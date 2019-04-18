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Россия: жизнь в эпоху Аллы Пугачевой
|Сергей Лесков, rosbalt.ru
|18 Апреля 2019 г.
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Когда Мэрилин Монро вышла замуж за бейсболиста Джо Ди Маджио, какой-то остряк спросил: «Зачем ей один Джо, если к ее услугам вся команда?» Когда Алла Пугачева вышла замуж за пародиста Максима Галкина, в воздухе тоже повисли вопросы. Сегодня, когда королева эстрады отмечает юбилей, сделаем попытку сбросить покрова и открыть тайну загадочного союза.
Алла Пугачева — богатая планета, создавшая яркую песенную цивилизацию. Эта планета родилась в эпоху СССР и приобрела гигантскую инерцию, ворвавшись в мир обновленной России. Конкуренция была невысока, планета была окружена если не пустыней, то тундрой.
Из всех советских ценностей нам проще всего удалось заимствовать застой, серость и духоту. Это в полной мере касается науки, технологий, культуры. Повсюду процветает плагиат и эпигонство, а компиляция возведена в ранг высшего достижения. На эстраде законодателями мод стали пародисты, которые изображали потускневших звезд уходящей эпохи. Брак Пугачевой и Галкина символичен, как родственный союз СССР и России, объявившей себя правопреемницей погибшей империи.
В СССР ксерокс был запрещен, но Россия, сбросив ярмо коммунистов, вдруг обернулась чудовищным ксероксом, которая повторяет чужие идеи во всех сферах жизни. В Средневековье был популярен Макабр, Пляска смерти, — аллегорический сюжет, повествующий о бренности человеческого бытия. В сегодняшней России открытий, идей, инноваций давно и нигде нет. Спасая национальное достоинство, приходится обращаться к архаичным ценностям минувших веков. Мифы висят веригами, мешают двигаться, стрелка компаса безумно вращается, будто мы попали в центр магнитной аномалии.
Россия стала царством имитации, служивые люди постепенно превращаются в имитаторов. Разве кто-нибудь всерьез верит, что в последних громких процессах — министр Улюкаев, режиссер Серебренников, активисты «Открытой России» и фигуранты «Нового величия», инвестор Калви, футболисты Кокорин&Мамаев, миллиардеры Магомедовы — идет поиск справедливости? Вина горемык — в том, что они в плохой компании перешли кому-то дорогу, а не в том, что они перешли ее в неположенном месте.
СССР создавал новые смыслы и служил магнитом для других стран. Россия живет имитацией чужих смыслов и отпугивает другие страны. Имитация суда и следствия, имитация выборов, имитация демократии. Имитация экономической реформы. Смысл деятельности кабинета министров — в сохранении стагнации и неконкурентоспособного государственного капитализма, чтобы не зародился средний класс, который может взорвать сладостную стабильность.
Жванецкий полагал, что история России — это борьба невежества с несправедливостью. Ошибся сатирик, давно никакой борьбы в помине нет. Мы смирились с невежеством, мы не в силах противостоять несправедливости, пробираемся мимо господских частоколов окольными тропами. Школьники насобачились на фальшивых олимпиадах собирать нужные для высокого ЕГЭ баллы, студенты в массовом порядке списывают из интернета курсовые и покупают экзамены, начальники всех мастей ставят свою подпись под чужими диссертациями. И мы ликуем, когда аниматора, переодевшегося в робота Алешу, на голубом глазу как достижение смелой технической мысли демонстрируют начальникам из Кремля на форуме профессиональной ориентации школьников. Вранье? Но мы привыкли к вранью. Робот Алеша пошел в рост. На днях он нанес первый удар по мячу в престижном футбольном матче. Если так пойдет, скоро взрослое население России поверит в существование Деда Мороза...
В Париже сгорел Собор Парижской Богоматери. Жалко. Других слов говорить не буду, чтобы не присоединяться к сострадательному потоку трюизмов. Но можно спросить: сколько сотен храмов исчезло в России в ХХ столетии? Наш Минкульт, преисполнившись гуманным порывом, собирается участвовать в реставрации парижского собора. Между тем, в Москве была своя Церковь Успения Пресвятой Богородицы на углу Покровки и Потаповского переулка. Но теперь ее нет и никого это не волнует.
Шедевр «нарышкинского» барокко XVII века, любимая церковь Достоевского, который приходил в нее всякий раз, приезжая в Москву. Храм вдохновил Растрелли на строительство в Петербурге Смольного собора, самого «русского» из творений зодчего. Василий Баженов называл церковь Успения Пресвятой Богородицы красивейшим зданием в Москве и ярко выраженным национальным творением. Воспоминания о храме, который видел в молодости, оставил Дмитрий Лихачев. По легенде Наполеон собирался разобрать русский Нотр-Дам на камни и перевезти в Париж, но не успел.
В 1936 году храм был разрушен, чтобы расширить Покровку. На его месте была устроена пивная, а сейчас — ресторан. Сохраненные фрагменты перенесены в Новодевичий и Донской монастыри и в Музей архитектуры имени Щусева. Мы можем сколько угодно выражать скорбь по поводу храма в Париже, но почему нет искренних чувств и искренних инициатив по поводу собственного родственного храма? Может быть, потому что сострадание — имитация, из которой можно извлечь очевидную выгоду?
Недавно в быстром и единодушном порыве принят закон о фейках, которые грозят пошатнуть наши устои. Этот документ — лакомое блюдо для психоаналитиков. Старик Фрейд, засучив рукава, покопался бы в фейках. Почему мы так их боимся, что сочиняем специальный закон? Реакция замещения, механизм психологической защиты. Создали империю фейков, цивилизацию фальши, царство имитации — и придумали изгородь, которая тоже есть фейк.
Что касается Пугачевой, которая самоиронично называет себя «королевой плебеев», то ей — поздравления. Честно и искренне. Королева требует: «Не повторяйте ужасную фразу „Мы выросли из ваших песен“. Жил на моих песнях — и умрешь на них!»
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