"Пенсионная повышка": Госдума не стала спорить с президентом

Госдума на пленарном заседании в среду единогласно одобрила президентские поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста. Напомним, сегодня происходит рассмотрение всей "пенсионной повышки" во втором чтении - и если все пройдет "по плану", то вызывающий негодование общественности законопроект можно будет принимать в окончательном чтении уже завтра, в четверг. После чего останется лишь утверждение в Совфеде и президентская подпись под документом.

Что до президентских поправок, принятых единогласно, по одной из них, пенсионный возраст для женщин снижается с первоначально запланированных 63 до 60 лет. Возраст выхода на пенсию для мужчин остается неизменным по сравнению с вариантом законопроекта, принятом в первом чтении — 65 лет.

Право на более ранний выход на пенсию в зависимости от количества детей также получают многодетные матери. Так, матери с тремя детьми уйдут на заслуженный отдых в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с пятью и более — в 55 лет.

Поправками также сохраняется льготный порядок выхода на пенсию для особых категорий граждан — шахтеров, работников опасных производств, жертв чернобыльской катастрофы, представителей малочисленных народов Крайнего Севера и т. д. Помимо этого, работникам сельского хозяйства со стажем более 30 лет вернут ранее отмененную из-за бюджетного дефицита надбавку к пенсии в 20%.

Рядом поправок вводится новая система индексации пенсии. Согласно документу, пенсия будет ежегодно повышаться на 1 тыс. рублей, при этом эта норма не касается работающих пенсионеров.

***

Не все депутаты из «Единой России» смогли присутствовать в Госдуме в день голосования по законопроекту о повышении пенсионного возраста.

Как сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, при рассмотрении этого законопроекта во втором чтении в среду, 26 сентября, на заседании палаты отсутствуют 12 депутатов от этой фракции. «Шесть из них находятся в командировке по распоряжению председателя Госдумы и шесть — на больничном», — проинформировал Неверов.

Ранее депутатам Госдумы запретили голосовать по доверенности, однако, по некоторым данным, парламентарии продолжают нажимать кнопки за своих коллег, если те отсутствуют на заседании.

Напомним, восемь единороссов не принимали участия в голосовании по этому законопроекту в первом чтении, которое прошло в июле этого года. Депутаты не пришли на заседание по разным причинам, в том числе по болезни.

После этого стало известно, что один из них, Сергей Железняк, подал в отставку с поста замсекретаря генсовета партии «Единая Россия». Единственный депутат от «Единой России», проголосовавший против принятия пенсионного закона, Наталья Поклонская, позднее лишилась должности председателя антикоррупционной комиссии Госдумы, которую объединили с комиссией по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ