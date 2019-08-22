В школах России предлагают учить киберспорту, факультативно

Эксперты «Институт развития интернета» (ИРИ) предложили Минпросвещению РФ ввести в школьную программу компьютерные игры. Ох, не торопитесь ругаться - мол, "игрушки вместо книжек!" Речь идет об освоении современных компьютерных технологий в игровой форме - эти навыки стремятся привить молодежи все нации, которые смело глядят в будущее и хотят преуспеть в нём.

ИРИ отобрал несколько киберспортивных дисциплин и игр, призванных развивать у школьников определенные навыки. Их предлагается преподавать в учебных заведениях факультативно. Выбранные дисциплины позволяют развивать навыки командной игры, стратегического мышления, логики, скорости реакции, а также креативного потенциала, считают специалисты института.

К преподаванию в школах предлагаются Dota 2, Minecraft, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks и CodinGame. В письме, направленном ИРИ в Минпросвещения, указано, что большинство из этих игр - общепризнанные киберспортивные дисциплины. По ним проводятся турниры и даже международные чемпионаты.

Minecraft и CodinGame не имеют отношения к киберспорту. Первая игра – это строительный симулятор, популярный среди детей школьного возраста. CodinGame и вовсе не игра в прямом смысле слова – это специальная платформа для изучения программирования в игровой форме.

Игры отбирались на основании их популярности у аудитории, а также наличия своевременного обновления контента. Также эксперты обращали внимание на маркировку 14+ для безопасности психологического здоровья детей.

Специалисты ИРИ подготовили и направили в Минпросвещения экспертные рекомендации, где предлагают делать паузы в процессе игры, чтобы не напрягать глаза, разного рода разминки, а также включили в киберфакультативы занятия по целеполаганию и тайм-менеджменту.

Ранее ИРИ предлагал Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в некоторых школах уроки по киберспорту.

На данный момент киберспорт преподают в школах Швеции и Норвегии. Но пока как образовательная программа он чаще встречается в университетах. Например, с 2010 года Сианьский институт (Китай) готовит специалистов по трем направлениям: судья киберспортивных соревнований, техническое обслуживание киберспортивных соревнований и разработчик киберспортивных игр.

В России киберспорту можно научиться в Российском госуниверситете физкультуры, спорта, молодежи и туризма на кафедре информационных технологий (специализация «Теория и методика интеллектуальных видов спорта (киберспорт)»). Также киберспортивный факультет есть в университете «Синергия».

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По инф. rosbalt.ru

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