Кому достаются деньги и престиж? Проведен опрос о самых привлекательных профессиях

Профессию врача россияне считают наиболее престижной, а наиболее доходной участники опроса ВЦИОМ назвали профессию юриста (15%).

На вопрос «Какие профессии вы считаете в настоящее время наиболее престижными?» 26% респондентов назвали врача (в 2012 году — 12%). Еще 16% назвали профессию учителя, а 14% — юриста.

При этом на вопрос: «Какие профессии вы считаете в настоящее время наиболее доходными?» 15% ответили, что юриста, адвоката и прокурора. Еще 13% указали на профессии в политике, по 12% «набрали» медики и нефтяники.

28% опрошенных рассказали, что на их выбор профессии оказали влияние увлечения и интересы, 23% сослались на «обстоятельства», о выборе профессии по критерию ее престижа заявили 16%, а 12% сказали, что выбирали, исходя из уровня оплаты.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22 октября среди 1600 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью. Погрешность не превышает 2,5%.

По инф. rosbalt.ru

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