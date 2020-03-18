Путин заявил, что 70% населения России — средний класс. Серьезно?!

Президент РФ Владимир Путин привел данные Всемирного банка, согласно методике оценки которого, более 70% граждан России относятся к среднему классу. Об этом глава российского государства сказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

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Путин отметил, что, по методике Всемирного банка, к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — уточнил глава государства, напомнив, что средняя зарплата в России выше МРОТ, который составлял в 2019 году 11,28 тыс. рублей.

«Он (средний класс) у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать доходы», — заключил Путин.

В конце января 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова озвучила данные, согласно которым за чертой бедности в России живут более 18 млн человек, причем большинство из них (70-80%) — это семьи с детьми. Она сослалась на «различные экспертные оценки», отметив, что данные по бедности датируются 2018 годом.

19 февраля Минэкономразвития (МЭР) РФ представило обновленный макропрогноз, из которого следует, что ожидаемый уровень бедности в РФ в 2020 году составляет 10,8% от всего населения страны. До этого в МЭР называли иную цифру — 11,7%.

В 2021 году, по новым данным, уровень бедности ожидается на уровне — 9,8% (вместо 10,8%), в 2022 году — 8,8% (9,4%), в 2023 году — 7,7% (7,9%). Что касается 2024 года, то прогноз на уровне 6,6% не изменился.

Статистические данные на то и статистические, что показывают среднюю температуру по больнице. На самом же деле все обстоит далеко не так радужно, как представляет нам статистика. И вот заголовки в доказательство:



По инф. rosbalt.ru

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