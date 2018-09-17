"Пенсионный митинг" в Петербурге: прошел мирно и понравился не всем

В Петербурге в Свердловском саду проходит митинг против пенсионной реформы. Сюда перешли протестующие с площади Ленина. Как сообщает корреспондент «Росбалта», собралось около тысячи человек (правоохранительные органы называют другую цифру - порядка 500 человек).

Первым слово предоставили экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову. Он сообщил, что считает этот митинг протестом не только против пенсионной реформы, но и всей действующей власти. Политик отметил, что сейчас там не с кем разговаривать.

«Людям, которые управляют нашей страной, пенсионеры не нужны. Им нужны только деньги, чтобы содержать огромное количество дворцов, яхт, самолетов. Поэтому просить у них что-то бессмысленно и бесполезно. Те люди, которые принимают решение о пенсиях, они не будут жить на эти пенсии. Но если они раньше грабили каждого по отдельности, то в этот раз кооператив „Озеро“ решил залезть в карман каждому из нас. Просто мы им надоели, им наплевать на нас. И невозможно не выйти и не сказать, что это власть надоела нам. И это митинг не просто против пенсионной реформы, это митинг против власти», — сказал Гудков.

Также выступил глава «Открытой России» Андрей Пивоваров. Он отметил, что сбор в саду является компромиссным, но власть все равно прогнулась, разрешив митинг в центре города. При этом в толпе раздавались выкрики «кто слил протест», но организаторы (представители обманутых дольщиков) их пресекали.

Выступили на митинге также депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Оксана Дмитриева и представители профсоюзов.

Митинг против пенсионной реформы 16 сентября обошелся без массовых задержаний (в отличие от предыдущего, 9 сентября, организованного сторонниками Алексея Навального). При этом часть наиболее оппозиционно настроенных активистов покинули мероприятие из-за того, что организаторы не стали критиковать власти и лично Владимира Путина.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ