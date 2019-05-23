Власти озаботились проблемами российского села. Мелькают триллионные суммы...

На решение первоочередных проблем российского села требуется более 6 трлн рублей. Таковы предварительные подсчеты Минсельхоза, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев на заседании правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий. Кстати, при всей фантастичности упоминаемых триллионных сумм - они вполне могут найтись в казне, и даже могут быть потрачены. Важно только понимать: что мы ожидаем от нового мега-проекта?
Как сообщает ТАСС, Патрушев отметил, что это только предварительная оценка потребностей села в финансировании. И речь идет именно о требующих неотложного решения проблемах.
На этом же совещании глава правительства Дмитрий Медведев признал, что в России существуют «серьезные проблемы» с обустройством жизни на селе. В этой сфере необходима серьезная модернизация инфраструктуры.
Как сообщает РИА Новости, премьер отметил, что именно для решения этих проблем написана госпрограмма по комплексному развитию села. В первую очередь речь идет о модернизации инфраструктуры. Нужно строить и поддерживать в хорошем состоянии дороги, водопровод, канализацию, газопроводы, телекоммуникационные сети, перечислил Медведев. Именно это обеспечивает современную цивилизованную жизнь, указал он.
Медведев отметил, что центральное водоснабжение сегодня имеют менее 40% сельских населенных пунктов, а 35% сел не имеют асфальтированных подъездов. Уровень газификации сельских территорий составляет только 60%, хотя цифра за десять лет возросла вдвое, сама газификация «крайне неравномерна».
Магия цифр всегда гипнотизирует. Триллионы рублей... Да, действительно, такими суммами исчисляются необходимые затраты, чтобы сделать отечественную сельскую местность хотя бы отдаленно сравнимой с каким-нибудь "вражеским" штатом Айова. Только дело вот в том, что мало найти и потратить эти деньги - важно найти экономический смысл существования российского села. Чтобы - при наличии хороших дорог, связи, медицины, водопровода! - молодежь не бежала из деревни. Чтобы там был смысл жить и работать. Что будет производить русское село в XXI веке? Где торговать произведенным? На эти вопрос ответов пока не дается...
...А необходимые триллионы - да можно найти. Путин скомандует, Медведев с Силуановым найдут. В крайнем случае - еще поднимут налоги в стране. Ну, и с энтузиазмом потратят. Это дело приятное для отечественных чиновников и приближенных олигархов: казенные деньги куда-нибудь закапывать.
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