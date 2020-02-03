Тайна «Перевала Дятлова» продолжает тревожить поисковиков

Тайна гибели студентов на перевале Дятлова не раскрыта с 1959 года. Участники поисковой группы в феврале 61 год назад нашли мертвыми пятерых туристов из группы Игоря Дятлова. Тела четверых туристов-студентов обнаружили спустя два месяца. Ныне общественники требуют возобновления расследования этой трагедии...
Поисковики и родственники погибших считают, что причиной гибели группы Дятлова стала техногенная катастрофа, возможно, аварийный полет ракеты. Люди, занимающиеся расследование трагедии, требуют от российских властей провести новое расследование.
Выпускник металлургического факультета УПИ (сейчас УрФУ), мастер спорта СССР по альпинизму Сергей Согрин одним из первых был на месте гибели студентов.
По его словам, он вместе с другими поисковиками "самым тщательнейшим образом изучил все". Он подчеркнул, что "группа Дятлова оставила там не просто отпечатки следов, а отпечатки своей жизнедеятельности". Согрин сообщил, что поисковикам "там удалось все расшифровать". "Никакой тайны гибели группы Дятлова для нас нет", - сказал эксперт.
По словам Согрина, все, кто пришел на место трагедии в 1959 году, "пришли к единому мнению о том, что это была техногенная катастрофа", - сообщает znak.com.
Поисковики обсуждали разные версии, о взрыве, ярком свечении или резком звуке, который не выдерживали уши. И заключили, что это летательный аппарат, который настолько напугал студентов, что заставил покинуть палатку.
Также поисковики в 1959 году пытались понять, почему опытный турист Игорь Дятлов не вернулся с группой в палатку, а ушел с полураздетыми студентами вниз по склону, где они и погибли.
Соратники Согрина решили, что при некой техногенной катастрофе произошел выброс ядовитого вещества, топлива или продуктов горения, и туристы мгновенно выбрались из палатки ночью без верхней одежды и без обуви.
Адвокат Юрий Черноусов, представляющий интересы Фонда памяти группы Дятлова и родственников погибших туристов, заявил, что они намерены написать обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой инициировать новое расследование.
Группа туристов во главе с Игорем Дятловым планировала за 15 дней похода преодолеть на лыжах 300 километров по горно-таежной части севера Свердловской области и совершить восхождение на две вершины: горы Отортен и Ойка-Чакур. На данный момент известно, что 9 студентов погибли в районе горы Холатчахль в ночь на 2 февраля 1959 года. Полуодетых туристов обнаружили замерзшими со множественными телесными повреждениями.
Туристы из группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за галлюциногенных веществ, считает токсиколог.
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