ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
На программу Дмитрия Шепелева подают в суд за обман телезрителей
2020-02-03-02-07-20
Бывший супруг Жанны Фриске, а ныне - популярный телеведущий Дмитрий Шепелев на днях попал в эпицентр громкого скандала. Поводом стали обвинения в обмане на шоу "На самом...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Елена Ханга лишилась наследства из-за родного брата
2020-02-04-17-20-44
Телеведущая Елена Ханга оказалась обделена наследством от своего отца. Когда африканский политик умер, его дочери досталась лишь небольшая коллекция книг и деревянный...

Нужно ли «декриминализировать» долги по зарплате?
Шеин Олег, sobesednik.ru   
02 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Недавно рабочая группа Госсовета (во главе с Алексеем Дюминым, главой Тульской обл.) подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях. Среди них есть и такое: отменить уголовную ответственность за невыплату зарплат.

Нужно ли «декриминализировать» долги по зарплате?

Это предложение четко показывает, насколько ряд чиновников, входящих в Госсовет, являются марионетками капитала. Потому что отмена этой статьи однозначно приведет к тому, что бизнес будет стремиться обманывать людей по зарплате, не платить ее и потом отделываться грошовыми штрафами.

Разумеется, в интересах бизнеса минимизировать все издержки, в идеале — в принципе не платить людям за работу. Бизнес воспринимает и зарплаты работникам, и отчисления в ПФР, и в ФСС, как некое обременение, без которого было бы неплохо обойтись.

Это нахрапистая демонстрация классового интереса. Подобное, к слову, происходит не только в России. Положение работников крайне уязвимо практически везде в странах бывшего СССР.

Так, в Грузии при Саакашвили был принят новый Трудовой кодекс, где Каха Бендукидзе (тогда — министр экономики — Ред.) издевательски записал статью под номером 37 (словно отсыл в 1937-й), где было сказано: работодатель вправе уволить сотрудника без объяснения причин. Такое вот трудовое рабство. После того, как Саакашвили был свергнут (в том числе с участием свободных профсоюзов), законодательство смягчили.

В Белоруссии повсеместно принята модель срочных договоров — и с учителями в школах, и срабочими на станкостроительных заводах и т. д. А это, как вы понимаете, полная зависимость для сотрудника.

На Украине сейчас Владимир Зеленский, на мой взгляд, являющийся куклой олигархии, совершенно не стесняясь, официально внес в Раду новое законодательство, где предлагается вообще отменить 8-часовой рабочий день. Это шаг в 19 век. Сделав рабочий день любым, будет означать, что можно заставить сотрудника пахать и по 20 часов... В свое время Михаил Прохоров предлагал у нас такие же мракобесные вещи.

Наступление на права работников происходит и в других странах мира. Французы вот сумели дать сдачи. У нас же картина другая...

На самом же деле статья 145-я УК РФ работает. И прокуратура ее использует, как элемент давления на работодателей, чтобы они понимали: не будете платить зарплату, сядете реально. А не для того, чтобы закрыть кого-то специально, как об этом любят говорить.

Лет 10 назад у меня в Астрахани был случай: нам удалось заставить раскошелиться долларового миллионера.

Этот гражданин России, живший на три страны мира (плюс Казахстан, плюс Штаты) купил геофизическую компанию. Эта геофизическая компания, бывшая государственной, а ставшая частной, нашла ему месторождение нефти. Самотечное – то есть, нефть бьет из-под земли сама, под большим напором – не нужно никакого особого оборудования, качалок там и т. д. При этом данный гражданин задолжал работникам компании заработную плату за год.

Люди стали писать письма, даже устраивали короткую голодовку... Все было бесполезно. Я вышел на контакт с рабочим комитетом и предложил помощь. Стали разбираться, где зарегистрирована фирма. Оказалось, что она была зарегистрирована в каком-то глухом селе Краснодарского края. Я приехал вместе с председателем рабочего комитета на Кубань. Первым делом мы договорились с руководством приставов убрать жуликоватого пристава, который сидел там попросту на взятках и потворствовал всему безобразию.

Потом я зашел к прокурору Краснодарского края и попросил его, чтобы этого жулика-миллионера сделали невыездным. Чтобы он не мог покинуть пределы страны и таким образом был бы мотивирован заплатить людям то, что им задолжал. На что мне прокурор Краснодарского края сказал дословно следующее: «Олег Васильевич, а зачем так сложно? Давайте мы его просто арестуем».

И вот когда этот жулик пошел на очередной из бесконечной череды опросов (уже в нашу, Астраханскую прокуратуру), вышел он оттуда в наручниках. Год просидел в СИЗО, всячески пытаясь увильнуть от ответственности. Ко мне приходили какие-то посредники – типа, как же так, хороший парень сидит… Я им отказывал… В результате мы этого жулика дожали, начали распродавать его имущество и закрыли все долги по зарплате. Это работающая норма, она реальна и ее ни в коем случае нельзя отменять.

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 