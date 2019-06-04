Испытывает ли Россия ядерное оружие? Эксперты сомневаются, но возможность не отрицают

Высокопоставленный американский военный предполагает, что Россия проводит в Арктике запрещенные ядерные испытания. Москва отрицает - что совершенно естественно, ведь речь идет о моральных очках в политике (но мы-то знаем, увы, что далеко не всегда политики в нашей истории были чистоплотны как агнцы Божии!..) Немецкий журнал Der Spiegel узнал мнение независимых западных экспертов. Любопытно, что эти предполагаемые "русофобы" (западные же!), как раз сомневаются в реальности такого обвинения. А вот отечественный эксперт, чье мнение выяснил портал Rosbalt.ru - как раз саму техническую возможность таких испытаний допускает... Итак, послушаем людей, чья цель - просто проверить обвинения на здравый смысл ("реально - не реально")...

Выступая с докладом в Гудзонском институте в Вашингтоне, директор Разведывательного управления министерства обороны США Роберт Эшли заявил, что Россия, вероятно, не придерживается действующего запрета на проведение ядерных испытаний. Конкретно речь, по его словам, идет об испытаниях малой мощности, передает журналист Кристоф Зайдлер.

заявил, что Россия, вероятно, не придерживается действующего запрета на проведение ядерных испытаний. Конкретно речь, по его словам, идет об испытаниях малой мощности, передает журналист Кристоф Зайдлер. МИД России счел обвинения провокацией. "Сценарий Эшли вызывает серьезные сомнения и у независимых экспертов", - указывает издание.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписан 183 государствами, однако ратифицировали соглашение только 168 стран. Поэтому, поясняет Зайдлер, соглашение еще не вступило в силу. Тем не менее, Подготовительная комиссия Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) уже сейчас управляет Международной системой мониторинга (IMS), выявляющей характерные для ядерного взрыва звуковые волны, подозрительные земные колебания, а также содержание в воздухе радионуклидов, образующихся при ядерной реакции.

"Как сообщила организация в четверг в ответ на соответствующий запрос, в настоящий момент система мониторинга работает в штатном режиме и "нетипичной ситуации" зафиксировано не было. Способность системы, включающей в себя 300 станций мониторинга по всему миру, определить в случае чрезвычайной ситуации факт проведения испытания ядерного оружия, не вызывает никаких сомнений - в частности, это показывают зафиксированные в 2016 и 2017 годах ядерные испытания Северной Кореи", - говорится в статье.

"Но достаточно ли чувствительна эта система для того, чтобы распознать и взрывы малой мощности, в проведении которых Эшли, кажется, подозревает россиян? "Система показала, насколько она чувствительна", - говорит геолог-исследователь, хорошо разбирающийся в данной теме. По его словам, колебания земной поверхности были бы зафиксированы не только станциями CTBTO, но и тысячами сейсмографов", - передает издание.

"Тем не менее, говорит исследователь, в принципе возможно замаскировать последствия ядерного взрыва малой мощности. Для этого заряд можно подорвать в большой каверне под землей, например, в соляном руднике. В таком случае сила удара не разрушит окружающие горные породы, а деформирует их. В результате возникнет и меньше сейсмических волн". При стандартном подрыве ядерного заряда, соответствующем мощности 1000 тонн обычного взрывчатого вещества, возникает землетрясение магнитудой в 4 балла. При описанном выше способе произошло бы землетрясение мощностью на два балла меньше, а таких землетрясений в мире ежедневно происходит неисчислимое количество, указывает издание.

"Такова теория. На практике же имеются весомые причины, которые в случае с россиянами говорят против такого сценария, - отмечает Зайдлер. - С одной стороны, это вопрос с радионуклидами. Они все равно образовались бы и могли бы выйти из-под земли наружу, где их зафиксировали бы высокочувствительные станции мониторинга (...). Однако пока об этом нет никаких данных".

"Есть и научный аргумент, опровергающий возможное проведение россиянами ядерных испытаний. До прекращения своих испытаний Россия тестировала свое ядерное оружие преимущественно на арктическом острове Новая Земля. Использовавшийся ранее Семипалатинский испытательный полигон расположен сегодня в Казахстане и полностью разрушен. В Арктике возможные землетрясения после ядерных испытаний зафиксировать особенно легко. "В этой местности не много природной сейсмичности, это сразу было бы обнаружено", - говорит геолог".

"Таким образом, полностью исключать сценарий проведения Россией запрещенных испытаний нельзя. Но это мало правдоподобно, на практике в открытом доступе отсутствуют свидетельствующие об этом данные", - указывает Der Spiegel.

"Не секрет, что Россия держит испытательные системы на Новой Земле в режиме готовности, говорит независимый аналитик Павел Подвиг, сотрудник проекта "Российские ядерные силы" в Женеве. Но так же поступают и американцы на своем полигоне в Неваде. То, что Россия на самом деле проводит запрещенные испытания, он считает "очень неправдоподобным".

"Если они захотят создать новое оружие, то они это просто сделают". В секретных испытаниях, особенно малой мощности, для этого просто нет необходимости", - передает Der Spiegel мнение эксперта.

Перевод Inopressa.ru

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Обвинения США в адрес России в том, что она нарушает запрет на ядерные испытания, это проблема взаимного недоверия, полагает военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Начальник разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли-младший публично заявил, что Москва в нарушение подписанного и ратифицированного ею в 1996 году Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) якобы тайно испытывает ядерные заряды малой мощности. С подобным же заявлением выступила и представитель Государственного департамента США Морган Ортагус . По ее данным, Россия проводит подобные испытания уже несколько лет. Сообщается, что такие испытания проходят на полигоне на Новой Земле.

. По ее данным, Россия проводит подобные испытания уже несколько лет. Сообщается, что такие испытания проходят на полигоне на Новой Земле. В свою очередь газета The Wall Street Journal, на которую ссылается радио «Свобода», утверждает, что мнение о том, что Российская Федерация проводит испытания ядерного оружия малой мощности, разделяют все американские разведслужбы.

Заявления американских официальных лиц на эту тему вполне ожидаемо вызвали гневную отповедь официальных представителей РФ. Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что «такого рода заявления являются важным индикатором того, что именно сами США намереваются скоро нарушить, либо совершить иные вероломные действия».

заявил, что «такого рода заявления являются важным индикатором того, что именно сами США намереваются скоро нарушить, либо совершить иные вероломные действия». Представитель МИД РФ Мария Захарова еще 7 марта обращала внимание на появление статьи бывших руководящих сотрудников Лос-Аламосской национальной лаборатории в журнале «Вопросы науки и технологии», а также материалов бывшего главы профильного управления Пентагона, в которых говорилось, что «без натурных ядерных испытаний гарантировать эффективность и надежность стратегического ядерного потенциала США невозможно». По ее словам, «появление подобных публикаций, очевидно, нужно рассматривать как подготовку американского общественного мнения к тому, что ядерные испытания это якобы неизбежная необходимость, и без них национальная безопасность США может оказаться под угрозой».

Между тем, о том, что в России испытания ядерных боеприпасов (ЯБП) малой мощности на «Объекте 700» (полигон на Новой Земле) все же проводятся, говорят и российские специалисты. В частности, военный эксперт Виктор Мураховский в своем комментарии «Независимой газете» подтвердил, что «Москва проводит так называемые подкритические испытания ЯБП». О проведении этих испытаний еще девять лет назад говорил начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев, слова которого приводит «НГ»: «неядерно-взрывные (подкритические) испытания ЯБП проходят в России регулярно».

О том, что сейчас происходит в сфере ядерных испытаний двух государств обозревателю «Росбалта» рассказал независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

— Как бы вы прокомментировали обвинения Соединенных Штатов в адрес России по поводу проведения испытаний ядерного оружия в нарушение ДВЗЯИ?

— То, что на Новой Земле проходят некритические ядерные испытания — это не секрет и известно давно. Об этом не раз заявляли, и это вроде бы разрешено. Речь идет о подрыве боевого блока заряда, но при этом нет перехода в критичность, то есть нет цепной реакции. Но при этом подрывают обычное взрывчатое вещество, которое входит в состав ядерного боеприпаса.

Американцы утверждают, что там бывает переход в критичность, но очень небольшой мощности, примерно около тонны в тротиловом эквиваленте. Определить при этом была цепная реакция или нет, очень трудно. Для этого там должен стоять чей-то датчик, который и должен показать — был поток нейтронов или нет. Но датчики там стоят только наши.

В принципе, цепная реакция может быть с очень небольшим энергетическим выходом, так называемый «хлопок», и определить, была ли она или нет, можно только по потоку нейтронов.

— А если такого датчика поблизости нет, то как это можно еще определить?

— Обычно такие вещи измеряют по сейсмичности. Но если был использован совсем уж небольшой заряд, но определить по сейсмике был ли переход в критичность или нет с точностью сказать нельзя. А раз так, то это просто очередной повод для споров с американцами: наши будут говорить одно, а они — другое.

То есть, взрывы проводятся, но мы говорим, что были проведены докритические испытания боевых блоков, которые разрешены, а американцы утверждают, что переход в критичность был. Так и будем толкаться дальше…

Это проблема интерпретации, взаимного недоверия и повод для драки. Как с изменой жены — всегда есть некоторая неопределенность…

— Российские представители утверждают, что американцы подняли этот шум для того, чтобы самим начать испытания ядерного оружия…

— Думаю, что желание возобновить ядерные испытания есть, наверное, и с той, и с другой стороны. В свое время, когда под конец советской эпохи последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев ввел мораторий на ядерные испытания, я помню, как народ, работавший в Арзамасе-16 (ныне город Саров, где расположен Российский ядерный центр, в котором и разрабатывались советские и российские ядерные заряды, — прим. Росбалта) очень сильно переживал по этому поводу. Поэтому если бы сейчас возобновили «эксперименты» (испытания ЯБП), то они были бы совсем не против. Ну, и американцы были бы тоже не против.

По инф. rosbalt.ru

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