишком много и стоит ли возлагать на них ответственность за протесты?

Григорий Голосов, декан факультета политических наук ЕУСПб:

«Господин Киселев, будучи неглупым человеком, явно осознает связь между гуманитарным образованием и критическим мышлением. В целом, я поддерживаю его призыв к улучшению качества гуманитарного и социального образования — оно в России действительно оставляет желать лучшего.

Однако во многих странах с высоким уровнем гуманитарного образования — например, во Франции или США — также вспыхивают протестные настроения, потому что люди критически настроены по поводу происходящего в обществе. Так что проблему протестов улучшением гуманитарного образования явно не решить.

Странным выглядит и призыв Киселева сократить количество гуманитариев в стране — это привело бы к печальным последствиям как в России, так и в любом другом государстве. Обществу, в котором люди мыслят не критически, грозит застой и деградация.

Что касается „арабской весны“, которая по словам телеведущего, началась с того, что тунисцы получили образование во Франции и, вернувшись на родину, не захотели работать рабочими, с этим я согласиться не могу. „Арабская весна“ началась с произвола полиции по отношению к уличному торговцу. Этим было вызвано возмущение населения, и протесты начали его коллеги на рынке — необразованные люди, задетые несправедливостью. Да, для того, чтоб протестное движение получило развитие, нужна была поддержка образованной публики. Но стимул и повод для „арабской весны“ изначально был иным».

Дмитрий Гавра, доктор социологических наук, профессор СПбГУ:

«Дмитрий Киселев мастерски умеет привлечь внимание, в том числе — с помощью эпатажа. Это далеко не первое его провокационное высказывание, вызвавшее широкий резонанс.

Нужно сказать, что какая-то доля истины в его словах имеется. Вся прошлая эпоха с ее холодной войной, напряженностью и распадом СССР была создана физиками и инженерами. Последними представителями этой плеяды стали Стив Джобс и Илон Маск.

Сегодня „технари“ ушли в сферы формирования аполитичной моды, а конструированием глобальных смыслов и мифотворчеством занялись люди гуманитарного знания. Добавим к ним информационных капиталистов — тех, кто монополизирует интернет-трафик. Иными словами, сейчас политику делают те, кто в противовес старине Марксу и его последователям считают, что сознание определяет бытие, а не наоборот.

Однако сами протесты со временем изменились. Если в индустриальную эпоху восстания поднимали из-за страха потерять работу и средства к существованию, из-за отсутствия гарантированного будущего, то сегодня — все иначе. Речь не идет о „голодных проестах“. В развитых странах сейчас выходят на улицы во имя постматериалистических ценностей, о которых сказал американский социолог Рональд Инглхарт — сохранение окружающей среды, защита меньшинств. Интуитивно Киселев это почувствовал.

Но вряд ли стоит забывать, что во все времена люди протестуют против старого уклада».

Марина Шишкина, доктор социологических наук, секретарь Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

«Люди с гуманитарным образованием — это те, кто понимает ход исторического развития и занимает активную гражданскую позицию. Современные протесты в России — не уличные и не маргинальные. Никто не выходит с вилами громить богатые дворцы — это не люмпеновский протест. Активисты сначала пытаются согласовать митинги, а если и выходят на несогласованные — это связано чаще не с профилем образования, а с возрастом — молодежь смелее посещает такие мероприятия.

Я, конечно, за повышение качества образования — действительно, многие вузы учат за деньги непонятно кого. Раньше, чтобы поступить в вуз, в школе нужно было учиться на пятерки и четверки. Сейчас у нас много университетов для троечников. К слову, Дмитрий Киселев работает на государственном канале, а ведь именно государство разрешает таким вузам выдавать лицензии.

Возлагать вину за протесты на гуманитариев — это то же самое, что обвинять в митингах худых, брюнетов или конопатых. Причинно-следственной связи здесь нет. Корень протестов в том, что падает уровень жизни».

Иван Курилла, историк, директор программы развития партнерских центров ЕУСПб:

«Гуманитарное образование учит людей мыслить, и гуманитариев не может быть слишком много. Хорошо бы, чтоб все получали такое широкое образование — оно позволяет иначе смотреть на окружающий мир, видеть пути развития общества, использовать разные системы взглядов. Так, изучение иностранных языков помогает понимать явления, непонятные в рамках нашей культуры.

Меня тревожит заявление Киселева, потому что это может стать предзнаменованием государственной кампании по сокращению гуманитарных вузов и бюджетных мест в них. С точки зрения интересов общества это будет ошибкой. В Советском Союзе было плохо с гуманитарным образованием — в то время как технические специальности процветали. Во многом этот дисбаланс стал причиной того, что после распада страны мы с таким трудом выбирались из-под обломков, и никто не мог понять, что происходит с обществом.

Что касается протестов, с ними связаны все — и гуманитарии, и технари, я бы не разделял. Те же гуманитарии связаны и с государственной пропагандой. А в СССР, к слову, диссидентами были, в основном, технари».

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По инф. rosbalt.ru

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