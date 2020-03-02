Пять русскоязычных школ намечено построить в Таджикистане

Россия построит пять общеобразовательных русскоязычных школ в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. Заключено соответствующее Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан.

Соглашение, подписанное в Москве 17 апреля 2019 года, предусматривает строительство в Таджикистане пяти школ вместимостью до 1200 детей в каждой.

Как следует из документа, российская сторона отвечает за подготовительные и монтажно-строительные работы, а также оснащение школ оборудованием и медицинскими изделиями.

В свою очередь, таджикская сторона осуществляет финансирование проектирования, строительство объектов наружных коммуникаций и подключения школ к ним в указанных населённых пунктах за счёт средств госбюджета республики.

Отмечается, что строительные материалы и оборудование, которые ввозятся в Таджикистан в рамках реализации Соглашения, освобождаются от таможенных пошлин и налогов.

От российской стороны за реализацию Соглашения отвечают Минпросвещения и Минфин, а от таджикской — министерство образования и науки республики.

Напомним, что судьба русскоязычных соотечественников в бывших республиках СССР - очень важна для России, важно только не превращать их в разменную монету для политиканов и военных. И забота о родном языке за пределами России - это одно из лучших направлений "мягкой силы", которое нужно развивать. Страны сильны не только и не столько танками и ракетами - сколько влиянием своего языка и культуры!

По инф. pnp.ru

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