ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

«Путин подлил масла в огонь»: эксперты — о том, почему общество никогда не примет пенсионную реформу
По инф. rosbalt.ru   
27 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Пенсионная реформа выдержала все протесты и всё недовольство граждан, прошла все три чтения в Госдуме и теперь уже никуда уходить не собирается. Конечно, депутаты приняли кое-какие поправки к закону, в основном обращаясь к предложениям Владимира Путина и партии «Единая Россия»: к примеру, женщинам позволили уходить на пенсию в 60 лет. Но от народного гнева подобные поблажки реформу не спасут. ИА «Росбалт» собрало мнения российских экспертов, чтобы понять, как население отреагирует на такой ход властей. Предлагаем вниманию читателей МГ спектр их суждений.

Пенсионная реформа выдержала все протесты и всё недовольство граждан, прошла все три чтения в Госдуме и теперь уже никуда уходить не собирается

Социолог и эксперт «Левада-Центр» Денис Волков считает, что пенсионная реформа только усилила падение поддержки Путина, которое можно было наблюдать ещё весной. Даже продуманная речь не смогла помочь главе РФ скрыться от общественного гнёта: «Когда я прослушал выступление президента, у меня сложилось впечатление, что „отработали“ по всем параметрам, по всем страхам, которые у людей есть — потеря работы, снижение уровня жизни и т. д. Но были и люди, которые надеялись, что он вообще отменит реформу. И они не улучшат свое отношение к Путину».

Не улучшат – это ещё слабо сказано, полагает директор Института глобализации и социальных движений, кандидат политических наук Борис Кагарлицкий: «Если смотреть в долгосрочной и среднесрочной перспективе, то своими, казалось бы, смягчающими реформу поправками Владимир Путин, скорее, подлил масла в огонь. Своим недавним телеобращением он, конечно, не успокоил и не обрадовал тех, кто недоволен изменениями. На реальных людей его обращение произвело только негативное впечатление».

Это заявление было рассчитано, скорее, на работников партийного аппарата ФНПР и КПРФ, нежели на население, предполагает Борис. Только вот если «функционеры профсоюзов и коммунистов прекратят активную борьбу, то знамя может быть подхвачено какими-то более радикальными силами».

По мнению эксперта, раньше люди сами хотели думать о президенте хорошо вне зависимости от его заявлений, но сегодня ситуация перевернулась с ног на голову: все слова Путина, даже идущие бок о бок со стремлениями обычных граждан, будут работать против него самого. Любая политическая активность может запросто обратиться против держателей власти: «Это как положение человека, который тонет в болоте: чем больше он дергается и крутится, тем быстрее будет тонуть».

Только вот Путин, видимо, этот момент просчитал и выбрал очень удачное время для подобных манёвров, считает историк и экс-депутат Госдумы Дарья Митина. Удачное для себя, разумеется, ведь на последнем сроке правления можно не заботиться о репутации и рейтингах.

Дарья вспоминает, что попытки изменения пенсионного возраста были ещё в 2011-12 годах: «Я помню постоянные дискуссии на эту тему и примерно те же самые аргументы, что и сейчас. Были „точки зрения“ Силуанова, Кудрина, Топилина, Голодец и другие. Единственное, что требовалось — кивок президента. Тогда его не было, а теперь есть», - такой кивок стал «последним словом» для власти – больше никакого обсуждения не надо, да и референдум никто проводить не будет, считает эксперт.

Кандидат исторических наук, политолог и экс-депутат Госдумы Владимир Рыжков назвал одну из главных проблем реформы: средняя продолжительность жизни в России, которая держится в районе 70 лет. Значит и выплаты россияне будут получать в среднем около пяти лет после наступления пенсионного возраста – не так уж и долго.

Но самое важное то, что сама реформа, как утверждает эксперт, ровным счётом ни на что не влияет: «Главное, никакой реформы нет, система остается прежней, ничего не меняется. Меняется только возраст выхода на пенсию. Это тоже обман».

Руководитель Центра социального анализа ИГСО, социолог и кандидат философских наук Анна Очкина попыталась задать значимый вопрос в сложившейся ситуации: «Почему президент постоянно исправляет за правительством ошибки, но не отправляет кабинет министров в отставку?»

Глава государства даже не обратил должного внимания на общественную лихорадку, которая произошла ещё до его телеобращения, считает эксперт: «Почти 300 протестных акций было только в июле против пенсионной реформы. Может, их массовость была поменьше, чем в 2005 году, но география — обширнейшая, никогда такой не было», - и в итоге Путин просто предлагает некоторые послабления в реформе, забывая рассказать о постоянных проблемах Пенсионного фонда, не говоря уже о попытках что-то с этим сделать.

Эксперты подошли к вопросу общественного негодования по поводу пенсионной повышки с разных точек зрения, но мотив каждого мнения очевиден: такую реформу люди никогда не примут и власть за подобное решение по головке не погладят. Время покажет, может ли к чему-то привести такое рискованное игнорирование общественной позиции, или всё так и останется на своих местах.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 