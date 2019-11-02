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Движение «За права человека» Льва Пономарева ликвидировано по суду
По инф. polit.ru   
02 Ноября 2019 г.
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Верховный суд России удовлетворил административный иск министерства юстиции и ликвидировал движение «За права человека», основанное правозащитником Львом Пономаревым, сообщает «Интерфакс».

Верховный суд России ликвидировал движение «За права человека»

  • «Суд постановил: ликвидировать Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека", его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц», - говорится в оглашенном решении ВС.

По словам Льва Пономарева, движение «За права человека» продолжит свою деятельность в России, несмотря на решение суда о ликвидации. «Конечно, мы продолжим свою работу. Сохраним свой основной костяк. Работа будет продолжена как в Москве, так и по всей России», - заявил правозащитник. Также Пономарев рассказал, что Движение обжалует вынесенное решение и обратится в Европейский суд по правам человека.

Иск о ликвидации движения «За права человека» Минюст направил в Верховный суд России в октябре. По мнению ведомства, правозащитная организация нарушила Конституцию РФ и несколько российских законов. Также в иске упоминались административные протоколы, составленные на движение по закону об «иностранных агентах».

Министерство выявило несоответствие устава поправкам в Гражданский кодекс, принятым незадолго до последнего изменения устава. Устав был утвержден в 2014 году, а Минюст выявил недочеты только в 2018 году. Министерство проигнорировало предложение «За права человека» дождаться осеннего съезда движения, чтобы внести поправки в устав.

  • Поводом для претензий Минюста также послужили неоднократные штрафы Роскомнадзора за отсутствие указаний о том, что «За права человека» является иностранным агентом. По данным движения, поводом для штрафов были публикации в СМИ и на личных страницах правозащитников в соцсетях. На публикации жаловались «активные граждане», «личности которых не удалось установить даже в суде». Общая сумма штрафов составила 1,9 млн рублей.

Министерство юстиции в феврале 2019 года включило движение «За права человека» в список «иностранных агентов». Соответствующее решение Минюст принял по результатам внеплановой проверки организации, начатой в середине декабря 2018 года.

Новую внеплановую проверку основатель движения Лев Пономарев связывал со своим арестом за пост в соцсетях о несогласованной акции, устроенной в поддержку фигурантов резонансных дел «Сети» и «Нового величия». До этого организация входила в список «иноагентов» с декабря 2014 года по декабрь 2015 года – тогда Минюст согласился исключить движение из списка.

Polit.ru

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