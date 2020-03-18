Путин заявил, что 70% населения России — средний класс. Серьезно?!

С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Президент РФ Владимир Путин привел данные Всемирного банка, согласно методике оценки которого, более 70% граждан России относятся к среднему классу. Об этом глава российского государства сказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Путин отметил, что, по методике Всемирного банка, к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — уточнил глава государства, напомнив, что средняя зарплата в России выше МРОТ, который составлял в 2019 году 11,28 тыс. рублей.
«Он (средний класс) у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать доходы», — заключил Путин.
В конце января 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова озвучила данные, согласно которым за чертой бедности в России живут более 18 млн человек, причем большинство из них (70-80%) — это семьи с детьми. Она сослалась на «различные экспертные оценки», отметив, что данные по бедности датируются 2018 годом.
19 февраля Минэкономразвития (МЭР) РФ представило обновленный макропрогноз, из которого следует, что ожидаемый уровень бедности в РФ в 2020 году составляет 10,8% от всего населения страны. До этого в МЭР называли иную цифру — 11,7%.
В 2021 году, по новым данным, уровень бедности ожидается на уровне — 9,8% (вместо 10,8%), в 2022 году — 8,8% (9,4%), в 2023 году — 7,7% (7,9%). Что касается 2024 года, то прогноз на уровне 6,6% не изменился.
Статистические данные на то и статистические, что показывают среднюю температуру по больнице. На самом же деле все обстоит далеко не так радужно, как представляет нам статистика. И вот заголовки в доказательство:
Хотим мы этого или нет, но коронавирус вносит новые микротренды в жизнь общества. Предприимчивые бизнесмены уже выпускают коллекции масок с дизайнерскими принтами, а страховые агенты предлагают застраховать себя от этого вируса. Особые условия предлагают знаменитостям. Ведь из-за частых перелётов и активной светской жизни они попадают в зону риска.
Президент РФ Владимир Путин привел данные Всемирного банка, согласно методике оценки которого, более 70% граждан России относятся к среднему классу. Об этом глава российского государства сказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Кто заменит Людмилу Артемьеву в «Сватах 7»? Такие поисковые запросы часто встречаются в сети Интернет. Поклонники жизненного комедийного сериала уже на протяжении долгого времени наблюдают за жизнью экранных героев. Его огромная популярность связана с тем, что в фильме показана жизнь обычных людей — их быт и проблемы, которые так близки каждому.
Колледж Крайст-черч — один из самых крупных колледжей Оксфордского университета — сообщил, что из его картинной галереи были украдены три произведения искусства XVI и XVII веков. В случае продажи этих картин на открытом рынке вместе они стоили бы не менее десяти миллионов фунтов стерлингов.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов обозначил 4 основных вызова, с которыми столкнулась в настоящее время российская экономика. Об этом он рассказал 17 марта на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
Президент РФ Владимир Путин призвал россиян не покупать впрок продукты питания. Он заверил, что ситуация с поставками в магазины надежная. (Хочется верить, что все так и есть, но, тем не менее, смутное беспокойство в душе все равно есть... прим. МГ.)
"В царской России, как и в Советском Союзе, как известно, имел место антисемитизм. После 1991 года нездоровые настроения, казалось, окончательно взяли верх, однако сегодня ситуация выглядит радужной. Израиль пользуется большим уважением со стороны Путина, в том числе и по геополитическим причинам", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitungпублицист Соня Марголина.
Из-за распространения коронавируса весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля, образовательные учреждения организуют дистанционное обучение школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке систем образования в регионах.
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн застрял в лифте детской областной больницы Биробиджана. Он приехал в медучреждение, чтобы проверить качество ремонта, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Полиция Петербурга пресекла деятельность организации эзотерического толка, участники которой похищали денежные средства у граждан под видом оказания мистических услуг. На счету группы как минимум 5 преступлений. Мошенники выманили у своих клиентов более 6 млн рублей.
Президент РФ Владимир Путин 17 марта впервые провел коллегию Генпрокуратуры с ее новым руководителем Игорем Красновым. Глава государства заявил о том, что нарушений прав осужденных по-прежнему очень много, что каждое второе преступление в России остается нераскрытым и что правоохранителям не удается достичь успеха в борьбе с незаконными вырубками. Публикуем отрывки выступления президента.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.