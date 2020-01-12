Западное СМИ попыталось угадать: кто сменит Владимира Путина в Кремле?

Владимир Путин управляет Россией уже 20 лет. Идет его четвертый президентский срок, он также возглавлял правительство в период «рокировки» с Дмитрием Медведевым. «Представить Кремль без Путина тяжело, однако такой момент однажды настанет», — говорится в статье выходящего в Швейцарии издания Neue Zürcher Zeitung (перевод — Inopressa).

Автор «политического сценария» полагает, что Путин к 2024 году, когда истекают его президентские полномочия, уже не будет главой государства. Новый статус у Путина появится в связи с тем, что он мог бы «инициировать две поправки к Конституции», «усилив роль премьер-министра», становящегося «более зависимым не от Кремля, а от Госдумы», где, по этим выкладкам, у «Единой России» снова будет большинство в 75%, а также «поднять значимость главы Совета безопасности». Журналист полагает, что Путин «пообещает избирателям продолжить свою работу в качестве главы правительства и председателя Совбеза».

Далее в статье обрисовывается «коварная болезнь», к 2027 году заставляющая Путина «уйти совсем», и называется подобранный им преемник — нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ранее работавший президентским телохранителем. Назначением Дюмина «возмутиться никто бы не осмелился, тем более те, кто сами надеялись стать преемниками», отмечает газета. Политика Кремля, проводимая экс-бодигардом, будет серьезным разочарованием для тех из россиян, кто рассчитывал что «смена государственной верхушки станет сигналом прорыва». Дюмин, остающийся частью системы, не справится с этим запросом, прогнозирует издание.

Другому охраннику Путина — Евгению Зиничеву, ставшему министром по чрезвычайным ситуациям, в этом сценарии отводится роль главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Напомним, что вопрос "Кто сменит Владимира Путина" - волнует в России многих. Это произойдет либо 2024 году (по Конституции), либо когда-нибудь (если Основной закон будет изменен). Человек не вечен... Смена власти в Кремле - одних пугает, другие - предвкушают ее. Тем более, что в обществе накапливается и определенная усталость от Владимира Владимировича - хотя его популярность все еще высока. В конце концов, что-то надо делать с курсом государства, где продолжает нарастать чудовищный разрыв между богатством и бедностью... Так что вопрос о сменщике Путина у руля России - не праздный, обсуждать его надо (иначе опять страна окажется перед лицом коварных неожиданностей!). А сам Владимир Путин - молчит о будущих сценариях... пока?

По инф. rosbalt.ru

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