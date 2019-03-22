Как так? Зарплаты чиновников растут — а бедность не снижается! И это не "поклёп", а статистика!

Очередью удручающих цифр выстрелил Росстат — ведомство официальное, государственное (так что не надо говорить про "клевету на власть"!) Так, уровень бедности в России по итогам 2018 года составил 12,9%, что незначительно меньше по сравнению с 2017 годом, когда он составляя 13,2%. По данным статистики, в прошлом году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума достигла 18,9 млн человек (годом ранее — 19,3 млн).
При этом, отметили в ведомстве, показатель уровня бедности носит яркий сезонный характер, выходя на максимум в I квартале года и снижаясь до минимума в IV квартале из-за выплат премий в конце года. Так, в IV квартале 2018 года уровень бедности был 10%, а в I квартале — 14,2%.
Отметим, что минимальный уровень бедности в России был в 2012 году — 10,7%. Затем показатель начал увеличиваться, достигнув 13,3% в 2015—2016 годах. После этого он стал снижаться, но крайне незначительными темпами.
Напомним, в майском указе 2018 года президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача снизить уровень бедности в стране к 2024 году вдвое.
Одновременно сообщается, что средняя зарплата сотрудников органов исполнительной власти регионов в прошлом году составила 65,9 тыс. рублей, увеличившись, по сравнению с 2017 годом, на 12,2%. Данные приведены в обзоре Росстата.
При этом максимум среднемесячной зарплаты региональных чиновников был, как и раньше, зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 206,5 тыс. рублей (плюс 11,9%), а в целом по Тюменской области — 128 тыс. рублей (плюс 9,9%).
Далее идет Чукотка со 127 тыс. рублей (минус 0,2%), Хабаровский край — 119,2 тыс. рублей (плюс 7%), в Камчатка — 116,2 тыс. рублей (плюс 24,3%).
Минимум отмечен, как и в 2017 году, в Ингушетии — 26,4 тыс. рублей (плюс 3,3%), Северной Осетии — 28,8 тыс. рублей (плюс 1,4%), Калмыкии — 29,1 тыс. рублей (плюс 0,6%).
В Москве средняя зарплата чиновников в прошлом году достигла 113,2 тыс. рублей, увеличившись на 25,8%, в Подмосковье — 70,3 тыс. рублей (плюс 2,1%). Затем следуют Петербурге с 90,8 тыс. рублей (плюс 3,7%) и Ленобласть с 93,1 тыс. рублей (плюс 14,2%).
Ранее Росстат отчитался о средней зарплате госслужащих в федеральных органах власти. По материалам ведомства, в прошлом году она выросла на 5,4% и составила 126,6 тыс. рублей.
Также накануне в ведомстве сообщили, что среднемесячная реальная заработная плата обычного россиянина выросла в феврале 2019 года на 0,7% в годовом сопоставлении после увеличения на 1,1% в январе текущего года. Согласно оценке Росстата, в номинальном выражении средняя зарплата в стране показала в феврале рост на 6% в годовом выражении и достишла 43 тыс. 30 рублей.
Тем временем, по данным Центробанка, в январе 2019 года годовой прирост реальных зарплат граждан России замедлился до минимума с середины 2016 года, а рост реальных доходов и вовсе прекратился, и они снизились на 1,3% в годовом выражении.
...Заметим, что никто в здравом уме не будет требовать "уравниловки" - чтобы "слуги народа" получали не больше обычных медсестер, учителей или дворников. Труд чиновника - ответственный, обязывающий к многим знаниям и навыкам (в идеале, конечно). И вознаграждаться он должен нормально, иначе в управленцы не пойдут молодые образованные кадры. Но! Речь ведь идет о темпах, которыми растут заработки беднейших слоев населения - в сравнении с государственными служащими. Ведь, если чиновники ощущают гарантированную защищенность от инфляции, от всеобщего подорожания товаров и услуг - они самоуспокаиваются и просто перестают замечать, как нищает вверенное им население. Это, собственно, и происходит в России.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Как уже известно, с 1 января 2019 года вступил в силу ФЗ, давший старт пенсионной реформе, постепенно повышающей возраст выхода на заслуженный отдых. Страсти до сих пор кипят (мы подробно освещали процесс «пе...
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает возможность взыскания долгов с соцвыплат, в том числе пенсий и пособий. Документ размещен на портале правовой информации. Поправки внесены в ФЗ «О...
Пенсионный фонд России завершил прием заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений в рамках переходной кампании 2018 года. Согласно подведенным итогам, за прошлый год поступило 1 956,2 тыс. заявлений. П...
Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров с учетом изменений, вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной работы, повышены выплаты более 803 тыс. неработающ...
С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет...
Пенсионный фонд России напоминает и разъясняет: с 2019 года в стране начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обес...
Товары из Китая покупает весь мир. И благодаря интернету множественные категории хороших вещей, произведенных в КНР, можно приобретать по вполне доступным ценам. Это может быть интересно и аудитории пенсионер...
Каждый человек хочет прожить достойную старость. И в этом ему помогает пенсионное страхование, которое уже давно не является незнакомым и странным термином. Жизнь диктует, что об этом нужно хоть немножечко зн...
Пенсионный фонд России напоминает пользователям о необходимости защиты не только своих электронных устройств и всей хранимой в них информации, но и своих персональных данных в целом, так как доступ к ним трет...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.