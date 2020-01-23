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Путин предлагает «профориентировать» первоклашек. А вам как идея?
По инф. rosbalt.ru   
23 Января 2020 г.
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Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Сочи предложил вводить профессиональную ориентацию в школах с первого класса.

Путин предлагает «профориентировать» первоклашек. А вам как идея?

«Профориентацию с первого (класса нужно вводить в школах). Когда профориентацию нужно начинать, если серьезно говорить, то ребенок сначала должен набраться общих знаний, чтобы иметь возможность потом сориентироваться, но роль, миссия педагога — в том, чтобы найти, увидеть талант ребенка, и помочь ему развиваться по этому направлению, где он явно демонстрирует какие-то способности», — уточнил Путин. Об этом сообщает ТАСС.

  • В 2019 году Путин поручил правительству создать проект для профессиональной ориентации школьников 6-10 классов, на который понадобится около 1 млрд рублей. По его словам, на первом этапе школьники могли бы обозначить свой профессиональный интерес на местном уровне, затем принять участие в работе по разным центрам компетенции, а после получить специальный грант для приобретения практических профессиональных навыков уже в крупных компаниях.
Неоднозначная идея? Ведь дело в том, что современная экономика - развивается очень динамично, и совершенно непонятно, какие профессии будут востребованы через 10 лет, не говоря уж о том, чтобы заглянуть на четверть века вперед... Многие специалисты говорят, что сегодня главная задача школы - это "учить учиться всю жизнь", чтобы человек мог мобильно перестраиваться в любом возрасте, адаптироваться к новым знаниям и овладевать новыми навыками. Или вам кажется, что это здраво - и малыш должен иметь возможность определиться со своей жизненной стезей пораньше? А что думают об этом в семьях, где подрастают ваши внуки?

По инф. rosbalt.ru

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