Питерский депутат: «Уважающие себя люди этого власти не простят»

Попытка найти плюсы в повышении пенсионного возраста находится «за пределами морали». Хорошая реформа не может сопровождаться избиением граждан и угрозами. Об этом с трибуны заявил депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник.
«Насилие и грабеж в отношении россиян остаются по сути неизменными. Попытались сгладить: в ответ на народное недовольство вышел царь и немножко „скостил“ для женщин, сказал о необходимости принимать закон. Но этот главный ресурс — слово царя — уже не работает. Посмотрите на результаты выборов 9 и 16 сентября. Это означает, что люди не простили и не приняли этих объяснений. Как я уже говорил: „У народа больше не в моде старые шлягеры дяди Володи“. Все эти моменты не могу перекрыть главного. Даже не то, что сделано, а как — с особым цинизмом и глубоким презрением к собственному народу. Когда под аккомпанемент принятия всего этого в Петербурге избивают людей, позорят город лживой историей про трубу, которую прорвало на площади Ленина, и теперь там нельзя высказать свое мнение, угрожают уголовным преследованием несогласным. Хорошие вещи не могут сопровождаться подобным. Обсуждать что-то хорошее в этой связи — это все равно, что обсуждать, как при изнасиловании может родиться красивый ребенок. Это просто за пределами морали — все, что происходит с этой так называемой реформой. Уважающие себя люди этого власти не простят», — передает слова депутата Росбалт.
Обсуждения повышения пенсионного возраста в ЗакСе Северной столицы происходит в связи с принятием регионального проекта закона о сохранении льгот для пожилых людей по достижении 55 и 60 лет.
Собственно же решения, принятые в питерском Заксобрании в первом чтении, сводятся к следующему: жители Петербурга продолжат получать различные региональные льготы с 55 и 60 лет даже после повышения пенсионного возраста в России.
Речь идет о праве на приобретение льготных проездных, бесплатную замену газовых плит, освобождение от земельного и транспортного налога. Так же сохранятся льготы для ветеранов труда и госучреждений. На эти нужды в бюджете города уже якобы заложено почти 13 млрд рублей.
Представители фракций КПРФ, «Яблоко», «Партия Роста» и «Справедливая Россия» выступили с резкой критикой грядущей реформы. По мнению депутатов, сейчас власти просто лакируют ситуацию и пытаются для этого использовать бюджеты регионов. Парламентарии указывали на то, что минимум 80% граждан выступают против реформы.
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