Митинги против "пенсионной повышки" собирают тысячи людей

В Москве прошел очередной митинг против пенсионной реформы. В нем принимают участие около 3000 человек, сообщили в пресс-службе столичной полиции. Приходят, вслед за известиями из Сибири, сообщения и о протестных мероприятиях в других городах страны.

Публичное мероприятие согласовано с властями Москвы. Акция проходит на проспекте Академика Сахарова. Охрану обеспечивают сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии. Мероприятие посетил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в акции участвует также координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Главные требования митинга — отправить Правительство в отставку, остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по данному вопросу общероссийский референдум. Звучат и лозунги об отставке президента Путина.

В Удельном парке Петербурга прошел митинг против пенсионной реформы, организованный КПРФ в рамках всероссийской акции.

Митинги против пенсионной реформы, организованные коммунистами и профсоюзами, сегодня проходят в разных городах России — Казани, Ростове, Самаре, Екатеринбурге, на Дальнем Востоке. Акции также прошли в сибирском регионе — в Барнауле, Красноярске, Омске, Абакане.