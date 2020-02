Футбольный тренер Юрий Сёмин: «Наше завоевание — полный стадион!»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подготовили всеобъемлющий доклад A Future for the Worldʼs Children? («Будущее для детей мира?»), посвященный качеству жизни детей в разных странах. Более 40 международных экспертов по вопросам здоровья детей и подростков провели исследование качества здоровья и условий жизни ребенка в большинстве государств планеты. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.