Менять специальность по ходу обучения студента? К идее много вопросов...

Чтобы разрешить студентам после второго курса менять специальность, нужно отказаться от системы «бакалавриат + магистратура», полагают эксперты

В послании Федеральному собранию президент заявил о необходимости дать возможность студентам после второго курса менять направление подготовки. В профильном комитете Совета Федерации готовы приступить к обсуждению этой идеи, пишут СМИ. Уже в следующем году новая система может заработать в ряде пилотных регионов, а в 2022 году ее могут сделать обязательной для всех.

Сейчас, если человек не знает, кем хочет стать, вариантов у него не так много: поступить «куда-нибудь», пойти в армию или начать работать. Поэтому молодые люди часто становятся заложниками выбора, который они делают в 18 лет, неосознанно, под давлением родителей или моды. Перевестись на другую специальность можно, но это всегда достаточно сложная индивидуальная история. И только в нескольких вузах такая возможность существует на системной основе — благодаря гибким программам. В частности, как пишут «Известия», новый министр науки и образования Валерий Фальков в ТюмГУ, где он был ректором, подобную практику внедрил. Московский городской педагогический университет только готовится работать по-новому. Как рассказал научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский, выглядеть это будет примерно так: за год-два-три студентов знакомят с фундаментальными науками по широкому спектру направлений — от естественнонаучного до гуманитарного, включают их в практическую, исследовательскую и творческую работы, чтобы они могли понять, что у них получается лучше, могли сделать более осознанный выбор, и оставшиеся два-три года посвятить уже непосредственно профессиональной подготовке.

«Конечно, есть направления, которые требуют более длительного обучения. Например, медицина. Но есть и такие, которые можно за два-три года освоить при условии, что предыдущие два-три года человек погружался в математику, физику, право и другие науки», — отметил Адамский.

Все это нужно, чтобы повысить осознанность и мотивацию к обучению. «Мы видим, как их отсутствие снижает качество профессиональной подготовки. Немотивированные врачи, учителя, следователи и так далее — они, собственно, и портят нашу жизнь», — подчеркнул он.

Но для того, чтобы новая система заработала, вузам придется «упаковывать» в те же единицы времени другой материал, составлять совсем другие образовательные программы, считает Адамский. В отдельно взятом вузе настроить эту работу не так сложно, но для того, чтобы распространить такую практику на всех, придется менять систему, отмечают эксперты.

По мнению директора Института развития образования ВШЭ Ирины Абанкиной, после первого курса переход на другую специальность невозможен в принципе, а вот после двух лет обучения — вполне. При этом такая схема больше подходит для бакалавриата, но невозможна или плохо совместима со специалитетом. Однако даже в рамках бакалавриата поменять направление подготовки, скорее всего, можно будет только на смежное, чтобы у вузов была возможность совместить учебные планы.

«Скорее всего, будут формироваться какие-то кластеры направлений подготовки, в рамках которых можно будет переходить с одной специальности на другую. Вряд ли это будет возможно, если при поступлении вы сдавали физику, а после второго курса решили выбрать направление, на котором базовым является обществознание», — считает директор Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Татьяна Клячко.

Возможно, властям придется вводить микростепени, которые будут присваивать после первых двух лет вузовской подготовки, считает Абанкина. Успешная сдача экзаменов и получение такого квалификационного документа позволит студентам двигаться дальше, выбрав специализацию. «Это нужно, чтобы избежать ситуации, когда человек, фактически не освоив программу на должном уровне, меняет направление, сохраняя при этом бюджетное место, которое он получил по конкурсу. Очень важно понять, о чем речь: о смене траектории при успешном освоении программы или все-таки неуспешном», — считает эксперт ВШЭ.

С деталями этой идеи властям еще предстоит разобраться. Например, как будет решаться вопрос, если после двух лет обучения студент хочет перейти на топовое направление, для поступления на которое ему не хватило баллов? А если речь идет о студентах, которые за свое обучение платят, и уже заключили контракт на определенных условиях? Если на выбранной специальности нет мест?

Так или иначе, чтобы система заработала, потребуются принципиальные изменения образовательных стандартов и кардинальные преобразования высшей школы в целом, считает Абанкина. Вместе со стандартами придется менять образовательные программы, проводить переподготовку преподавателей, пересматривать роль в том числе онлайн-форматов, налаживать связи с работодателями, организовывать стажировки.

«Грядет большая перестройка высшего образования, — согласилась Клячко. — Речь идет о переходе на другую систему: не 4+2, то есть, „бакалавриат + магистратура“, а „2+2+2“, по которой работают в США и Европе. Для этого придется перекроить высшую школу целиком».

Тем не менее, Клячко считает эту идею во многом рациональной. «Многие мои коллеги говорят, что нужно создавать более гибкую систему. В мире, который так быстро меняется, система образования должна так же быстро реагировать. Мне кажется, вопрос требует серьезной и небыстрой проработки. Нужно спокойно просчитать все варианты, чтобы не давать молодым людям ложных надежд. Идея красивая и нужная. Встает вопрос о том, чтобы ее грамотно реализовать», — заключила она.

Если человек сразу пошел учиться «не туда», затрудняясь что выбрать, или посла старта получения образования в вузе осознал, что это совсем не его стезя, конечно, пока не поздно лучше перейти на ту специальность, к которой лежит душа. Ведь на работу в дальнейшем будет тратиться значительная часть жизни. А как же трудиться в нелюбимой сфере, ставить цели и добиваться их без огонька внутри, который стопроцентно дает дело, которое нравится? Это вряд ли возможно. Бытует ответ, что многие люди имеют опостылевшую и доставшую до печенок работу и ничего. Но разве таких граждан можно назвать счастливыми? А ведь жизнь одна и хочется получить от нее по максимуму, и в плане трудовой реализации тоже. Подождем, как идея будет обсуждаться в верхах, что же предпримут власти для ее реализации и как система заработает в пилотных регионах.

Еще публикации о происходящем в образовательной сфере можно прочитать здесь:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ