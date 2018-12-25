Социологи "чувствуют перелом в настроениях" граждан России. А вы?

В России фиксируется рост недовольства бюджетников и ожидание большей социальной справедливости. Это следует из доклада «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?», который есть в распоряжении РБК. Интересно, разделяет ли эти наблюдения социологов пожилой читатель портала "Мои года"?

Из-за скандалов шпионского характера, проблем в космонавтике, ситуации в Сирии и вызывающих общественный резонанс высказываний отдельных госслужащих поддержка внешней политики снижается. В октябрьских опросах 68% респондентов негативно настроены в этом смысле и видят Россию через пять лет как отстающую в развитии страну. Также отмечается запрос на политиков, которые должны уважительно относиться к людям, признавать свои ошибки.

По словам экспертов, 76% россиян готовы поддержать реформы, которые помогут выйти из кризиса, даже если ради таких изменений придется потерпеть.

Работники бюджетной сферы критикуют нерациональную организацию работы своей сферы и бюрократизацию.

Эксперты приводят три возможных сценария дальнейших изменений массового сознания. Первый — это возврат к состоянию «консолидации вокруг флага», характерному для послекрымского периода. Второй вариант развития событий предполагает откат к настроениям контрэлитного популизма из-за негативных изменений в экономике. Третий — закрепление новых ценностей в массовом сознании на длительное время.

Ранее сообщалось, что мнение россиян о том, в правильном ли направлении движется страна, разделились. Это следует из данных опроса «Левада-Центра». 45% респондентов считают, что дела идут в правильном направлении, 44% придерживаются обратного мнения. 11% не смогли однозначно ответить на вопрос.

По инф. rosbalt.ru

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