Футбольный тренер Юрий Сёмин: «Наше завоевание — полный стадион!»

Зима в российском футболе — «мёртвый сезон». Серьёзных событий на полях нет, и пустоту заполняют всевозможные слухи — чаще всего кадровые. Вот и опять в который уже раз пошли разговоры о дальнейшей судьбе тренера Юрия Сёмина. Который, впрочем, к этому давно привык и внимания, как он сам говорит, не обращает.

В футболе есть особая каста тренеров, чьими именами называют целые эпохи в жизни их команд. Их не так много. Сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» 26 лет. Арсен Венгер работал с лондонским «Арсеналом» 22 года. Ги Ру с французским «Осером» — в общей сложности больше 40 лет.

Сёмин — из этой же категории. Хотя сравнить его уместно скорее не с упомянутыми зарубежными коллегами, а с Валерием Лобановским. Тот тоже в киевском «Динамо» не сидел всю карьеру, а приходил и уходил. Но клуб этот для всего мира ассоциируется прежде всего с его именем. Так же как клуб из Черкизова — с именем Сёмина.

Эпоха Лобановского в «Динамо» длилась почти три десятилетия. Сам он с командой за это время проработал 20 лет. В промежутках её тренировали не последние специалисты — Юрий Морозов, например, или Йожеф Сабо, — но они были обречены остаться в его тени.

В эпоху Сёмина с «Локомотивом» помимо него работали 11 тренеров. Тоже не последних. Но и маститый Анатолий Бышовец, и неулыбчивый Леонид Кучук, и симпатичный Жозе Коусейру, и рок-музыкант Славен Билич, и остальные тоже были обречены остаться в тени Палыча. Это его эпоха. А не их.

Закрыть её пытались не раз. Сёмину ведь только на заре его железнодорожной карьеры повезло с начальством: тогдашний президент клуба Валерий Филатов был ему скорее соратником, чем боссом, и вместе они из «пятого колеса в московской телеге» сделали «Локо» одним из лидеров отечественного футбола.

Наверное, Юрий Палыч не раз жалел о том, что в 2005-м согласился принять сборную: там у него ничего не вышло, а в Черкизово он не вернулся: всё хорошее кончается, вот и между Сёминым и Филатовым пробежала кошка.

— «Локомотив» — родной дом? Из родного дома не выгоняют. А меня гнали пару раз... — с ноткой горечи заметил он недавно. Не имея в виду, конечно, тот первый свой уход. Гнали Сёмина из родного дома в 2007-м, когда он недолго побыл там, в качестве президента и был уволен вместе с тренером Бышовцем. И в 2010‑м, когда в Черкизове на шесть лет воцарилась Ольга Смородская, пытавшаяся учить его, как комплектовать и готовить команду.

Гнали, да не выгнали и позже, уже при Илье Геркусе, который упорно внушал Сёмину, что дело тренера — тренировать, а кого именно — решат другие. Может, и погнали бы, да вот беда — возьми Юрий Палыч да и выиграй Кубок и чемпионат России. Как уволить тренера-победителя? Да ещё такого, в котором души не чают болельщики: с ними у него всегда была дружба на зависть его начальникам. Ольге Юрьевне в Черкизове лучше не появляться. Да и Геркусу, которому «Локомотив» теперь предъявил многомиллионный иск, пожалуй, тоже.

— Главное завоевание? В 90‑х на нас ходило по 200 человек. Сейчас у нас очень часто полный стадион. Отношение болельщиков ко мне — это дороже кубков и орденов, — признался недавно Сёмин.

С нынешним начальством отношения у Юрия Палыча тоже, судя по всему, непростые. Не как при Геркусе и тем более Смородской, но и не безоблачные. То подвозят игроков, которых он не просил, то, наоборот, не берут тех, кто ему нужен. Аренда Фёдора Смолова его вряд ли сильно расстроила — отношения у них не задались. А вот если бы срослось с продажей Алексея Миранчука, Сёмин бы точно не порадовался. По данным СМИ, за российского полузащитника «Милан» давал этой зимой 18 миллионов евро, но Сёмин сделку заблокировал (в чём, кстати, генеральный директор Василий Кикнадзе его, говорят, поддержал).

— Не надо рекламировать, что мы продаём Миранчуков! — прорвалось недавно у Палыча, явно раздражённого тем, что команду, оставшуюся уже практически без нападающих, хотят лишить ещё и лучшего атакующего полузащитника.

Судьбу Сёмина будет, скорее всего, решать не Кикнадзе и даже не совет директоров клуба. Здесь без высшего железнодорожного руководства не обойтись. У истоков нынешнего «Локомотива» стояли, кстати, не только Сёмин с Филатовым — у тандема был ещё и мощный покровитель в лице министра путей сообщения Николая Аксёненко. Нынешний гендир РЖД Олег Белозёров такой страсти к футболу, как тот, не питает, но «Локомотив» слишком важен для РЖД в имиджевом плане, чтобы пустить дело на самотёк.

Думать начальству придётся крепко. Кто создавал этот имидж? Три чемпионства и пять Кубков Сёмина — это больше, чем добились все остальные тренеры клуба, вместе взятые. И кстати, надо помнить, что гладкой смена эпох не бывает. «МЮ» после Фергюсона и «Арсенал» после Венгера до сих пор лихорадит. «Осер» восьмой сезон во второй лиге, да и киевляне на высоты времён Лобановского так и не вернулись.

Понятно, что Сёмину 72 года и что никакая эпоха не бывает вечной. Но заканчиваться она должна достойно. И уж точно не очередным изгнанием из дома, который он, что бы ни говорил, конечно, считает родным.

— Мотивация? Утром встаёшь с кровати, создаёшь себе хорошее настроение, увидел ребят, у которых тоже хорошее настроение, провёл тренировку, создал себе определённый тонус. Как только интерес ко всему этому иссякнет, тогда и закончим, — поведал он недавно.

Похоже, настроение пока не иссякает. Как ни норовят его Палычу испортить.

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По инф. argumenti.ru

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