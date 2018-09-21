Медведев снова обещает "рост пенсий выше уровня инфляции". Поверим — или вдумаемся?

Проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019—2021 годы учитывает изменения пенсионной системы и предполагает повышение пенсий на уровень выше инфляции. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании.
«Средний годовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров за три года превысит прожиточный минимум пенсионера почти в два раза, а бюджет Фонда будет сформирован, исходя из установленной на постоянной основе ставки тарифа в 22%», — отметил Медведев.
Что касается бюджетов внебюджетных фондов, то в них заложены средства, которые, по словам премьера, позволят обеспечить необходимый уровень социальной защиты людей.
Планируется включить в систему обязательного медицинского страхования новые виды высокотехнологичной медицинской помощи, устранить в больницах дефицит отдельных специалистов.
...Бодрые авансы премьер-минстра насчет "роста пенсий опережающих инфляцию темпами" начинают размываться при первых же попытках здраво поразмышлять на ближайшим будущим. Строительство пенсионной системы в стране (в любой стране) - дело тонкое и нельзья назвать лишь один какой-то фактор, который влияет на ее размер (если только на рост пенсионного фонда не направлены все силы государства и это не объявлено бюджетным приоритетом номер один, чего наши власти всеми силами стараются избежать). А инфляция (рост потребительских цен, по-простому говоря) - тоже явление многокомпонентное, зависит от множетства факторов в различных отраслях (и международной арене, кстати, где мы так любим показать себя самыми крутыми). Сажем, сегодня экономические власти руководствуются "целевым ориентиром" в инфляционные 4% на ближайшие годы. Гарантий этой цифре нет никаких. Но пусть даже они и были бы, эти гарантии: значит ли это, что пенсии 2019 года будут пересчитаны хотя бы на 4,05%? Увы, вовсе нет: по сложившейся практике, индексация пенсий на эту цифру произойдет лишь в следующем, 2020-м году... когда маховик инфляции будет раскручиваться уже под влиянием новых факторов, предсказать которые сегодня практически невозможно.
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