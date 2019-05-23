Власти озаботились проблемами российского села. Мелькают триллионные суммы...

На решение первоочередных проблем российского села требуется более 6 трлн рублей. Таковы предварительные подсчеты Минсельхоза, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев на заседании правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий. Кстати, при всей фантастичности упоминаемых триллионных сумм - они вполне могут найтись в казне, и даже могут быть потрачены. Важно только понимать: что мы ожидаем от нового мега-проекта?

Как сообщает ТАСС, Патрушев отметил, что это только предварительная оценка потребностей села в финансировании. И речь идет именно о требующих неотложного решения проблемах.

На этом же совещании глава правительства Дмитрий Медведев признал, что в России существуют «серьезные проблемы» с обустройством жизни на селе. В этой сфере необходима серьезная модернизация инфраструктуры.

Как сообщает РИА Новости, премьер отметил, что именно для решения этих проблем написана госпрограмма по комплексному развитию села. В первую очередь речь идет о модернизации инфраструктуры. Нужно строить и поддерживать в хорошем состоянии дороги, водопровод, канализацию, газопроводы, телекоммуникационные сети, перечислил Медведев. Именно это обеспечивает современную цивилизованную жизнь, указал он.

Медведев отметил, что центральное водоснабжение сегодня имеют менее 40% сельских населенных пунктов, а 35% сел не имеют асфальтированных подъездов. Уровень газификации сельских территорий составляет только 60%, хотя цифра за десять лет возросла вдвое, сама газификация «крайне неравномерна».

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Магия цифр всегда гипнотизирует. Триллионы рублей... Да, действительно, такими суммами исчисляются необходимые затраты, чтобы сделать отечественную сельскую местность хотя бы отдаленно сравнимой с каким-нибудь "вражеским" штатом Айова. Только дело вот в том, что мало найти и потратить эти деньги - важно найти экономический смысл существования российского села. Чтобы - при наличии хороших дорог, связи, медицины, водопровода! - молодежь не бежала из деревни. Чтобы там был смысл жить и работать. Что будет производить русское село в XXI веке? Где торговать произведенным? На эти вопрос ответов пока не дается...





...А необходимые триллионы - да можно найти. Путин скомандует, Медведев с Силуановым найдут. В крайнем случае - еще поднимут налоги в стране. Ну, и с энтузиазмом потратят. Это дело приятное для отечественных чиновников и приближенных олигархов: казенные деньги куда-нибудь закапывать.

По инф. rosbalt.ru

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