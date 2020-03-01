Жириновский доходчиво раскритиковал кремлевский конкурс «Лидеры России»

Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский уверен, что кремлевский конкурс «Лидеры России», направленный на поиски новых депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и представителей региональных заксобраний, — «это конкурс для карьеристов».

«Мы не растим специалистов, а выискиваем исполнителей. Но это временщики, они не смогут вырабатывать идеологию, влиять на умы. Такими вопросами занимаются только партии, во всем мире – это главный кадровый резерв для политической работы. А мы пытаемся "своим путем" пойти», — пишет он в своем Telegram-канале.

При этом партийный лидер отмечает, что конкурс позволит найти и «талантливых» специалистов, однако «системно это работать не будет».

Для сравнения Жириновский привел «народные дружины», которыми предлагали заменить полицейских, а также провалившуюся попытку упразднить принцип «единоначалия» в вооруженных силах.

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По инф. sobesednik.ru

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