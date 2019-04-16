ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Анатолий Чубайс в курсе массовой ненависти к нему: "Я теперь вроде Бабы Яги"
По инф. rosbalt.ru   
16 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Глава правления корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс высказался о «тяжелых 1990-х» и прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс».

Анатолий Чубайс в курсе массовой ненависти к нему: "Я теперь вроде Бабы Яги"

О том, «кто был виноват в проблемах страны в 1990-е годы», разговор зашел в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

По словам Чубайса, 90-е годы были тяжелейшим периодом, и людям нужно, чтобы «кто-то был виноват». «Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я, я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы-яги и Кощея Бессмертного, ну, сложилось, значит, сложилось. Будем жить с этим», — отметил Чубайс.

  • Напомним, в 1990-е годы Чубайс был главой комитета по управлению государственным имуществом, заместителем руководителя правительства, главой администрации президента, а также министром финансов. Он был одним идеологов проведенной приватизации госсобственности, лежащей в основне сложившегося на сегодня экономического уклада в России. Относиться лично к Анатолию Борисовичу можно, конечно, как угодно (в том числе и резко нелюбить) - но возлагать вину за возниковение класса олигархов, за грандиозные перекосы в распределении национального богатства (которые никак не может или не хочет изменить нынешнее руководство страны) на одного-единственного человека - означает, по меньшей мере, упрощать ситуацию. Россия прошла свой тяжелый путь не по мановению руки одного рыжеволосого умника... Тут много кто поработал - и недоработал тоже.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 