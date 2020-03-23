Жить станем лучше, жить станем веселее?

Вот и еще один год, теперь уже и по восточному календарю, останется в памяти россиян совсем не светлым воспоминанием. Он был годом повышения пенсионного возраста, стартом мусорной реформы, повышением НДС, ростом цен на товары и услуги, а значит, и большими расходами семейного бюджета. А вот как изменился уровень жизни в России в 2019 году?

Почти каждый второй россиянин (43%) заметил в прошедшем году снижение уровня жизни. Многие отметили рост социальной несправедливости, ухудшение работы больниц и поликлиник. Кроме того, граждане заявили, что у них стало меньше возможности влиять на государственные дела. Вероятно, уже наступало время осуществления больших перемен в стране. И это свершилось!

Сразу после прочтения президентом В. Путиным послания Федеральному Собранию было объявлено об отставке кабинета министров. Для населения России это не было «желанной неожиданностью», и народ принял эту новость вполне спокойно. Ведь большинство граждан после избрания Путина на новый срок ждали от него обновления состава правительства. А тут и он сам дозрел до мысли, что данное правительство не способно решать поставленные задачи. Это национальные проекты, снижение бедности, рост экономики на уровень развитых стран. И вот был назначен новый премьер министр, значительно обновился и состав правительства, появилось много новых министров. И нам, гражданам России, теперь только и остается, что оценивать работу правительства по результатам их деятельности в отдаленной перспективе. Как говорится, поживем – увидим.

Следующая новость нового года (простите за тавтологию) – внесение поправок в Конституцию. Основной упор в этих поправках был сделан на изменение структуры управления государством. Хотя вдохновители и пытались прикрыться, как фиговым листом, поправками на социальную тематику. Так что скоро мы будем жить с новым управлением государства, где высшая власть будет принадлежать президиуму Госсовета, а парламент будет назначать премьер-министра и кабинет министров. И хотя В. В. Путин сделал особый акцент на социальных вопросах, по сути, провозгласив новый государственный курс – построение социального государства, все же не покидают меня, например, смутные сомнения. Ведь для того, чтобы выполнить эти социальные программы, необходимы источники, и немалые, их финансирования. Вот и не дает мне покоя мой здравый рассудок: так неужели помогать бедным будут за счет налогов, которые с них же предварительно и соберут? Почему-то никто не хочет присмотреться по этому поводу к госкорпорациям и олигархам с их миллиардными доходами! Тогда где же социальная справедливость? А ведь именно о ее восстановлении и хотели бы многие услышать в речи президента. И не просто услышать, а ощутить как заботу о гражданах и их благосостоянии, которая прошлась бы не только по ушам, но и по кошелькам, желудкам и даже сердцам.

Вспоминаю, когда в 1980 году началось возрождение великого Китая, архитектором реформ стал Дэн Сяопин – он открыл путь к преобразованию, и по сей день его имя пользуется в Китае незыблемым авторитетом. Почему я вспомнил о нем? Да потому что сегодня многие в нашей стране задаются вопросом, появится ли в России в этом десятилетии свой Дэн Сяопин. Возможно, им станет новый премьер министр М. Мишустин? Но это все – отдаленные ожидания, а тревоги нас осаждают уже сегодня.

Недавно вот Госдума отклонила законопроект о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Государство постоянно изыскивает дополнительные средства не из карманов олигархов и экспортеров ресурсов, а из карманов простых людей, повышая НДС, тарифы ЖКХ, вводя новые налоги и реформы. Но показная роскошь олигархов не может не вызывать раздражения! Дети чиновников, олигархов и менеджеров госкорпораций учатся за границей. Как на их доходы и образ жизни должен смотреть простой люд – бюджетник и пенсионер с «доходом» в 10-15 тысяч рублей? Конечно с ненавистью. Вот и получается, что власть по-прежнему мало внимания уделяет насущным нуждам простых людей, хотя громких заявлений на этот счет было предостаточно. Рапорт власти о победах российской дипломатии душу, конечно, греют, но в карманах от этого у них не прибавляется. То, что мы поддерживаем Венесуэлу, Ливию, Сирию – это может и хорошо с точки зрения геополитики, но нужно смотреть и внутрь страны – а как живет простой народ?

Ведь итоги очередного года россияне оценивают по простым и понятным вещам: есть ли очередь в поликлиниках, подорожала ли гречка, тепло ли в доме, насколько увеличилась пенсия и зарплата, не пострадал ли семейный бюджет.

Так иногда хочется проснуться утром и оказаться в «стране чудес», где нет роста цен, тарифов ЖКХ, инфляции, где достойная пенсия в размере 40 тысяч рублей, где недра земли являются настоящим народным достоянием, где от продажи нефти и газа государство делится со своим народом.

А может, нам стоит проснуться во Франции, где народ, надев желтые жилеты, вышел на улицы с требованием отменить антинародные законы (рост цены на бензин, пенсионная реформа)? Власть там поняла, что ее ожидает в дальнейшем, и президент Макрон отменил эти законы. Последнее время очень часто слышу, что участились различные поборы. И это сильно не нравится людям. В январе этого года я получил по почте платежное извещение за услугу по обработке твердых коммунальных отходов и был крайне возмущен. Оказалось, что за мной числится долг в размере 750 рублей – недоплата за октябрь, ноябрь и декабрь месяцы 2019 года фирме «РТ-НЭО Иркутск». Так я познакомился с еще одной вновь созданной конторой «Рога и копыта», грабительской мусорной реформой, запущенной законодательно правительством. Мало того, что долг оказался по вине этой фирмы, так она еще стращает меня, если я не погашу этот долг, то меня ждут меры принудительного взыскания в размере 1500 рублей. Меня очень удивило, что, оказывается, мусорит не человек, а квадратный метр жилплощади. До этого я платил своей жилищной компании 145 рублей, а теперь придется платить 235 рублей, увеличение составило 90 рублей, или 62 %. А что у нас изменилось? Да ничего! Это говорит о том, что власть, запустив мусорную реформу, досконально не продумала ее реализацию. А нужно было вначале освободиться от мусора в их головах – это не требует больших финансовых затрат.

А в этом году нас ожидают и другие поборы: массовое внедрение «умных» приборов учета электроэнергии и газа, запланированные на 2020 год. Работа этих счетчиков будет осуществляться автоматически. Установка этих приборов, по всей видимости, ляжет на плечи населения, и это приблизительно обойдется потребителю в сумме шесть-восемь тысяч рублей.

Дорогие читатели газеты «Мои года», а знаете ли вы, что счета за услуги ЖКХ вы платите банкам дважды? Двойная комиссия, которой пользуются банки, скрыта от наших глаз, потому что проценты заложены в самом тарифе. Дело в том, что ресурсоснабжающие компании заранее закладывают в цену ЖКХ услуги банка, через которые идут платежи. Банки накручивают сверху еще до 3 % комиссионных, то есть делают деньги, притом очень большие, буквально на пустом месте. Не обман ли простых граждан средь бела дня? И где в таком случае, наше правительство, депутаты, само государство со всеми своими правоохранительными и прочими органами?

А еще в этом году вводится маркировка лекарств и группы товаров, в результате которой повысятся цены на лекарства и товары повседневного спроса (обувь, белье, трикотаж, одежда и т. д.). Ожидаемые цены вырастут от 5% до 30 %, и это тоже будет очередная обдираловка.

Но есть и приятная новость – индексация пенсии. Она в этом году составила 6,6%, хотя бывший глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что реальный рост пенсий в 2020 году составил 3 %. Откуда взялась эта цифра? С января пенсии проиндексированы на 6,6 %, чуть больше половины съест инфляция, а эти 3 % как раз и станут реальным ростом размера пенсий. Дополнительные расходы: капстроительство, мусорная реформа, рост тарифов ЖКХ, рост цен на все и всея многократно превышает всю эту прибавку к пенсии. Вот и получается, что король-то голый.

Этот год сильно ударит по карману водителей (и их семей) благодаря вступлению различных законодательных и налоговых нововведений. Власти страны, чей бюджет измотан ближневосточными вооруженными конфликтами, присоединением и облагораживанием новых территорий, гонкой вооружений, надеются подлатать дыры в бюджете за счет активной группы населения – автовладельцев. И выжимать из них последние соки широким фронтом. Посудите сами, теперь автомобиль станет не средством передвижения, а роскошью. Во-первых – топливо. По некоторым прогнозам, оно подорожает на пять-шесть рублей за литр (что уж говорить, что вслед за топливом произойдет рост цен на всё и вся).

Во-вторых, пополнять бюджет власти продолжат штрафами за нарушение ПДД, причем стразу в разы. Цены на ОСАГО уже обещали увеличить на 30%. И тут во весь рост встает вопрос: улучшится ли благосостояние народа в этом году?

Власть во все фанфары трубит о низкой инфляции в нашей стране.

А, кстати, какая она на самом деле? Президент В. Путин озвучил, что она составила в 2019 году 3,2%, бывший глава правительства Д. Медведев на встрече с журналистами заявил, что инфляция составила 3,8%, а вот глава Центробанка Э. Набиулина с трибуны Госдумы сказала, что именно «индекс оливье» надо рассматривать как показатель инфляции. Потому как он прост и понятен народу, а составил он в минувшее году 4,6%

А вот, например, ключевая ставка Центробанка составила 6,2 %, а она, якобы, равна инфляции. Росстат считает инфляцию, точнее «рисует», по своей методике. Это у них макропоказатель. А простой микрочеловек каждый день идет в магазин и видит: рис подорожал на столько-то, мясо и рыба – на столько-то. И инфляция, по мнению людей, сейчас равна 8-10%. Это при официальной-то 3,2%?

И население – ближе к истине, как говорит об этом доктор экономических наук Сергей Смирнов, потому что занижение уровня инфляции Росстатом, а вернее бывшим министром минэкономразвития Орешкиным (он подчинил себе Росстат), имело определенный смысл – ведь это индексация пенсий неработающим пенсионерам, которая должна производиться именно на уровень инфляции. Другого смысла в этой лживой афере я просто не вижу.

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