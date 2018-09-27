Госдума приняла "пенсионную повышку" окончательно. У кого-то были иллюзии и надежды?

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении пенсионного возраста в России. «За» проголосовали 332 депутата, «против» — 83. Следующим ходом будет утверждение спорного закона Советом Федерации (это предполагается сделать 3 февраля), после чего он поступит на подписание президентом. В целом не остается никаких сомнений: властям ничто не мешает ввести действие новый порядок выхода на пенсию в стране с 1 января 2019 года.
Согласно закону, пенсионный возраст в России будут повышать поэтапно, начиная с 2019 года. В результате для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, а для мужчин — 65 лет (сейчас — 55 и 60 лет соответственно).
Между тем, некоторые категории граждан, не считая сотрудников силовых ведомств, военных и т. д., на которых новый закон не распространяется, получат или сохранят имеющееся право на льготный порядок выхода на пенсию. Так, на более ранний выход на пенсию смогут рассчитывать многодетные матери в зависимости от имеющегося у них количества детей. Согласно закону, матери с тремя детьми смогут уйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с пятью и более — в 55 лет.
Льготный порядок выхода на пенсию также сохранится для шахтеров, работников опасных производств, жертв чернобыльской катастрофы, представителей малочисленных народов Крайнего Севера и т. д. Помимо этого, работникам сельского хозяйства со стажем более 30 лет вернут ранее отмененную из-за бюджетного дефицита надбавку к пенсии в 20%.
В России также появится новая категория граждан — лица предпенсионного возраста. Таковыми будут считаться женщины, достигшие возраста 55 лет и мужчины — 60 лет. Таким гражданам в случае потери работы за пять лет до выхода на пенсию будет выплачиваться в течение одного года повышенное пособие по безработице в сумме до 11 тыс. 280 рублей. Обычным работающим гражданам, которые потеряли работу, будут платить минимальное пособие по безработице в 8 тыс. рублей.
Законом вводится новая система индексации пенсий неработающим пенсионерам. Согласно документу, с 2019 по 2024 годы пенсия будет ежегодно повышаться на 1 тыс. рублей. При этом индексация будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было до сих пор. После 2024 года пенсии будут индексироваться два раза в год и, как заверили в правительстве, на уровень выше инфляции.
Рядом новых норм сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с предполагаемых изначально 45 до 42 лет, а для женщин — с 40 до 37 лет. Также сохраняются сроки назначения накопительной пенсии (как и сегодня, с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании.
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Принятый сегодня Госдумой закон о пенсионной реформе будет вынесен на пленарное заседание Совета Федерации 3 октября, а за день до этого — 2-го числа — закон обсудят в комитетах верхней палаты.
Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, каких-то «особых ситуаций» при рассмотрении закона не ожидается, а на все возможные вопросы дадут ответы те, кто будет представлять закон от имени президента и от имени правительства.
В интервью ТАСС Рязанский отметил, что 2 октября будет проведено совместное заседание трех комитетов Совфеда — по соцполитике, по конституционному законодательству и по финансовым рынкам и налогам. В обсуждении закона примут участие вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минтруда Максим Топилин.
Рязанский заверил, что сенаторы «серьезно готовятся» к обсуждению. «Для нас закон уже, что называется, не является вещью в себе, это уже достаточно хорошо отработанный текст с учетом поправок, внесенных президентом, депутатами и сенаторами», — сказал он.
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