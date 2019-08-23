Киберспорт в школе? Пожалуй, будет лишним, говорят в Минпросе России

В Минпросвещения РФ не стали поддерживать предложение Института развития интернета включить в программу российских школ киберспортивные дисциплины. В ведомстве сочли, что это приведет к переутомлению учащихся.

Существующая школьная программа рассчитана на допустимую нагрузку детей. Добавление новых предметов приведет к переутомлению школьников.

При этом в Минпросвещения в курсе, что компьютерные игры вводятся в образовательный процесс в России и за рубежом. Ведомство приветствует и поддерживает профильные тематические занятия в сфере ИТ и программирования, лекции, хакатоны и иные способствующие развитию ребенка соревнования.

Известный российский пианист Денис Мацуев недавно, к слову, ввести обучение нотной грамоте с младших классов начальной школы. По словам Мацуева, обучение нотной грамоте поможет расширить кругозор детей. Главное в этом деле, считает пианист, — это интересная подача материала и тщательное продумывание школьной программы, чтобы ученики не скучали на уроках.

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Напомним, «Институт развития интернета» предложил Минпросвещению РФ ввести в школьную программу компьютерные игры для развития у школьников определенных навыков — командной игры, стратегического мышления, логики, скорости реакции, а также креативного потенциала. Эксперты предложили ввести факультативно Dota 2, Minecraft, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks и CodinGame.

Вопрос о том, чему же сейчас на самом деле нужно учиться внукам, чтобы в будущем иметь интересную и высокооплачиваемую работу, уж очень актуальный. Реалии современного мира меняются так быстро, что образование просто за ними не поспевает. Вопросов в связи с этим много - заменять ли печатные учебники цифровыми, получать ли в принципе образование в вузе или может быть можно овладеть всеми навыками на рабочем месте? Эксперты считают, что единственная сфера, в которой нужно именно вузовское образование - это медицина, а остальные специализации настолько узкие, что учиться по ним не имеет смысла. А что касается школьного образования, то главное сделать так, чтобы ребенку было интересно учиться, пусть это будет касаться и не всех предметов, а только избранных - в этом направлении ваш внук и внучка потом и будет двигаться. В конце концов, самые успешные люди в мире никогда не были круглыми отличниками!



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По инф. rosbalt.ru

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