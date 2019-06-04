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Испытывает ли Россия ядерное оружие? Эксперты сомневаются, но возможность не отрицают
|Кристоф Зайдлер, Der Spiegel, Александр Желенин, rosbalt.ru
|04 Июня 2019 г.
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Высокопоставленный американский военный предполагает, что Россия проводит в Арктике запрещенные ядерные испытания. Москва отрицает - что совершенно естественно, ведь речь идет о моральных очках в политике (но мы-то знаем, увы, что далеко не всегда политики в нашей истории были чистоплотны как агнцы Божии!..) Немецкий журнал Der Spiegel узнал мнение независимых западных экспертов. Любопытно, что эти предполагаемые "русофобы" (западные же!), как раз сомневаются в реальности такого обвинения. А вот отечественный эксперт, чье мнение выяснил портал Rosbalt.ru - как раз саму техническую возможность таких испытаний допускает... Итак, послушаем людей, чья цель - просто проверить обвинения на здравый смысл ("реально - не реально")...
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписан 183 государствами, однако ратифицировали соглашение только 168 стран. Поэтому, поясняет Зайдлер, соглашение еще не вступило в силу. Тем не менее, Подготовительная комиссия Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) уже сейчас управляет Международной системой мониторинга (IMS), выявляющей характерные для ядерного взрыва звуковые волны, подозрительные земные колебания, а также содержание в воздухе радионуклидов, образующихся при ядерной реакции.
"Как сообщила организация в четверг в ответ на соответствующий запрос, в настоящий момент система мониторинга работает в штатном режиме и "нетипичной ситуации" зафиксировано не было. Способность системы, включающей в себя 300 станций мониторинга по всему миру, определить в случае чрезвычайной ситуации факт проведения испытания ядерного оружия, не вызывает никаких сомнений - в частности, это показывают зафиксированные в 2016 и 2017 годах ядерные испытания Северной Кореи", - говорится в статье.
"Но достаточно ли чувствительна эта система для того, чтобы распознать и взрывы малой мощности, в проведении которых Эшли, кажется, подозревает россиян? "Система показала, насколько она чувствительна", - говорит геолог-исследователь, хорошо разбирающийся в данной теме. По его словам, колебания земной поверхности были бы зафиксированы не только станциями CTBTO, но и тысячами сейсмографов", - передает издание.
"Тем не менее, говорит исследователь, в принципе возможно замаскировать последствия ядерного взрыва малой мощности. Для этого заряд можно подорвать в большой каверне под землей, например, в соляном руднике. В таком случае сила удара не разрушит окружающие горные породы, а деформирует их. В результате возникнет и меньше сейсмических волн". При стандартном подрыве ядерного заряда, соответствующем мощности 1000 тонн обычного взрывчатого вещества, возникает землетрясение магнитудой в 4 балла. При описанном выше способе произошло бы землетрясение мощностью на два балла меньше, а таких землетрясений в мире ежедневно происходит неисчислимое количество, указывает издание.
"Такова теория. На практике же имеются весомые причины, которые в случае с россиянами говорят против такого сценария, - отмечает Зайдлер. - С одной стороны, это вопрос с радионуклидами. Они все равно образовались бы и могли бы выйти из-под земли наружу, где их зафиксировали бы высокочувствительные станции мониторинга (...). Однако пока об этом нет никаких данных".
"Есть и научный аргумент, опровергающий возможное проведение россиянами ядерных испытаний. До прекращения своих испытаний Россия тестировала свое ядерное оружие преимущественно на арктическом острове Новая Земля. Использовавшийся ранее Семипалатинский испытательный полигон расположен сегодня в Казахстане и полностью разрушен. В Арктике возможные землетрясения после ядерных испытаний зафиксировать особенно легко. "В этой местности не много природной сейсмичности, это сразу было бы обнаружено", - говорит геолог".
"Таким образом, полностью исключать сценарий проведения Россией запрещенных испытаний нельзя. Но это мало правдоподобно, на практике в открытом доступе отсутствуют свидетельствующие об этом данные", - указывает Der Spiegel.
"Не секрет, что Россия держит испытательные системы на Новой Земле в режиме готовности, говорит независимый аналитик Павел Подвиг, сотрудник проекта "Российские ядерные силы" в Женеве. Но так же поступают и американцы на своем полигоне в Неваде. То, что Россия на самом деле проводит запрещенные испытания, он считает "очень неправдоподобным".
"Если они захотят создать новое оружие, то они это просто сделают". В секретных испытаниях, особенно малой мощности, для этого просто нет необходимости", - передает Der Spiegel мнение эксперта.
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Обвинения США в адрес России в том, что она нарушает запрет на ядерные испытания, это проблема взаимного недоверия, полагает военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Между тем, о том, что в России испытания ядерных боеприпасов (ЯБП) малой мощности на «Объекте 700» (полигон на Новой Земле) все же проводятся, говорят и российские специалисты. В частности, военный эксперт Виктор Мураховский в своем комментарии «Независимой газете» подтвердил, что «Москва проводит так называемые подкритические испытания ЯБП». О проведении этих испытаний еще девять лет назад говорил начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев, слова которого приводит «НГ»: «неядерно-взрывные (подкритические) испытания ЯБП проходят в России регулярно».
О том, что сейчас происходит в сфере ядерных испытаний двух государств обозревателю «Росбалта» рассказал независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
— Как бы вы прокомментировали обвинения Соединенных Штатов в адрес России по поводу проведения испытаний ядерного оружия в нарушение ДВЗЯИ?
— То, что на Новой Земле проходят некритические ядерные испытания — это не секрет и известно давно. Об этом не раз заявляли, и это вроде бы разрешено. Речь идет о подрыве боевого блока заряда, но при этом нет перехода в критичность, то есть нет цепной реакции. Но при этом подрывают обычное взрывчатое вещество, которое входит в состав ядерного боеприпаса.
Американцы утверждают, что там бывает переход в критичность, но очень небольшой мощности, примерно около тонны в тротиловом эквиваленте. Определить при этом была цепная реакция или нет, очень трудно. Для этого там должен стоять чей-то датчик, который и должен показать — был поток нейтронов или нет. Но датчики там стоят только наши.
В принципе, цепная реакция может быть с очень небольшим энергетическим выходом, так называемый «хлопок», и определить, была ли она или нет, можно только по потоку нейтронов.
— А если такого датчика поблизости нет, то как это можно еще определить?
— Обычно такие вещи измеряют по сейсмичности. Но если был использован совсем уж небольшой заряд, но определить по сейсмике был ли переход в критичность или нет с точностью сказать нельзя. А раз так, то это просто очередной повод для споров с американцами: наши будут говорить одно, а они — другое.
То есть, взрывы проводятся, но мы говорим, что были проведены докритические испытания боевых блоков, которые разрешены, а американцы утверждают, что переход в критичность был. Так и будем толкаться дальше…
Это проблема интерпретации, взаимного недоверия и повод для драки. Как с изменой жены — всегда есть некоторая неопределенность…
— Российские представители утверждают, что американцы подняли этот шум для того, чтобы самим начать испытания ядерного оружия…
— Думаю, что желание возобновить ядерные испытания есть, наверное, и с той, и с другой стороны. В свое время, когда под конец советской эпохи последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев ввел мораторий на ядерные испытания, я помню, как народ, работавший в Арзамасе-16 (ныне город Саров, где расположен Российский ядерный центр, в котором и разрабатывались советские и российские ядерные заряды, — прим. Росбалта) очень сильно переживал по этому поводу. Поэтому если бы сейчас возобновили «эксперименты» (испытания ЯБП), то они были бы совсем не против. Ну, и американцы были бы тоже не против.
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