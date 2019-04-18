Россия: жизнь в эпоху Аллы Пугачевой

Когда Мэрилин Монро вышла замуж за бейсболиста Джо Ди Маджио, какой-то остряк спросил: «Зачем ей один Джо, если к ее услугам вся команда?» Когда Алла Пугачева вышла замуж за пародиста Максима Галкина, в воздухе тоже повисли вопросы. Сегодня, когда королева эстрады отмечает юбилей, сделаем попытку сбросить покрова и открыть тайну загадочного союза.

Алла Пугачева — богатая планета, создавшая яркую песенную цивилизацию. Эта планета родилась в эпоху СССР и приобрела гигантскую инерцию, ворвавшись в мир обновленной России. Конкуренция была невысока, планета была окружена если не пустыней, то тундрой.

Из всех советских ценностей нам проще всего удалось заимствовать застой, серость и духоту. Это в полной мере касается науки, технологий, культуры. Повсюду процветает плагиат и эпигонство, а компиляция возведена в ранг высшего достижения. На эстраде законодателями мод стали пародисты, которые изображали потускневших звезд уходящей эпохи. Брак Пугачевой и Галкина символичен, как родственный союз СССР и России, объявившей себя правопреемницей погибшей империи.

В СССР ксерокс был запрещен, но Россия, сбросив ярмо коммунистов, вдруг обернулась чудовищным ксероксом, которая повторяет чужие идеи во всех сферах жизни. В Средневековье был популярен Макабр, Пляска смерти, — аллегорический сюжет, повествующий о бренности человеческого бытия. В сегодняшней России открытий, идей, инноваций давно и нигде нет. Спасая национальное достоинство, приходится обращаться к архаичным ценностям минувших веков. Мифы висят веригами, мешают двигаться, стрелка компаса безумно вращается, будто мы попали в центр магнитной аномалии.

Россия стала царством имитации, служивые люди постепенно превращаются в имитаторов. Разве кто-нибудь всерьез верит, что в последних громких процессах — министр Улюкаев, режиссер Серебренников, активисты «Открытой России» и фигуранты «Нового величия», инвестор Калви, футболисты Кокорин&Мамаев, миллиардеры Магомедовы — идет поиск справедливости? Вина горемык — в том, что они в плохой компании перешли кому-то дорогу, а не в том, что они перешли ее в неположенном месте.

СССР создавал новые смыслы и служил магнитом для других стран. Россия живет имитацией чужих смыслов и отпугивает другие страны. Имитация суда и следствия, имитация выборов, имитация демократии. Имитация экономической реформы. Смысл деятельности кабинета министров — в сохранении стагнации и неконкурентоспособного государственного капитализма, чтобы не зародился средний класс, который может взорвать сладостную стабильность.

Это только кажется, что правительство России может быть занесено в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку является единственным правительством в мире, которое десять лет не может выбраться из кризиса. На самом деле оно должно быть отмечено звездой на аллее бюрократической славы, потому что умудряется сохранять высокий рейтинг на фоне перманентно падающих доходов населения. Граждане бедствуют, а чиновники, судя по официальным декларациям, жируют и пухнут? Так это даже хорошо. Еще Фридрих Великий сказал, что голодной армии для поддержания духа полезно видеть сытого государя. Это зрелище, если верить социологам, насыщает граждан России верой и надеждой.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Жванецкий полагал, что история России — это борьба невежества с несправедливостью. Ошибся сатирик, давно никакой борьбы в помине нет. Мы смирились с невежеством, мы не в силах противостоять несправедливости, пробираемся мимо господских частоколов окольными тропами. Школьники насобачились на фальшивых олимпиадах собирать нужные для высокого ЕГЭ баллы, студенты в массовом порядке списывают из интернета курсовые и покупают экзамены, начальники всех мастей ставят свою подпись под чужими диссертациями. И мы ликуем, когда аниматора, переодевшегося в робота Алешу, на голубом глазу как достижение смелой технической мысли демонстрируют начальникам из Кремля на форуме профессиональной ориентации школьников. Вранье? Но мы привыкли к вранью. Робот Алеша пошел в рост. На днях он нанес первый удар по мячу в престижном футбольном матче. Если так пойдет, скоро взрослое население России поверит в существование Деда Мороза...

В Париже сгорел Собор Парижской Богоматери. Жалко. Других слов говорить не буду, чтобы не присоединяться к сострадательному потоку трюизмов. Но можно спросить: сколько сотен храмов исчезло в России в ХХ столетии? Наш Минкульт, преисполнившись гуманным порывом, собирается участвовать в реставрации парижского собора. Между тем, в Москве была своя Церковь Успения Пресвятой Богородицы на углу Покровки и Потаповского переулка. Но теперь ее нет и никого это не волнует.

Шедевр «нарышкинского» барокко XVII века, любимая церковь Достоевского, который приходил в нее всякий раз, приезжая в Москву. Храм вдохновил Растрелли на строительство в Петербурге Смольного собора, самого «русского» из творений зодчего. Василий Баженов называл церковь Успения Пресвятой Богородицы красивейшим зданием в Москве и ярко выраженным национальным творением. Воспоминания о храме, который видел в молодости, оставил Дмитрий Лихачев. По легенде Наполеон собирался разобрать русский Нотр-Дам на камни и перевезти в Париж, но не успел.

В 1936 году храм был разрушен, чтобы расширить Покровку. На его месте была устроена пивная, а сейчас — ресторан. Сохраненные фрагменты перенесены в Новодевичий и Донской монастыри и в Музей архитектуры имени Щусева. Мы можем сколько угодно выражать скорбь по поводу храма в Париже, но почему нет искренних чувств и искренних инициатив по поводу собственного родственного храма? Может быть, потому что сострадание — имитация, из которой можно извлечь очевидную выгоду?

Недавно в быстром и единодушном порыве принят закон о фейках, которые грозят пошатнуть наши устои. Этот документ — лакомое блюдо для психоаналитиков. Старик Фрейд, засучив рукава, покопался бы в фейках. Почему мы так их боимся, что сочиняем специальный закон? Реакция замещения, механизм психологической защиты. Создали империю фейков, цивилизацию фальши, царство имитации — и придумали изгородь, которая тоже есть фейк.

Что касается Пугачевой, которая самоиронично называет себя «королевой плебеев», то ей — поздравления. Честно и искренне. Королева требует: «Не повторяйте ужасную фразу „Мы выросли из ваших песен“. Жил на моих песнях — и умрешь на них!»

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ