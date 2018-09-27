«Путин подлил масла в огонь»: эксперты — о том, почему общество никогда не примет пенсионную реформу

Пенсионная реформа выдержала все протесты и всё недовольство граждан, прошла все три чтения в Госдуме и теперь уже никуда уходить не собирается. Конечно, депутаты приняли кое-какие поправки к закону, в основном обращаясь к предложениям Владимира Путина и партии «Единая Россия»: к примеру, женщинам позволили уходить на пенсию в 60 лет. Но от народного гнева подобные поблажки реформу не спасут. ИА «Росбалт» собрало мнения российских экспертов, чтобы понять, как население отреагирует на такой ход властей. Предлагаем вниманию читателей МГ спектр их суждений.

Социолог и эксперт «Левада-Центр» Денис Волков считает, что пенсионная реформа только усилила падение поддержки Путина, которое можно было наблюдать ещё весной. Даже продуманная речь не смогла помочь главе РФ скрыться от общественного гнёта: «Когда я прослушал выступление президента, у меня сложилось впечатление, что „отработали“ по всем параметрам, по всем страхам, которые у людей есть — потеря работы, снижение уровня жизни и т. д. Но были и люди, которые надеялись, что он вообще отменит реформу. И они не улучшат свое отношение к Путину».

Не улучшат – это ещё слабо сказано, полагает директор Института глобализации и социальных движений, кандидат политических наук Борис Кагарлицкий: «Если смотреть в долгосрочной и среднесрочной перспективе, то своими, казалось бы, смягчающими реформу поправками Владимир Путин, скорее, подлил масла в огонь. Своим недавним телеобращением он, конечно, не успокоил и не обрадовал тех, кто недоволен изменениями. На реальных людей его обращение произвело только негативное впечатление».

Это заявление было рассчитано, скорее, на работников партийного аппарата ФНПР и КПРФ, нежели на население, предполагает Борис. Только вот если «функционеры профсоюзов и коммунистов прекратят активную борьбу, то знамя может быть подхвачено какими-то более радикальными силами».

По мнению эксперта, раньше люди сами хотели думать о президенте хорошо вне зависимости от его заявлений, но сегодня ситуация перевернулась с ног на голову: все слова Путина, даже идущие бок о бок со стремлениями обычных граждан, будут работать против него самого. Любая политическая активность может запросто обратиться против держателей власти: «Это как положение человека, который тонет в болоте: чем больше он дергается и крутится, тем быстрее будет тонуть».

Только вот Путин, видимо, этот момент просчитал и выбрал очень удачное время для подобных манёвров, считает историк и экс-депутат Госдумы Дарья Митина. Удачное для себя, разумеется, ведь на последнем сроке правления можно не заботиться о репутации и рейтингах.

Дарья вспоминает, что попытки изменения пенсионного возраста были ещё в 2011-12 годах: «Я помню постоянные дискуссии на эту тему и примерно те же самые аргументы, что и сейчас. Были „точки зрения“ Силуанова, Кудрина, Топилина, Голодец и другие. Единственное, что требовалось — кивок президента. Тогда его не было, а теперь есть», - такой кивок стал «последним словом» для власти – больше никакого обсуждения не надо, да и референдум никто проводить не будет, считает эксперт.

Кандидат исторических наук, политолог и экс-депутат Госдумы Владимир Рыжков назвал одну из главных проблем реформы: средняя продолжительность жизни в России, которая держится в районе 70 лет. Значит и выплаты россияне будут получать в среднем около пяти лет после наступления пенсионного возраста – не так уж и долго.

Но самое важное то, что сама реформа, как утверждает эксперт, ровным счётом ни на что не влияет: «Главное, никакой реформы нет, система остается прежней, ничего не меняется. Меняется только возраст выхода на пенсию. Это тоже обман».

Руководитель Центра социального анализа ИГСО, социолог и кандидат философских наук Анна Очкина попыталась задать значимый вопрос в сложившейся ситуации: «Почему президент постоянно исправляет за правительством ошибки, но не отправляет кабинет министров в отставку?»

Глава государства даже не обратил должного внимания на общественную лихорадку, которая произошла ещё до его телеобращения, считает эксперт: «Почти 300 протестных акций было только в июле против пенсионной реформы. Может, их массовость была поменьше, чем в 2005 году, но география — обширнейшая, никогда такой не было», - и в итоге Путин просто предлагает некоторые послабления в реформе, забывая рассказать о постоянных проблемах Пенсионного фонда, не говоря уже о попытках что-то с этим сделать.

Эксперты подошли к вопросу общественного негодования по поводу пенсионной повышки с разных точек зрения, но мотив каждого мнения очевиден: такую реформу люди никогда не примут и власть за подобное решение по головке не погладят. Время покажет, может ли к чему-то привести такое рискованное игнорирование общественной позиции, или всё так и останется на своих местах.

По инф. rosbalt.ru

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