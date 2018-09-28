Опрос о настроениях людей: "пенсионную повышку" митингами не остановишь

Власть может не бояться народного бунта: количество россиян, готовых участвовать в акциях против пенсионной реформы, за месяц резко сократилось. Если в августе об этом говорили 53% опрошенных «Левада-центром», то в сентябре — только 35%. При этом 60% заявили, что участвовать в таких акциях не намерены, а еще 5% затруднились с ответом. Почти 79% опрошенных признались, что не замечали, что в их населенном пункте проходят подобные протестные акции (при том, что они проходили повсеместно, но собирали не так уж много людей, надо признать).

Кстати, социологи фиксируют: отношение россиян к пенсионной реформе стало чуть более лояльным. Так, 29% заявили, что предложенные президентом РФ поправки к реформе улучшают ситуацию, правда, 39% считают, что эти поправки ничего по сути не меняют. Также оказалось, что 22% опрошенных ничего не знают о телеобращении президента по поводу пенсионной реформы.

Однако в целом мнение опрошенных о пенсионной реформе остается негативным. 63% заявили о резко отрицательном отношении к повышению пенсионного возраста для мужчин и 66% — для женщин. О «скорее отрицательном» отношении к этому заявили поровну — по 22%.

Отношение к президенту после его поправок к реформе стало хуже у 34% опрошенных, лучше к нему стали относиться лишь 7%, а у 57% отношение никак не изменилось.

Опрос проведен 20—26 сентября по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Напомним, что аналитики (не из числа "партии власти", конечно) продолжают оценивать повышение пенсионного возраста как фактор, резко подорвавший доверие граждан к властям (вклюая и самого президента Путина, чей авторитет казался непоколебимым долгие годы). Но судя по всему, граждане не видят особого толка в митинговой активности - а вот взять и "прокатить" на выборах любого представителя властей, как это произошло в ряде регионов - гораздо проще.

Напомним также, что несмотря на тревожные для властей сигналы, реформа пенсионного возраста прошла в Госдуме все три положенных чтения - и на днях поступит в Совет Федерации, а затем - на подпись президенту.

По инф. rosbalt.ru

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