Нужно ли «декриминализировать» долги по зарплате?

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
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Недавно рабочая группа Госсовета (во главе с Алексеем Дюминым, главой Тульской обл.) подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях. Среди них есть и такое: отменить уголовную ответственность за невыплату зарплат.
Это предложение четко показывает, насколько ряд чиновников, входящих в Госсовет, являются марионетками капитала. Потому что отмена этой статьи однозначно приведет к тому, что бизнес будет стремиться обманывать людей по зарплате, не платить ее и потом отделываться грошовыми штрафами.
Разумеется, в интересах бизнеса минимизировать все издержки, в идеале — в принципе не платить людям за работу. Бизнес воспринимает и зарплаты работникам, и отчисления в ПФР, и в ФСС, как некое обременение, без которого было бы неплохо обойтись.
Это нахрапистая демонстрация классового интереса. Подобное, к слову, происходит не только в России. Положение работников крайне уязвимо практически везде в странах бывшего СССР.
Так, в Грузии при Саакашвили был принят новый Трудовой кодекс, где Каха Бендукидзе (тогда — министр экономики — Ред.) издевательски записал статью под номером 37 (словно отсыл в 1937-й), где было сказано: работодатель вправе уволить сотрудника без объяснения причин. Такое вот трудовое рабство. После того, как Саакашвили был свергнут (в том числе с участием свободных профсоюзов), законодательство смягчили.
В Белоруссии повсеместно принята модель срочных договоров — и с учителями в школах, и срабочими на станкостроительных заводах и т. д. А это, как вы понимаете, полная зависимость для сотрудника.
На Украине сейчас Владимир Зеленский, на мой взгляд, являющийся куклой олигархии, совершенно не стесняясь, официально внес в Раду новое законодательство, где предлагается вообще отменить 8-часовой рабочий день. Это шаг в 19 век. Сделав рабочий день любым, будет означать, что можно заставить сотрудника пахать и по 20 часов... В свое время Михаил Прохоров предлагал у нас такие же мракобесные вещи.
Наступление на права работников происходит и в других странах мира. Французы вот сумели дать сдачи. У нас же картина другая...
На самом же деле статья 145-я УК РФ работает. И прокуратура ее использует, как элемент давления на работодателей, чтобы они понимали: не будете платить зарплату, сядете реально. А не для того, чтобы закрыть кого-то специально, как об этом любят говорить.
Лет 10 назад у меня в Астрахани был случай: нам удалось заставить раскошелиться долларового миллионера.
Этот гражданин России, живший на три страны мира (плюс Казахстан, плюс Штаты) купил геофизическую компанию. Эта геофизическая компания, бывшая государственной, а ставшая частной, нашла ему месторождение нефти. Самотечное – то есть, нефть бьет из-под земли сама, под большим напором – не нужно никакого особого оборудования, качалок там и т. д. При этом данный гражданин задолжал работникам компании заработную плату за год.
Люди стали писать письма, даже устраивали короткую голодовку... Все было бесполезно. Я вышел на контакт с рабочим комитетом и предложил помощь. Стали разбираться, где зарегистрирована фирма. Оказалось, что она была зарегистрирована в каком-то глухом селе Краснодарского края. Я приехал вместе с председателем рабочего комитета на Кубань. Первым делом мы договорились с руководством приставов убрать жуликоватого пристава, который сидел там попросту на взятках и потворствовал всему безобразию.
Потом я зашел к прокурору Краснодарского края и попросил его, чтобы этого жулика-миллионера сделали невыездным. Чтобы он не мог покинуть пределы страны и таким образом был бы мотивирован заплатить людям то, что им задолжал. На что мне прокурор Краснодарского края сказал дословно следующее: «Олег Васильевич, а зачем так сложно? Давайте мы его просто арестуем».
И вот когда этот жулик пошел на очередной из бесконечной череды опросов (уже в нашу, Астраханскую прокуратуру), вышел он оттуда в наручниках. Год просидел в СИЗО, всячески пытаясь увильнуть от ответственности. Ко мне приходили какие-то посредники – типа, как же так, хороший парень сидит… Я им отказывал… В результате мы этого жулика дожали, начали распродавать его имущество и закрыли все долги по зарплате. Это работающая норма, она реальна и ее ни в коем случае нельзя отменять.
Россия построит пять общеобразовательных русскоязычных школ в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. Заключено соответствующее Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан.
Недавно рабочая группа Госсовета (во главе с Алексеем Дюминым, главой Тульской обл.) подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях. Среди них есть и такое: отменить уголовную ответственность за невыплату зарплат.
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