Путин предлагает «профориентировать» первоклашек. А вам как идея?

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Сочи предложил вводить профессиональную ориентацию в школах с первого класса.

«Профориентацию с первого (класса нужно вводить в школах). Когда профориентацию нужно начинать, если серьезно говорить, то ребенок сначала должен набраться общих знаний, чтобы иметь возможность потом сориентироваться, но роль, миссия педагога — в том, чтобы найти, увидеть талант ребенка, и помочь ему развиваться по этому направлению, где он явно демонстрирует какие-то способности», — уточнил Путин. Об этом сообщает ТАСС.

В 2019 году Путин поручил правительству создать проект для профессиональной ориентации школьников 6-10 классов, на который понадобится около 1 млрд рублей. По его словам, на первом этапе школьники могли бы обозначить свой профессиональный интерес на местном уровне, затем принять участие в работе по разным центрам компетенции, а после получить специальный грант для приобретения практических профессиональных навыков уже в крупных компаниях.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ