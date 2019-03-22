Как так? Зарплаты чиновников растут — а бедность не снижается! И это не "поклёп", а статистика!

Очередью удручающих цифр выстрелил Росстат — ведомство официальное, государственное (так что не надо говорить про "клевету на власть"!) Так, уровень бедности в России по итогам 2018 года составил 12,9%, что незначительно меньше по сравнению с 2017 годом, когда он составляя 13,2%. По данным статистики, в прошлом году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума достигла 18,9 млн человек (годом ранее — 19,3 млн).

При этом, отметили в ведомстве, показатель уровня бедности носит яркий сезонный характер, выходя на максимум в I квартале года и снижаясь до минимума в IV квартале из-за выплат премий в конце года. Так, в IV квартале 2018 года уровень бедности был 10%, а в I квартале — 14,2%.

Отметим, что минимальный уровень бедности в России был в 2012 году — 10,7%. Затем показатель начал увеличиваться, достигнув 13,3% в 2015—2016 годах. После этого он стал снижаться, но крайне незначительными темпами.

Напомним, в майском указе 2018 года президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача снизить уровень бедности в стране к 2024 году вдвое.

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Богатство и бедность в России: следим за новостями, анализируем причины кошмарного дисбаланса

Одновременно сообщается, что средняя зарплата сотрудников органов исполнительной власти регионов в прошлом году составила 65,9 тыс. рублей, увеличившись, по сравнению с 2017 годом, на 12,2%. Данные приведены в обзоре Росстата.

При этом максимум среднемесячной зарплаты региональных чиновников был, как и раньше, зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 206,5 тыс. рублей (плюс 11,9%), а в целом по Тюменской области — 128 тыс. рублей (плюс 9,9%).

Далее идет Чукотка со 127 тыс. рублей (минус 0,2%), Хабаровский край — 119,2 тыс. рублей (плюс 7%), в Камчатка — 116,2 тыс. рублей (плюс 24,3%).

Минимум отмечен, как и в 2017 году, в Ингушетии — 26,4 тыс. рублей (плюс 3,3%), Северной Осетии — 28,8 тыс. рублей (плюс 1,4%), Калмыкии — 29,1 тыс. рублей (плюс 0,6%).

В Москве средняя зарплата чиновников в прошлом году достигла 113,2 тыс. рублей, увеличившись на 25,8%, в Подмосковье — 70,3 тыс. рублей (плюс 2,1%). Затем следуют Петербурге с 90,8 тыс. рублей (плюс 3,7%) и Ленобласть с 93,1 тыс. рублей (плюс 14,2%).

Ранее Росстат отчитался о средней зарплате госслужащих в федеральных органах власти. По материалам ведомства, в прошлом году она выросла на 5,4% и составила 126,6 тыс. рублей.

Также накануне в ведомстве сообщили, что среднемесячная реальная заработная плата обычного россиянина выросла в феврале 2019 года на 0,7% в годовом сопоставлении после увеличения на 1,1% в январе текущего года. Согласно оценке Росстата, в номинальном выражении средняя зарплата в стране показала в феврале рост на 6% в годовом выражении и достишла 43 тыс. 30 рублей.

Тем временем, по данным Центробанка, в январе 2019 года годовой прирост реальных зарплат граждан России замедлился до минимума с середины 2016 года, а рост реальных доходов и вовсе прекратился, и они снизились на 1,3% в годовом выражении.

...Заметим, что никто в здравом уме не будет требовать "уравниловки" - чтобы "слуги народа" получали не больше обычных медсестер, учителей или дворников. Труд чиновника - ответственный, обязывающий к многим знаниям и навыкам (в идеале, конечно). И вознаграждаться он должен нормально, иначе в управленцы не пойдут молодые образованные кадры. Но! Речь ведь идет о темпах, которыми растут заработки беднейших слоев населения - в сравнении с государственными служащими. Ведь, если чиновники ощущают гарантированную защищенность от инфляции, от всеобщего подорожания товаров и услуг - они самоуспокаиваются и просто перестают замечать, как нищает вверенное им население. Это, собственно, и происходит в России.

Собственно, так и провоцируется "русский бунт" - "бессмысленный и беспощадный". Оно нам надо?

По инф. rosbalt.ru

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